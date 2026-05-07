Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů


před 25 mminutami|Zdroj: The Insider

Dokumenty z Oddělení 4 Vojenského výcvikového centra při Baumanově moskevské státní technické univerzitě popisují, jak ruská tajná služba GRU školí studenty v provádění hackerských útoků a dezinformačních taktik. Získal je server The Insider a jeho partneři. Někteří z absolventů slouží například v jednotce 74455, která je zodpovědná za útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a v Gruzii, což představuje válečné zločiny.

The Insider společně s deníky Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi a VSquare analyzoval více než dva tisíce interních dokumentů z Baumanovy univerzity. Tyto dokumenty přinášejí nové a podrobné informace o jedné z mnoha ruských špionážních škol.

Soubor dokumentů zahrnuje učební plány, smlouvy, propagandistické materiály, prezentace, fotografie z výuky a seznamy studentů, absolventů a učitelů z let 2022 až 2024. Podle jednoho západního zpravodajce představuje tato sbírka, kterou vynesl anonymní zdroj, „ročenku pro nastupující agenty GRU“.

Univerzita programátorů i hackerů

Od svého založení v roce 1830 patří Baumanova univerzita k nejrenomovanějším technickým univerzitám v Rusku, je ekvivalentem americké MIT – s důrazem na informatiku a počtem studentů přesahujícím třicet tisíc. Její motto zní: „Odvaha, vůle, práce, vytrvalost“.

Univerzita však plní i jinou funkci než jen výchovu nové generace ruských programátorů. Mezi oficiálními studijními obory se skrývá katedra s úmyslně nicneříkajícím názvem „Oddělení 4“, známá také jako „Speciální výcvik“. Zde se studenti připravují na kariéru důstojníků, hackerů a sabotérů pro GRU.

Špionážní škola je rozdělena do tří „vojenských specializací“. Jedna z nich, nesoucí kód 093400 a název „Zvláštní služba pro zpravodajství“, je místem, kde se studenti učí informační válku, elektronický průzkum a speciální kompetence související s IT. GRU přímo ovlivňuje osnovy kurzu tím, že definuje kvalifikační požadavky, schvaluje kandidáty a podepisuje akademické výdaje.

Mezi lektory jsou i někteří z nejvýznamnějších hackerů ruské vojenské rozvědky a velká část učebních plánů působí, jako by ji sepsali přímo tito zpravodajští důstojníci.

„Lze říci, že společnosti, univerzity a pedagogičtí pracovníci zapojení do tohoto procesu se podílejí na rozvoji a podpoře ruských kapacit v oblasti hybridní války, a proto by na ně mohly být uvaleny protiopatření, jako jsou sankce,“ sdělil serveru The Insider analytik z Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám.

Výuka penetračních testů či DDoS útoků

Například každý, kdo absolvuje kurz Obrana proti technickému průzkumu, se během dvou semestrů v celkovém rozsahu 144 hodin naučí kompletní sadu nástrojů moderních hackerů. Ta zahrnuje všechny digitální nástroje pro vniknutí do zahraničních serverů, od jednoduchých pokusů o spearphishing přes zneužití známých IT zranitelností až po sofistikovanější počítačové viry. Součástí výuky jsou také „penetrační testy“, tedy cvičení v hackování. Závěrečným úkolem je naprogramovat vlastní malware na míru.

Studenti si osvojí používání nástrojů a technik pro provádění útoků typu Distributed Denial of Service (DDoS). Například zákazníci německého národního železničního dopravce Deutsche Bahn se nedávno museli vypořádat s takovým útokem, při kterém nespočet počítačů sdružených do botnetů automaticky napadal on-line poskytovatele a na několik hodin ochromil fungování aplikace.

V roce 2007 ochromil DDoS útok spojený s Ruskem estonskou vládu a bankovní sektor, což vedlo k tomu, že se tato pobaltská země stala jedním z hlavních center kyberbezpečnosti v rámci NATO.

