Čína pohrozila, že zruší summit, pokud USA prodají zbraně Tchaj-wanu, píše Kjódó

Čína pohrozila Spojeným státům, že zruší setkání prezidentů obou zemí plánované na tento měsíc, pokud USA mezitím schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu, napsala japonská tisková agentura Kjódó s odvoláním na více zdrojů obeznámených se stavem čínsko-amerických vztahů. Prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching se mají sejít ve Washingtonu 24. září. Summit nicméně zatím oficiálně oznámila jen americká strana.
Trump, který se zřejmě snaží před listopadovými volbami do Kongresu vykázat nějaké diplomatické úspěchy, přikládá uspořádání summitu s čínským protějškem velký význam. Čína podle zmíněných zdrojů v rámci příprav na nadcházející návštěvu ve Washingtonu znovu zdůraznila svůj postoj, že otázka Tchaj-wanu představuje ve vzájemných vztazích nepřekročitelnou mez, napsalo Kjódó. Agentura připomněla, že Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za součást svého území a v případě nutnosti hodlá prosadit znovusjednocení silou.
Tchaj-wan je pro Čínu priorita
Když se Si v polovině května v Pekingu setkal s Trumpem, označil Tchaj-wan za nejdůležitější otázku ve vztazích obou zemí a varoval před možným konfliktem, pokud by „tato záležitost nebyla řešena citlivě“. Trump tehdy v televizním rozhovoru prohlásil, že prodej zbraní Tchaj-wanu by mohl být „velmi dobrým vyjednávacím trumfem“ při jednáních s Čínou, což vyvolalo pochybnosti o dlouhodobých bezpečnostních závazcích Washingtonu vůči americkým spojencům v Asii.
Zvýšená vojenská aktivita Číny v Tchajwanském průlivu a okolí vyvolala obavy z možné invaze a širšího regionálního konfliktu, do něhož by se potenciálně zapojily i Spojené státy a jejich spojenci.
Na základě zákona o vztazích s Tchaj-wanem, který americký Kongres přijal poté, co Washington v roce 1979 přerušil diplomatické styky s Tchaj-pejí ve prospěch Pekingu, Spojené státy dodávají Tchaj-wanu zbraně, aby mu pomohly udržet dostatečnou obranyschopnost. Loni v prosinci Trumpova administrativa oznámila chystaný prodej zbraní Tchaj-wanu v hodnotě jedenáct miliard dolarů (230 miliard korun), dosud největší svého druhu, což vyvolalo ostrou reakci Číny.
Na pořadu plánované schůzky ve Washingtonu by mohla být rovněž americko-izraelská válka proti Íránu. Peking pro Teherán představuje klíčového hospodářského partnera. Očekává se, že oba lídři projednají řadu klíčových ekonomických problémů, včetně chystané dohody o snížení cel na zboží v hodnotě 30 miliard dolarů na každé straně. Podle uvedených zdrojů bude na předním místě programu pravděpodobně i vytvoření rámce pro dialog o bezpečnosti AI, dodala japonská agentura.