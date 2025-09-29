Po volbách je v Moldavsku situace napjatá. Lídr opozice zpochybnil výsledek

Po volbách v Moldavsku, které přesvědčivě vyhrála proevropská Strana akce a solidarity (PAS), je v hlavním městě Kišiněvě napjatá situace. Lídr opozičního vlasteneckého bloku Igor Dodon svolal před parlament demonstraci, kde zopakoval, že výsledky voleb nejsou konečné. Tvrdí, že zvítězilo jeho hnutí. „Situace před demonstrací byla poměrně napjatá,“ přiblížila přímo z Kišiněva reportérka ČT Darja Stomatová. Na místě jsou hlídky a před začátkem akce bylo slyšet i několik policejních sirén, popsala.
Na demonstraci někdo v davu provolával hesla podporující Ukrajinu a NATO, lidé podporující opoziční strany, kteří se na místě shromáždili, však silně reagovali, pokračuje zpravodajka. Bývalý proruský prezident Dodon následně z pódia vyzval k tomu, aby se lidé vyhnuli provokacím.
Přítomní lidé zpravodajce ČT řekli, že nevěří, že vyhrála vládní strana PAS, nebo to, že viní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z rozpoutání války na Ukrajině. Jeden z respondentů ji samotnou i další novináře obvinil z provokování.
Lidé se začali rozcházet krátce poté, co promluvil Dodon. Ten mimo jiné upozorňoval na to, že někteří obyvatelé Podněstří nebyli připuštěni k volbám. Štáb ČT zjistil, že během volebního dne bylo čtrnáct míst ohroženo zaminováním a uzavřen byl i most přes řeku Dněpr. Někteří lidé se tak nemohli dostat k volebním místnostem na moldavské straně.
Opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran získal podle průběžných výsledků na webu volební komise 24,19 procenta hlasů, zatímco vládní strana PAS dostala hlas více než poloviny voličů.
Hlasování bylo vnímáno jako volba mezi integrací země do Evropské unie a návratem do sféry vlivu Moskvy. Úřady opakovaně upozorňovaly na ruské vměšování. Hlasovalo přibližně 52,2 procenta voličů.