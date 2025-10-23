Britská policie zatkla muže podezřelé z napomáhání ruským tajným službám

Britská policie ve čtvrtek zatkla v Londýně tři muže podezřelé z napomáhání ruským zpravodajským službám, informovaly s odkazem na policejní prohlášení agentury a deník The Guardian. Muže ve věku 48, 45 a 44 let zatkli detektivové z protiteroristického oddělení v centrálním a západním Londýně na základě zákona o národní bezpečnosti, uvedla metropolitní policie. Zemí, které se údajné trestné činy týkaly, je podle prohlášení Rusko.
„Zaznamenáváme rostoucí počet osob, které bychom mohli označit jako ‚zmocněnce jednající v zájmu jiné země‘ najímané zahraničními zpravodajskými službami, a tato zatčení přímo souvisejí s našimi pokračujícími snahami o narušení tohoto typu činnosti,“ sdělil podle The Guardian šéf protiteroristického oddělení londýnské policie Dominic Murphy.
Každý, kdo bude shledán vinným z páchání trestné činnosti jménem cizího státu ve Spojeném království, by si měl být vědom toho, že může očekávat velmi vážné důsledky, varoval policejní šéf.
Policie v souvislosti s tímto vyšetřováním prohledává několik nemovitostí v britské metropoli. Londýn už v minulosti opakovaně obvinil Rusko nebo jeho agenty ze špionážních spiknutí a sabotážních misí na britské půdě, Kreml opakovaně tato tvrzení odmítá.