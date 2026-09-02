Macinka: Zjištění o incidentu v Lipsku jsou alarmující, proberu je se zpravodajci

Zjištění Německa ohledně útoku na letiště v Lipsku jsou dle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) alarmující. Bude o tom chtít v příštích dnech jednat s českými zpravodajci. Šéf diplomacie to řekl před neformálním jednáním ministrů zahraničí unijních zemí v Irsku. Zopakoval, že předvolá ruskou velvyslankyni v ČR Annu Ponomarjovovou. Chce od ní vysvětlení. O tom, že Berlín oficiálně přisoudil Moskvě odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko/Halle, už v úterý jednal se svým německým protějškem.
„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ zmínil Macinka s tím, že tuzemské zpravodajské služby „nepochybně mají vlastní zjištění“.
Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“. Útok dle něj provedli naverbovaní agenti, které najaly ruské státní orgány. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Macinka ve středu zopakoval, že zjištění Berlína jsou vážná a založená na tvrdých informacích. Debatu s ruskou velvyslankyní proto očekává vážnou, a to i vzhledem k blízkosti Lipska k českým hranicím. „To není nic, co by se stalo tisíc kilometrů daleko, ale je to blízko, blízko nás, takže je to něco, co nás zajímá a čemu bychom měli a chtěli věnovat větší pozornost,“ konstatoval. Připomenul také, že ruské diplomaty předvolává kvůli incidentu řada dalších evropských zemí.
Ruská velvyslankyně Ponomarjovová oficiálně zahájila své působení v tuzemsku v červnu. Vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský vládce Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci. Macinka v červenci při nástupním rozhovoru Ponomarjovové sdělil, že je třeba ukončit válku proti Ukrajině.