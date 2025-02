List WSJ popsal, jak se přes Čínu perou peníze z prodeje fentanylu v USA

před 57 m minutami | Zdroj: The Wall Street Journal , BBC , ČTK , Brookings

Americký prezident Donald Trump uvalil na začátku měsíce rozsáhlá cla na čínské zboží s odvoláním na to, že Peking nezastavil vývoz chemických látek používaných při výrobě silné drogy fentanylu. List The Wall Street Journal popsal, jak přes Čínu proudí špinavé peníze z prodeje této drogy a jak se čínští zprostředkovatelé peněz spojují s mexickými kartely.

List The Wall Street Journal (WSJ) poznamenal, že americký prezident se dosud soustředil na přerušení toku fentanylu a prekurzorových složek, které se používají k jeho výrobě, do Spojených států. WSJ popsal postupy čínských zprostředkovatelů a upozornil, že ukončit tyto rozsáhlé sítě bude obtížné.

Vyššími cly pohrozil Trump také Mexiku a Kanadě, jež obvinil z toho, že nedokáží zabránit zločineckým gangům v pašování fentanylu do USA. S lídry obou zemí se ale na poslední chvíli dohodl a platnost cel odložil o měsíc.

Síla a dostupnost opioidů vedla k jejich oblibě coby účinných léčiv i jako rekreačních drog. V momentě, kdy lidé pokračují v užívání opioidních léků nad rámec toho, co jim předepsal lékař, ať kvůli minimalizaci bolesti, nebo navození euforických pocitů, může to znamenat počáteční fázi závislosti.

Opioidová epidemie v USA začala již koncem devadesátých let minulého století, kdy byly opioidy, mezi něž fentanyl patří, stále častěji předepisovány k léčbě akutní bolesti, a docházelo tak k jejich zneužívání.

V rámci kapitálové kontroly, která má zabránit odlivu příliš velkého množství peněz z Číny, totiž mohou tamní občané ročně nakoupit zahraniční měnu maximálně v hodnotě 50 tisíc dolarů (jeden milion korun). Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika zpomaluje a její realitní a akciové trhy skomírají, chce stále více Číňanů přesunout peníze do zahraničí, aby ochránili své bohatství. Podle amerických představitelů je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, právě napojení na nelegální banky spojené s obchodem s fentanylem.

Drogové kartely se vždy potýkaly s problémem, jak své zisky z nelegálního prodeje v USA přeměnit na čisté peníze a poslat je zpět do vlasti. Podle amerických úředníků někteří využívají prostředníky, kteří si účtují vysoké provize, aby pomohli „vyprat peníze“ prostřednictvím řady transakcí, které zahrnují kolumbijská pesa, v rámci směny na černém trhu.

WSJ popisuje, že transakce začíná ve Spojených státech, kde překupníci prodávají fentanyl nebo jiné drogy americkým zákazníkům za hotovost. Tu pak mají předat čínskému zprostředkovateli peněz, který nabízí americké dolary v čínské aplikaci WeChat. Pro jejich nákup čínský zákazník převede jüany včetně provize na bankovní účet zprostředkovatele v Číně. Čínský zprostředkovatel pak uvolňuje americké dolary čínským zákazníkům, kteří chtějí v USA utrácet peníze za nákup nemovitostí, placení školného, hazardní hry nebo investice.

Peníze kartelu, které jsou nyní čisté, tedy leží na bankovním účtu zprostředkovatele v Číně, pokračuje WSJ. Peníze se pak podle něj mohou dostat zpět ke kartelu několika způsoby: mohou se využít k nákupu prekurzorů fentanylu právě pro kartel, čímž se cyklus znovu roztočí, ovšem jüany mohou být také použity k nákupu čínského zboží, které je pak odesláno do Mexika a prodáno za pesa. Tyto peníze pak mají jít, po odečtení provize, kartelům.

Část rizika na bedrech čínských zprostředkovatelů

Američtí úředníci upozornili, že někteří Číňané, kteří transakční službu využívají, nemusí vědět, že jde o drogy. „V současné době je to jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější způsob praní špinavých peněz na světě,“ řekl bývalý úředník amerického ministerstva spravedlnosti Craig Timm, který nyní působí v Asociaci certifikovaných specialistů na boj proti praní špinavých peněz.

Čínští zprostředkovatelé se od konkurence odlišují také tím, že na sebe berou část rizika spojeného s tímto vícestupňovým procesem. Namísto toho, aby čekali, až bude proces dokončen a uvolnili pesa mexickým kartelům, operují v podstatě na úvěr a převádějí peníze překupníkům drog hned poté, co obdrží dodávku hotovosti v USA, říkají americké úřady.

Provize, kterou si účtují od překupníků drog, je podle WSJ malá, protože vydělávají také na prodeji amerických dolarů zákazníkům své nelegální bankovní sítě. „Když to kontrolovali Kolumbijci, stálo to sedm až deset procent. Číňané si účtovali jedno až dvě procenta. To bylo neslýchané,“ uvedl bývalý agent DEA Chris Urben.