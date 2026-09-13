Šéf podniku Anthropic vyzval firmy, aby zpomalily vývoj modelů AI


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Generální ředitel americké společnosti Anthropic Dario Amodei vyzval firmy zabývající se umělou inteligencí (AI), aby zpomalily tempo, jakým rozšiřují schopnosti svých modelů. Nastínil přitom tříkrokový rámec, jehož cílem je regulovat rychlost vývoje a získat více času na řízení souvisejících rizik. Krok reaguje na rostoucí obavy ze zneužití umělé inteligence, uvedla v sobotu agentura Reuters.

„Musíme zpomalit tempo, jakým zlepšujeme schopnosti modelů umělé inteligence. Pokrok bude i tak rychlý a my musíme moudře využít čas, který tím získáme,“ uvedl Amodei v eseji publikované na sociální síti X.

Text navazuje na zprávu o hrozbách, kterou Anthropic zveřejnil ve čtvrtek. Popisuje v ní, jak několik aktérů zneužilo modely umělé inteligence Anthropic Claude k činnostem od vývoje zbraní přes kybernetické operace až po sledování a podvody.

Obavy z potenciálního nebezpečí umělé inteligence se tento týden ještě zvýšily, když výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon podal výpověď a uvedl, že „lidé, kteří vyvíjejí umělou inteligenci, upřímně věří, že by nás mohla do konce tohoto desetiletí všechny zabít“.

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Ilustrační foto

Amodei uvedl, že nechce zastavit pokrok, ale zajistit, aby společnosti měly dostatek času na zabezpečení svých modelů AI a na to, aby to mohla ověřit třetí strana. Společnost Anthropic v rámci plánu podle svého ředitele dosadí stálé externí znalce do předních firem zabývajících se umělou inteligencí, kteří budou mít přístup k příslušným nástrojům a k interním procesům posuzování rizik. Podle Amodeie by firmy zabývající se AI měly dobrovolně spolupracovat na vytyčení standardů, jelikož američtí zákonodárci vyzývají k zavedení nových pravidel.

K výzvě se připojili i Altman a Musk

Amodei zároveň zdůraznil, že zpomalení vývoje podle něj nesmí ohrozit náskok amerických firem před Čínou. Koordinovaný postup by podle něj umožnil americkým společnostem provádět potřebný bezpečnostní výzkum, aniž by se dostaly do konkurenční nevýhody. Vyzval proto i k přísnější kontrole pokročilých čipů pro AI a k opatřením proti krádežím modelů a jejich parametrů.

K Amodeiho výzvě se na sociální síti X připojili také šéf společnosti OpenAI Sam Altman, stejně jako Elon Musk, který vede společnost xAI. Altman uvedl, že OpenAI rovněž plánuje využívat nezávislé hodnotitele s přístupem k interním procesům firmy.

Amodei své návrhy zveřejnil v době, kdy se zvyšují obavy z rostoucí schopnosti modelů AI samostatně provádět složité operace. Anthropic minulý týden zveřejnil informace o dalším případu, kdy jeho model napadl externí počítačové systémy. Podle Amodeie by podobné systémy mohly být do několika měsíců schopny ovládnout velkou část internetu a způsobit škody za stovky miliard dolarů.

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