Útoky „Písečného červa“

Nejhorší kyberútok v historii spáchal tým GRU známý jako NotPetya (či Sandworm), jehož řady tvoří významní absolventi Oddělení 4 a jehož provoz odstartovala jednotka 74455, ve které podle dokumentů získaných serverem The Insider slouží například absolvent Baumanovy univerzity Alexej Kondrašov.

Sandworm zasáhl více než 160 zemí a ochromil provoz dánské přepravní společnosti Maersk a amerického farmaceutického giganta Merck, nemluvě o kriticky důležitých nemocničních počítačích v Pensylvánii, což způsobilo škody ve výši téměř jedné miliardy dolarů.

Mezi další oběti Sandwormu patřila ukrajinská rozvodná síť, státní pokladna a ministerstvo financí, řada gruzínských vládních a soukromých webových stránek a televizních stanic, Organizace pro zákaz chemických zbraní, zimní olympijské hry 2018 v Jižní Koreji a kampaň francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Cesta vojenským výcvikem

V roce 2024 na Oddělení 4 studovalo celkem 1563 záložníků a 429 budoucích důstojníků, kteří se specializovali na čtrnáct vojenských oborů. Všichni absolvovali základní výcvik a fotografie z výcvikových táborů ukazují několik mladých mužů v uniformách – někteří z nich s nadváhou – v bojové výstroji, jak cvičí střelbu z pistole.

Třístránkový dokument obsahuje přísná pravidla pro základní výcvik: všichni účastníci musí mít upravený účes, být hladce oholeni a po celý kalendářní měsíc se zdržet užívání jakýchkoli návykových látek, „včetně piva a mnoha dalších radostí života“. Stýkání se s ostatními a sex jsou přísně zakázány.

Kdo základní výcvik zvládne, postoupí do kurzu špionážních technologií, který vede zástupce vedoucího Oddělení 4, podplukovník Kirill Stupakov.

Dvě tváře lektora Stupakova

Stupakov se narodil v roce 1982 a není to jen teoretik, ale zkušený praktik. Z dokumentů vyplývá, že studoval radiotechniku na vojenské univerzitě v Čerepovci asi tři sta kilometrů severně od Moskvy. V letech 2004 až 2008 byl registrován na adrese přiřazené GRU jednotce 61230, která se specializuje na signální zpravodajství.

V následujících letech pracoval na několika vojenských akademiích a od roku 2018 působí ve Vojenském výcvikovém centru. Podle jiného dokumentu podepsal v roce 2022 tříletou smlouvu s GRU a jednotkou 45807.

Vnitřní hodnocení vykreslují obraz vzorného důstojníka: Stupakov je „cílevědomý“, „disciplinovaný“ a „energický“, má „vynikající fyzickou kondici“, „výrazné vůdčí schopnosti“ a „vysokou profesionalitu“.

Stupakov a jeho kolegové však před svými studenty mluví o ruské válce na Ukrajině. Výukové materiály tvrdí, že byla „nevyhnutelná“ kvůli „nacionalistům a neonacistům“ vládnoucím v Kyjevě. Denní zpravodaj, který koluje na univerzitě, šíří slogany o vytrvalosti: „Udeřte na naše nepřátele, jako to dělali naši otcové, dědečkové a pradědečkové.“

V soukromých konverzacích na Telegramu, které The Insider a Der Spiegel mohly analyzovat, však Stupakov nahlíží na válku proti Ukrajině pesimisticky, stěžuje si na vysoké ztráty a prorokuje, že konflikt „pro Rusko skončí špatně“.

V dalších zprávách se poměrně otevřeně vyjadřuje o nedostatcích svých nejvyšších nadřízených. Posmívá se bývalému prezidentovi Dmitriji Medvěděvovi, že je alkoholik, ruského vládce Vladimira Putina nazývá „starým mužem“ a uráží náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.

