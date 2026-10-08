Ruští agenti měli vniknout do bytů finských poslanců. V jednom nechali „vizitku“

Kreml čelí obvinění, že jeho agenti vnikli do bytů finských poslanců a v jednom z nich vykonali velkou potřebu. Podobné metody – jako například otevřená okna, přestavěný nábytek či vyměšování v bytech sledovaných lidí – už ruské a sovětské tajné služby k zastrašování použily již dříve. Takové případy popsali někteří politici, diplomaté i novináři. Finsko za šest měsíců čekají volby a tamní prezident Alexander Stubb prohlásil, že útok na poslance je „útokem na demokracii“.
„Je to způsob, jakým ruská tajná služba dává najevo, že lidé jsou sledováni, a jakým se snaží vyvolat zmatek nebo obavy,“ uvedl dlouhodobý poslanec finské vládní středopravicové Strany národní koalice Ben Zyskowicz. Podle něj je cílem zastrašování.
Pokud by se toto nařčení potvrdilo, šlo by o poměrně bizarní eskalaci ruské hybridní války proti Západu. Asi dvacet finských poslanců nahlásilo vloupání do svých domovů, přičemž jeden z politiků našel ve své toaletě výkaly.
Předseda finského parlamentu Jussi Halla-aho sdělil, že zahajuje vyšetřování této „významné“ série vloupání. V bytech politiků byly zanechány stopy naznačující, že tam někdo cizí byl, ačkoli nebyly nalezeny žádné známky násilného vniknutí a nic nebylo odcizeno ani poškozeno, dodal.
„Nemohu přesně komentovat počet podezřelých incidentů, o nichž víme, ale v každém případě se jedná o značný počet,“ řekl Halla-aho a dodal, že k událostem došlo v loňském roce.
Útok na poslance je útok na demokracii, řekl Stubb
„Útok na poslance je útokem na demokracii,“ sdělil Stubb. „To by nemělo být v žádné formě povoleno ani akceptováno… Stojím za každým poslancem,“ zdůraznil.
Šest měsíců před finskými parlamentními volbami jsou úřady v nejvyšší pohotovosti kvůli možným sabotážním akcím či vlivovým kampaním ze strany Kremlu. Napětí podél dlouhé finsko-ruské hranice zůstává vysoké.
Praxe vnikání do domů zákonodárců a diplomatů je každopádně již dlouho taktikou ruských tajných služeb, napsal server The Telegraph.
Jedná se o metodu, kterou americké ministerstvo zahraničí popsalo jako „vniknutí do obydlí“. Agenti v těchto případech přemisťují osobní věci, otevírají okna nebo spouští požární poplach, aby demoralizovali a zastrašili své cíle.
„Velká nespláchnutá hromada v každé toaletě“
Podle serveru The Telegraph je známo, že ruští agenti a další pracovníci zahraničních zpravodajských služeb močí na toaletách diplomatů a novinářů, aby ukázali, že jsou schopni vniknout do jejich domovů.
Snad nejznámějším příkladem je případ, o kterém v roce 2023 informoval deník The Wall Street Journal. Agent ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) vykonal potřebu do kufru vysokého amerického představitele během jeho návštěvy v Rusku.
Bývalá korespondentka BBC v Rusku Sarah Rainsfordová ve svých pamětech „Goodbye to Russia“ vzpomíná, jak do jejího bytu vnikli špioni a jako vizitku zanechali „v každé toaletě velkou nespláchnutou hromadu“.
Reportér deníku The Guardian Luke Harding rovněž tvrdil, že agenti FSB často vnikali do jeho moskevského bytu, přičemž jednou tam zanechali sexuální příručku. K tomu podle novináře došlo krátce předtím, než byl v roce 2011 vyhoštěn ze země.
Američtí úředníci v roce 2014 informovali, že proti jejich diplomatům jsou opět používány taktiky kontrašpionáže ze sovětské éry – včetně propíchnutí pneumatik aut a četných nevysvětlených vloupání, kdy byla někdy okna ponechána otevřená nebo byly přemístěny osobní věci.
Bývalý velvyslanec USA v Rusku Michael McFaul si tehdy stěžoval, že je sledován téměř všude a že mu byla hacknuta e-mailová schránka a odposlouchávány telefony. Tato strategie sahá až do období studené války. V šedesátých letech sovětská tajná služba KGB vyvinula „operační psychologii“, napsal Harding ve své knize Mafia State (Mafiánský stát).
Inspirace u východoněmecké Stasi
Sověti se inspirovali agenty východoněmecké tajné služby Stasi, kteří se zaměřovali na domovy disidentů. Sundávali ze stěn obrazy nebo vyměňovali jeden druh čaje za jiný. A v jednom obzvláště znepokojivém případě byl manželce jednoho z cílů zaslán vibrátor. Jejich oběti si většinou vůbec neuvědomovaly, že za těmito zásahy stojí právě Stasi.
Zamýšleným efektem této tajné služby bylo, aby si její cíle připadaly jako blázni. Některé oběti v důsledku těchto taktik prodělaly nervové zhroucení nebo dokonce spáchaly sebevraždu.
Spisovatel Jürgen Fuchs, který se stal terčem Stasi, popsal techniku „Zersetzung“ jako „útok na lidskou duši“. Před svou smrtí v roce 1999 byl přesvědčen, že ho tajná policie úmyslně vystavila radiaci, což způsobilo jeho rakovinu. A to poté co během krátké doby zemřeli tři disidenti na podobné vzácné formy leukémie.
Podle deníku The Telegraph se každopádně zdá, že nejnovější vlna incidentů představuje první případ použití těchto taktik ve Finsku, které po začátku ruské invaze na Ukrajinu opustilo svou dlouhodobou neutralitu a vstoupilo do Severoatlantické aliance.