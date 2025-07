EK navrhla rozpočet dva biliony eur na období let 2028 až 2034

Sedmadvacítka tradičně plánuje v dlouhých cyklech, protože vyjednávání je velmi složité a zdlouhavé. Cílem je zajistit kontinuitu a to, aby peníze směřovaly do dlouhodobě strategických oblastí, které se nebudou měnit rok od roku, přiblížil proces zahraniční zpravodaj ČT Petr Obrovský.

Komise navrhuje, aby tři sta miliard eur (3,4 bilionu korun) šlo do zemědělství, 218 miliard eur (5,4 bilionu korun) na podporu méně rozvinutých regionů a 451 miliard eur (11,1 bilionu korun) do fondu evropské konkurenceschopnosti.

Náročná jednání

Složitá jednání předcházela už i zveřejnění návrhu víceletého rámce, napsal server Politico. „Stále jsme neobdrželi žádný oficiální návrh, který bychom mohli analyzovat. Vzhledem k důležitosti tohoto spisu je tato forma meziinstitucionální spolupráce neuspokojivá,“ napsal ve středu krátce před polednem na X europoslanec Siegfried Mureșan.

Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) kritizovala, že Komise návrh přinesla týden před začátkem parlamentních prázdnin. Eurokomisař Serafin také během dne odložil prezentaci návrhu víceletého finančního rámce ve výboru EP.

Větší flexibilita

„Potřebujeme prostor pro odpověď na nečekané události, rychle jednat v krizi a změnit své priority – jde o flexibilitu,“ zdůraznil Serafin. „Největší problém je, že jde o sedm let, a to ještě od roku 2028. Teď už se porcuje medvěd, v podstatě se plánuje na devět let dopředu,“ upozornil analytik think-tanku Europeum Martin Vokálek.

„Vidíme, že když se plánoval končící víceletý finanční rámec, tak to bylo v době před covidem. Vůbec nás nenapadlo, že bude celosvětová pandemie nebo plnohodnotná vojenská agrese proti Ukrajině… které velmi kriticky hýbají světovým uspořádáním a zásadně mění priority, kam je potřeba peníze směřovat,“ vysvětlil analytik.

V únoru 2024 se proto vedoucí představitelé EU dohodli na revizi stávajícího víceletého finančního rámce pro období 2021 až 2027. Jednalo se o historicky první takovou změnu, která navýšila rozpočet o 64,6 miliardy eur (1,59 bilionu korun) pro nástroje na podporu Ukrajiny nebo po pandemii koronaviru.