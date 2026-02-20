Deset zadržených chystalo atentáty na ukrajinské činitele, oznámil Kyjev

Bezpečnostní složky zadržely na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí, kteří jsou podezřelí z plánování atentátů na ukrajinské činitele, známé osobnosti a cizince na příkaz Moskvy. Podle agentury AFP to uvedla ukrajinská generální prokuratura. Podle serveru RBK-Ukrajina byl jedním ze zamýšlených cílů mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky HUR Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
„V rámci práce společného vyšetřovacího týmu ukrajinských a moldavských bezpečnostních složek byla odhalena organizovaná skupina, která připravovala nájemné vraždy známých ukrajinských občanů a cizinců,“ uvedl ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
Na Ukrajině bezpečnostní složky podle něj při raziích zadržely sedm lidí, v Moldavsku pak další tři, včetně organizátora. Při prohlídkách zabavily peníze, zbraně, výbušniny a našly komunikaci mezi podezřelými a jejich ruskými kurátory, stojí v prohlášení.
V ruské režii
Vyšetřování podle Kravčenka ukázalo, že členové sítě jednali pod dohledem ruských tajných služeb. „Shromažďovali informace o pohybu, životním stylu, místech odpočinku i bydlišti určitého okruhu osob, aby zorganizovali jejich vraždu za peněžní odměnu,“ uvádí prokuratura v prohlášení.
Za tímto účelem byli podle informací RBK-Ukrajina rekrutováni moldavští občané, kteří pak byli vysláni na Ukrajinu, aby tam vybrané oběti zlikvidovali.
„Za každou vraždu ruská strana slíbila pachatelům až sto tisíc dolarů (téměř 2,1 milionu korun). Částka závisela na známosti a vlivu potenciální oběti,“ prohlásil Kravčenko. Mezi zamýšlenými potenciálními oběťmi podle něj figurovaly známé osobnosti na Ukrajině, jmenoval přitom Jusova z vojenské rozvědky HUR a koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci.
Záměrem organizátorů bylo vyvolat společenský ohlas, negativní mediální pokrytí bezpečnostní situace a využít to k podvratné činnosti proti Ukrajině, stojí dále v prohlášení.
Moldavsko dříve potvrdilo společné vyšetřování spiknutí zaměřeného na „fyzickou likvidaci několika veřejně známých osobností na Ukrajině“, poznamenala AFP. Moskva se k těmto tvrzením bezprostředně nevyjádřila.
Kyjev už dříve vinil Rusko, které před čtyřmi lety Ukrajinu naplno vojensky napadlo, ze snahy zabít několik vysoce postavených představitelů, včetně prezidenta nebo šéfa tajné služby, uvedla AFP.