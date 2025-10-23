Britská policie zatkla muže podezřelé z napomáhání ruským tajným službám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská policie ve čtvrtek zatkla v Londýně tři muže podezřelé z napomáhání ruským zpravodajským službám, informovaly s odkazem na policejní prohlášení agentury a deník The Guardian. Muže ve věku 48, 45 a 44 let zatkli detektivové z protiteroristického oddělení v centrálním a západním Londýně na základě zákona o národní bezpečnosti, uvedla metropolitní policie. Zemí, které se údajné trestné činy týkaly, je podle prohlášení Rusko.

„Zaznamenáváme rostoucí počet osob, které bychom mohli označit jako ‚zmocněnce jednající v zájmu jiné země‘ najímané zahraničními zpravodajskými službami, a tato zatčení přímo souvisejí s našimi pokračujícími snahami o narušení tohoto typu činnosti,“ sdělil podle The Guardian šéf protiteroristického oddělení londýnské policie Dominic Murphy.

Každý, kdo bude shledán vinným z páchání trestné činnosti jménem cizího státu ve Spojeném království, by si měl být vědom toho, že může očekávat velmi vážné důsledky, varoval policejní šéf.

Policie v souvislosti s tímto vyšetřováním prohledává několik nemovitostí v britské metropoli. Londýn už v minulosti opakovaně obvinil Rusko nebo jeho agenty ze špionážních spiknutí a sabotážních misí na britské půdě, Kreml opakovaně tato tvrzení odmítá.

Reportéři ČT šli po stopách ruských útoků v Evropě
Reportéři ČT: Za červenou linií

Nový americký velvyslanec v Česku Merrick se chce zaměřit na posílení bezpečnosti

Nový americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick se chce ve funkci zaměřit na posílení sdílené bezpečnosti a obrany. Jeho cílem je také prohlubovat hospodářské a obchodní vazby. Americký Senát nominaci Merricka schválil na začátku října. Prezident Petr Pavel od něj ve čtvrtek na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.
Vzniká evropská konkurence Starlinku

Tři evropské společnosti Airbus, Thales a Leonardo spojily síly, aby vytvořily obří firmu, která by měla konkurovat americkému projektu Starlink Elona Muska. Cílem je, aby se Evropa stala v satelitech nezávislou na jiných velmocích, uvedli zástupci firem.
Rusko opět útočilo na Kyjev, úřady hlásí zraněné

Ruské bezpilotní letouny zaútočily druhou noc po sobě na ukrajinské hlavní město Kyjev, kde zranily sedm lidí a poničily několik budov. Napsala to agentura Ukrinform s odvoláním na starostu města Vitalije Klyčka. Útoky a pády trosek dronů podle něj vedly k požárům ve třech obytných domech a poškození dalších budov, včetně školy a mateřské školy. Po ruských útocích v Kramatorsku zemřeli dva ukrajinští novináři a jeden byl zraněný. Ukrajinská armáda také informovala, že zasáhla rafinerii v ruské Rjazani.
Francouzský soud poprvé potrestal firmu za „greenwashing“

Francouzská energetická společnost TotalEnergies klamala spotřebitele reklamní kampaní, která porušila zákon o takzvaném greenwashingu. Rozhodl o tom tamní občanskoprávní soud, a to v prvním rozsudku podle daného zákona. TotalEnergies v kampani v roce 2021 zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. To bylo podle soudu zavádějící.
Stop vývoji umělé superinteligence, volají vědci, politici i celebrity

Možný vznik umělé inteligence se schopnosti výrazně většími, než mají lidé, už dnes není sci-fi představa. Pokud by se tento scénář naplnil, mělo by to pro lidstvo katastrofální dopady, varují signatáři nového prohlášení.
Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval unijní lídry na summitu v Bruselu, aby se co nejdříve dohodli na plánu využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu bránící se Ukrajiny. Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.
Je to tažení proti vědě, říká analýza o antivaxerském hnutí v USA

V USA probíhá tažení hnutí MAHA (Make America Healthy Again – Udělejme Ameriku opět zdravou) proti vědě, tvrdí analýza agentury Associated Press (AP). Ta odhalila, jak moc pronikají tyto snahy do tvorby zákonů v jednotlivých státech. Paralelně s těmito snahami ve Spojených státech pokračuje pokles proočkovanosti populace, což zjednodušuje šíření nakažlivých nemocí.
