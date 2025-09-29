Ruská pravoslavná církev zdaleka neslouží jen jako duchovní instituce, ale také jako nástroj politické propagandy. Moskva podle zjištění agentury Reuters zaplatila pravoslavným kněžím z Moldavska, aby ovlivňovali tamní volby pomocí účtů na síti Telegram. Na svých kanálech měli varovat před údajně zkaženým Západem. Tyto narativy nejen v moldavských volbách často zdůrazňují proruské strany.
Moskva zaplatila moldavským kněžím, aby ovlivňovali volby
Rok a dva měsíce před moldavskými volbami přivezly autobusy k jednomu z ženských klášterů v Moskvě opečovávanou výpravu z Moldavska složenou z pravoslavných kněží. Prováděl je i představitel vládní strany Jednotné Rusko Artěm Starostin.
Moldavští kněží dostali podle Reuters cestu darem, nikoliv však bez závazku. Spolu s hrazeným zájezdem a poukázkami na nákup ikon a suvenýrů obdržela část výpravy ještě před návratem domů debetní karty vydané ruskou státní bankou.
V klášteře jim je předali lidé, kteří nepatřili k církvi. Po příjezdu na kartách našli v přepočtu zhruba pětadvacet tisíc korun za to, že ve své domovině budou šířit myšlenky podkopávající evropskou integraci a zdůrazňující tradiční hodnoty jako protiklad podle nich morálně zkažené Evropě.
„Kdo by nechtěl, nevím, třeba dobré silnice, svobodu pohybu? Takové Evropě – kulturní, křesťanské Evropě – říkám ano. A homosexuální Evropě říkám ne, ne,“ říká arcibiskup Moldavské pravoslavné církve Marchel Mihaescu.
Sloužit jim k tomu měly účty na síti Telegram spravované centrální buňkou. Profily se tváří jako běžné stránky jednotlivých chrámů a klášterů s příspěvky o jejich chodu a programu. Mezi nimi se ale začaly objevovat i zprávy šířené centrálním účtem s názvem Sůl a světlo, které kopírovaly ruskou propagandu.
„(Tvrdí), že církev je pronásledována, že nejsme Rumuni, ale Moldavani, že evropské hodnoty nejsou nám křesťanům vlastní, že hlavou a svatyní svatých je Ruská pravoslavná církev, že jsme nedílnou a neoddělitelnou součástí ruského světa,“ uvedla proevropská politička a manželka kněze Arina Spataruová.
Aktivita účtů vzrostla před volbami
Takových účtů vzniklo za poslední rok nejméně devadesát a měly dosah k tisícům lidí. Jejich aktivita několikanásobně narostla v období před volbami. Reuters mezi správci společného chatu identifikoval kromě Starostina i další členy Jednotného Ruska.
„Nejméně morálním rysem ruského vměšování do voleb v Moldavsku je zneužití nejdůvěryhodnější instituce – církve. Rusko verbuje a školí kněze během takzvaných all inclusive poutí, aby z náboženství udělalo zbraň,“ uvedl poradce moldavské prezidentky pro národní bezpečnost a obranu Stanislav Secrieru.
Telegram odmítl zasáhnout s tím, že ctí svobodu slova. Ne všichni moldavští kněží příkaz z Ruska uposlechli. Někteří kvůli tomu přešli i pod rumunskou odnož církve, která před prokremelskou propagandou v ruské větvi opakovaně varuje.
„To vše je viditelné, jak mluví o negativních vyhlídkách, které nás čekají, pokud se vydáme cestou evropské integrace,“ podotýká také kněz Rumunské pravoslavné církve v Moldavsku Maxim Melinti.
Kreml tuto strategii – byť tentokrát neúspěšnou – uplatňuje ve stále větší míře od plné invaze na Ukrajinu. Svůj vliv se takto snaží šířit i třeba v Africe, ruská odnož pravoslavné církve napojená na ruské velvyslanectví působí v Karlových Varech i Praze. Tam ji vede Michal Dandár – bývalý agent StB a spolužák moskevského patriarchy Kirilla s blízkými vazbami na Vladimira Putina.