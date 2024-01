Přes čtyřicet procent dospělých v Česku zkusilo nelegální drogy. Kampaň Zkratky chce zvýšit povědomí o závislosti

Přes čtyřicet procent Čechů starších patnácti let podle průzkumu k nové preventivní kampani Zkratky přiznává, že minimálně jednou v životě zkusilo nelegální drogu. Osmdesát procent respondentů odpovědělo, že chápe, že drogy někdo vyzkouší, a třetina jejich rekreační užívání schvaluje. Preventivní kampaň České asociace pojišťoven (ČAP) a Policie ČR s názvem Zkratky si dává za cíl zvýšit povědomí o látkových závislostech a dopadech dlouhodobé konzumace drog a podpořit informovaná rozhodnutí.

Odborníci podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti odhadují počet rizikových uživatelů drog v Česku na 46 500, více než tři čtvrtiny z nich užívají pervitin. Podle statistik na předávkování v roce 2022 zemřelo 53 osob, u dalších 150 odborníci jejich úmrtí s užíváním drog spojují. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha za posledních deset let o sto procent narostl počet trestných činů pod vlivem návykových látek. Za problém považuje „společenskou a mediální toleranci k užívání některých nelegálních psychoaktivních látek“.

„Žijeme v uspěchané, náročné době, která nás tlačí na výkon, na výsledky a určitě hledáme cesty, zkratky, jak najít instantní řešení nějakých problémů, vnitřního uspokojení. Často ty zkratky končí špatně, končí ve slepé uličce,“ popsala Veselá pro ČT myšlenku za názvem kampaně.

Seriál Adikts

Tématu závislostí se věnuje i Česká televize. Od 9. ledna bude na webu ČT a od 24. ledna na jejích obrazovkách k vidění seriál Adikts režiséra Adama Sedláka, který drogovou problematiku přibližuje z pohledu mladých. Doplní ho také dokument Česko na drogách režiséra Ivo Bystřičana. Ten na obrazovky přináší pohled odborníků, mimo jiné na důvody, proč lidé drogy užívají a jejich vliv na lidský mozek.

Vyléčené narkomany ale podle něj diváci neuvidí. „To se často objevovalo v kampaních v devadesátých letech, kdy takoví lidé chodili i do škol. Ukázalo se ale, že strašení nefunguje, mladí tomu nevěří,“ vysvětlil. Naopak pozornost věnuje v dokumentu i alkoholu, lékům na předpis, kterými se zabývá i seriál, nebo tabáku. „Jsou to drogy, se kterými se děti setkávají prakticky okamžitě v rodině, vidí to u svých rodičů,“ dodal. Jeden z dílů proto věnuje i vztahům mezi rodiči a dětmi.

„Věřím, že právě bizarní premisa děje, komiksová nadsázka i výrazná stylizace nám zde paradoxně pomohou komunikovat s mladým publikem o drogách a závislosti na nich s větší důvěryhodností, než kdybychom se pokoušeli o realistické zpracování a přímočaře předkládaná varování, která na cílovou skupinu části nemají výraznější efekt,“ přiblížil kreativní producent za Českou televizi Jakub Mahler.