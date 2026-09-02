Po výbuchu v německém Augsburgu nalezla policie další podezřelý předmět

Dva lidé brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Nádraží, kde byl dosud omezený provoz, je nyní kvůli nálezu zcela uzavřené, píše DPA. Portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) informoval o rozsáhlém policejním zásahu.
BR původně informovala, že některé lidi poranily střepy z rozbitých oken a výloh, další zase po ohlušující ráně utrpěli akustické trauma. Policie následně upřesnila, že zraněni byli dva lidé – osmnáctiletý muž a sedmnáctiletá žena. Povahu jejich zranění označila policie jako akustické trauma. Agentura Reuters píše, že zranění jsou ukrajinští občané.
Škody se podle prvních zpráv omezily na zničená okna a poničené výlohy. Stanice BR uvedla, že výbuch zničil zasklení oken nejen v pasáži, ale také v okolí.
„Podle deníku Bild se mělo jednat o výbuch ručního granátu před tureckým obchodem se šperky v pasáži, která je součástí nádražní budovy. V návaznosti na to se objevují spekulace, jestli jde o ekonomické vydírání nebo spory mezi místními podnikateli,“ informovala zpravodajka ČT Helena Truchlá. Nádraží podle agentury Reuters zřejmě nebylo cílem útoku.
Na místě pracují pyrotechnici, kteří v okolí hledají další možné nebezpečné předměty. List Augsburger Allgemeine informoval o tom, že bavorský kriminální úřad má na nádraží i robota pro zneškodňování výbušnin. Policie k tomu uvedla, že zásah s takovým vybavením je v podobných situacích běžným postupem.
Deník Augsburger Allgemeine s odvoláním na policii napsal, že výbuch nastal v tamní bankovní pobočce.
Policie dosud nezveřejnila, co na místě explodovalo. Úřady doporučily lidem, aby se okolí hlavního nádraží vyhnuli. Lidé rovněž musí počítat s rozsáhlými zpožděními hromadné silniční i železniční dopravy – kvůli vyšetřování je omezena autobusová i tramvajová doprava. Uzavřeny jsou i přilehlé ulice.