Obvinění a sankcionování hackeři za katedrou

Stupakov přibral do svého lektorského týmu několik nejvýše postavených hackerů z GRU. Dokument týkající se přípravy na zkouškové období ze dne 16. února 2024 je parafován a podepsán „V. Netykšo“ – generálem GRU Viktorem Netykšem, který v roce 2016 velel skupině „Fancy Bear“. Tento tým se v daném roce zabýval krádeží e-mailů z Národního výboru Demokratické strany.

V červenci 2018 byl Netykšo spolu s dalšími jedenácti agenty GRU obviněn zvláštním vyšetřovatelem USA Robertem Muellerem ze „spáchání federálních trestných činů, jejichž cílem bylo zasáhnout do amerických prezidentských voleb v roce 2016“.

Další dokument nese podpis Jurije Šikolenka, vysokého důstojníka GRU, na kterého Velká Británie uvalila sankce v červenci 2025 za jeho roli v četných kybernetických útocích.

Zájem o Spojené státy

Oddělení 4 se zvláště zajímá o Spojené státy, zejména pokud jde o potlačení amerických vojenských a zpravodajských kapacit. Jeho lektoři učí mladé kádry, jak fungují CIA, FBI a NSA. Jedna přednáška je věnována výhradně polnímu vybavení používanému americkou armádou.

Studenti také absolvují kurzy o chráněných počítačových sítích ministerstva obrany Spojených států. Konkrétně se učí, jak „využívat zranitelnosti“ pomocí Metasploitu, open-source platformy pro kyberbezpečnost, která byla identifikována při nedávných kyberútocích na stránky ukrajinské vlády.

Katedra také sleduje nejnovější vývoj v oblasti vojenské technologie a měnící se podobu války v 21. století. Na 54stránkové prezentaci jsou uvedeny různé typy dronů, včetně amerického Switchblade 300, britského průzkumného dronu Black Hornet a německého dronu Vector se svislým startem. Není náhodou, že všechny tyto modely v současné době používají ukrajinské ozbrojené síly.

Z 31stránkového přehledu seminářů Oddělení 4 je patrné, jak systematicky ruské vedení pracuje na podkopávání západních společností pomocí falešných zpráv a propagandy.

Pro pokročilé studenty je povinný skupinový seminář „Vytvoření propagandistické kampaně“. Popis úkolu pro praktické cvičení zní: „Vytvořte sociální video na libovolné téma s využitím manipulace, nátlaku a skryté propagandy k podpoře nebo vyvrácení ‚žhavého‘ tématu.“ Název další přednášky je: „Propaganda, agitace, manipulace a přesvědčování“.

Studentské stáže v sankcionovaných firmách

Stejně jako každá západní technicky zaměřená vysoká škola i Baumanova univerzita funguje jako zdroj nových talentů pro soukromý i veřejný sektor. Studenti Oddělení 4 absolvují stáže v jednotkách GRU v rámci ruských státních podniků.

Jedním z nich je společnost Granit, specializující se na modernizaci systémů protivzdušné obrany, která byla v únoru 2024 sankcionována Evropskou unií za podporu ruské Černomořské flotily. Petrohradská společnost Malachit, zabývající se námořním inženýrstvím a působící v ruském ponorkovém průmyslu, rovněž přijala stážisty z Oddělení 4. Společnost byla sankcionována jak EU, tak Spojenými státy za svou roli v ruské plnohodnotné invazi na Ukrajinu.

Z nějakého důvodu však jiné subjekty, které přijímají studenty z Oddělení 4 – jako je výzkumné centrum Gamma zabývající se ochranou informačních systémů nebo uhlovodíkový koncern Dolomit v Dagestánu – sankcemi postiženy nebyly.

V dubnu loňského roku navštívil Putin kampus Baumanovy univerzity, kde si potřásl rukou s jejími studenty a diskutoval o vývoji země v oblasti kvantových technologií a průzkumu vesmíru. O Oddělení 4 ani o jeho jedinečném studijním programu se nezmínil. „Máte vše, co je třeba k tomu, abyste byli konkurenceschopní,“ prohlásil před studenty ruský vládce.

