Do Evropy čím dál víc proniká fentanyl

Evropské země s obavami sledují pronikání analgetika fentanyl na černý trh. Nárůst vysoce návykového syntetického opioidu, stokrát silnějšího než morfin, zaznamenalo zejména Polsko a Bulharsko. Ve Spojených státech, které čelí už léta akutní fentanylové krizi, umírá na zneužití drogy padesát tisíc lidí ročně.
Celým Polskem otřásl příběh desetitisícového Žurominu, ve kterém v uplynulých letech kvůli fentanylu zemřely stovky lidí. Drogy byly podle všeho získávány z léků na předpis. Neproudily tedy, jako v případě USA, ve větším objemu ze zahraničí.
Příběh malého města rezonoval i v nejvyšších patrech politiky. „Jsou to symboly jedů 21. století, kterými jsou fentanyl a další druhy drog, které si vybírají smrtelnou daň,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.
Bulharsko spolupracuje s DEA
Naopak Bulharsko sleduje nárůst fentanylu, který proudí ze zahraničí. V létě byla v zemi mimo jiné zabavena dvě kilogramová balení ředěného fentanylu. Bulharsko navíc loni zaznamenalo skoro stovku úmrtí po předávkování fentanylem a obdobnými drogami. Bezpečnostní složky jsou tak v plné pohotovosti a ke spolupráci přizvaly i specialisty z americké DEA.
„Užívání fentanylu v současné době možná dosahuje svého vrcholu. Osobně se domnívám, že pokud budou všechny instituce i nadále držet cílenou strategii, budeme schopni tuto vlnu zkrotit nebo ji alespoň snížit na snesitelnou úroveň,“ popsal ředitel oddělní pro boj s drogami Stefan Bakalov.
Ne tak dramatický, ale patrný nárůst fentanylu hlásí i Německo. A země se na možné zhoršení připravuje. V Berlíně, Hannoveru a Essenu zkoušejí nové možnosti, jak vývoj zvládnout. Postupy zahrnují rozšířené testování na opioidy i školení pro terapeuty, záchranáře a nemocniční personál.
Fentanyl je syntetická droga vyráběná z kombinace chemických látek. Americké regulační orgány ji v šedesátých letech minulého století schválily pro používání ve zdravotnictví jako lék proti bolesti. Od té doby se ale fentanyl stal hlavní drogou, která je v USA zodpovědná za úmrtí na předávkování opioidy.
Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemřelo v roce 2023 více než 74 tisíc Američanů po užití směsí drog obsahujících fentanyl.
Často se mísí s jinými nelegálními drogami, což vede k tomu, že mnozí uživatelé nevědí, že látky, které užívají, fentanyl obsahují. Již jeho dvoumiligramová dávka může být smrtelná.
Zdroj: BBC
Mimořádná nebezpečnost fentanylu tkví v jeho účinnosti, která je obecně stonásobná ve srovnání s heroinem. Navíc je k výrobě a distribuci syntetické drogy potřeba její nesrovnatelně menší množství. To vše, včetně relativně nízké ceny, ji předurčuje k úspěchu na trhu.
Existují však i látky, které fentanyl v těchto parametrech výrazně předčí. Ty ale zatím nejsou tolik rozšířené.
Vobořil ocenil prevenci v Evropě
Odborník na drogovou problematiku Jindřich Vobořil v Horizontu ČT24 připomněl, že Spojené státy měly „extrémně výkonnou policii, která šla po heroinu“. Popsal, že se trh postupně substituuje, vytláčí se heroin a přijde „něco potentnějšího“. Upozornil však na to, že USA měly otevřený přístup k fentanylu, který byl vyrobený farmaceuticky.
„Kdežto my to máme naopak. Máme víc prevence, kontaktních center a také substituce,“ vyjmenoval. Zmínil také velmi přísný režim předepisování fentanylu v Evropě.
Po dohodě se Spojenými státy Čína přislíbila, že bude bojovat proti ilegální výrobě fentanylu a proti jeho distribuci do Severní Ameriky. Vobořil řekl, že nepochybuje o snahách dostat drogu do Evropy – zejména další syntetické látky, které jsou účinnější a potentnější než fentanyl.
Podotknul, že v boji proti fentanylu a dalším látkám v Evropě je potřeba mít masivní dostupnost substitučních látek. Zmínil také téměř úplné vytlačení heroinu. „Je potřeba, aby to hradila pojišťovna, aby to bylo co nejdostupnější,“ pokračoval. Odkázal také na otázku prevence, jíž se dle něj „pohrdá“, ocenil však roli médií a jejich informování o problematice.