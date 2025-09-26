V tuzemsku byla zachycena droga kombinující pervitin s fentanylem, u které je vyšší riziko předávkování. Vzorek pocházel z hudebního festivalu. Informovalo o tom Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Fentanyl mohou lékaři jako lék běžně předepsat na silnou bolest, například pacientům s rakovinou. V USA je droga příčinou desetitisíců úmrtí ročně kvůli předávkování, v Česku je fentanyl spojovaný za loňský rok s patnácti úmrtími.
V Česku byla zachycena kombinace pervitinu s fentanylem
„Fentanyl je syntetický opioid, jehož užití i v malém množství může vést k život ohrožujícímu předávkování. Riziko se výrazně zvyšuje při kombinaci s dalšími látkami s tlumivým účinkem, jako jsou alkohol nebo benzodiazepiny,“ uvedlo středisko.
Lidé, kteří užívají návykové látky, si podle něj příměsi v látce, například pervitinu, nemusí být vědomi. Hrozí neúmyslné předávkování. V případě podezření, například při extrémní ospalosti, potížích s dýcháním nebo ztrátě vědomí, středisko doporučuje volat zdravotnickou záchrannou službu.
Uživatelé drog by u sebe měli mít látku naloxon neboli nyxoid, která dokáže rychle zvrátit účinky opioidů. „Pořídit si ho můžete v kontaktním centru nebo od pracovníka terénního programu,“ radí centrum.
Fentanyl může být až padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin. V tuzemsku je podle policie droga získávána louhováním náplastí proti bolesti, ke kterým se uživatelé často dostávají přes oprávněné pacienty, anebo únikem z farmaceutické distribuce.