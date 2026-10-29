Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská policie rozporuje tvrzení strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, že strany izraelských Arabů ukradly volby, píše server The Times of Israel (ToI). Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir ve čtvrtek přesto na síti X vyzval k zatčení vůdců arabských stran, které nařkl z přijetí peněz z Kataru. V úterý se v Izraeli konaly parlamentní volby do 120členného Knesetu, v nichž žádný blok nezískal většinu.

Likud v úterý uvedl, že volby „byly ukradeny arabskými stranami, které podporují terorismus a zničení židovského státu“. Podle Likudu tyto strany použily korupce, výhrůžek, násilí a klamání, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý.

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„Během volebního dne se stalo jen málo incidentů týkajících se integrity voleb, a to i ve srovnání s volbami v minulosti,“ uvedl však podle ToI příslušník izraelské policie. „Je třeba zdůraznit, že neexistují žádné důkazy založené na vyšetřování či zpravodajských informacích, které by tato tvrzení doložily,“ dodal s poukazem na údajné narušení voleb.

Rovněž šéf ústřední volební komise Dean Livne podle deníku Ha'arec uvedl, že tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami jsou nepodložená.

Výzva k zatčení arabských vůdců

Ben Gvir vyzval ve čtvrtek tajnou službu Šin Bet, aby okamžitě zatkla vůdce arabských stran, které označil za podezřelé z toho, že přijali peníze z Kataru. Také Likud podle izraelských médií tvrdí, že arabské strany použily katarské finance k mobilizaci arabských voličů a jejich početné účasti při hlasování. Ústřední volební komise v úterý požádala službu Šin Bet, aby tato obvinění, pro která dosud nebyly zveřejněny jakékoli důkazy, prošetřila.

Po sečtení více než 94 procent hlasů může pět stran podporujících Netanjahua získat 53 mandátů, přičemž Likud s 26 křesly je vůbec nejsilnější stranou. Blok čtyř opozičních stran může dostat 48 mandátů.

Zbývajících 12 mandátů by získalo uskupení několika arabských stran Jednotná kandidátka a sedm mandátů další strana izraelských Arabů, Sjednocená arabská kandidátka, známá jako Ra'am. Za této situace nebudou mít v Knesetu vládní ani opoziční tábor potřebnou většinu 61 křesel. Arabské strany tak mohou sehrát klíčovou roli při hledání podpory pro novou vládu.

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