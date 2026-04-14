Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

Na vlivných i politicky významných postech na některých ministerstvech jsou lidé, kteří se podílejí na legitimizaci kremelské propagandy. Šíří informace ze zdrojů, které jsou podle tajných služeb přímo napojené na Rusko, a jsou tak bezpečnostním rizikem, když otevřeně míří proti českým zájmům. Takovým na Kreml přímo napojeným zdrojům někteří politici také poskytují rozhovory. Reportéři ČT zjišťovali, jak to vysvětlují a co na to jejich nadřízení ministři. Natáčeli Ondřej Golis a Jana Neumannová.
Rusko vede už více než čtyři roky plnohodnotnou válku na Ukrajině. Proti ostatním evropským zemím včetně Česka vede takzvané hybridní operace – lží a polopravdou útočí na tuzemský informační prostor. Cílem je rozbít důvěru v demokracii a způsobit informační chaos, ve kterém pak lidé neuvěří ničemu. Tajné služby upozorňují, že Kreml stojí i za řadou sabotáží a žhářských útoků.
Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek pak dodává, že cílem Ruska je znovuobnovení jeho vlivu, který ve střední Evropě a konkrétně Česku Moskva ztratila. „Používá systém lidí, kteří jsou jí nějakým způsobem nakloněni,“ vysvětlil.
Rusko na šíření propagandy využívá nejrůznější kanály, weby, sociální sítě či řetězové e-maily. Nejznámějším vlivovým informačním nástrojem v zahraničí se stal webový portál Sputnik, který je přímo napojený na Kreml. Když Moskva rozpoutala válku na Ukrajině, Evropa zařadila Sputnik na sankční seznam. Jeho agendu převzal telegramový kanál neČT24 a jeho přidružený server. Varuje před tím Bezpečnostní informační služba.
Šéfredaktor Voxpotu Vojtěch Boháč poznamenal, že neČT24 je tvořený lidmi, kteří vědí, jak vyvolávat důvěru – obsah totiž nepůsobí hystericky ani agresivně.
„Jedná se jednoznačně o válečnou propagandu ruského režimu směřovanou proti České republice. A zarážející je to, že někteří čeští občané, politici s touto platformou ochotně a loajálně spolupracují,“ podotkl bezpečnostní analytik Roman Máca.
Rozhovory Maříkové pro neČT24
Náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková (SPD) dlouhodobě poskytuje kremelské platformě rozhovory a šíří její obsah. „Její čtenáři mohou mít dojem, že to jsou nějaké její názory, postoje, ale to, co pouští do českého informačního prostoru, velmi často právě pochází z dílny ruských propagandistů,“ podotýká Máca.
Paďourek dodává, že v případě, že někdo sdílí informace Sputniku nebo neČT24 a šíří je dál, napomáhá aktivitám Ruska, které jsou vůči Česku absolutně nepřátelské.
Propagandistická platforma neČT24 funguje na sociální síti, část materiálů ale publikuje na přidruženém webovém portálu – tomu Maříková poskytuje rozhovory, Reportéři ČT jich napočítali přibližně třicet. Dva z nich už ji navíc představují jako zástupkyni ministerstva zdravotnictví. To dle Mácy může působit, jako že jde o oficiální stanoviska resortu.
„Pokud komunikuje coby náměstkyně, samozřejmě musíme komunikaci koordinovat. Pokud je to nějaká její soukromá aktivita, je to něco jiného,“ uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že se jí na rozhovory, o kterých nic neví, zeptá.
Zatímco kremelskému serveru náměstkyně Maříková rozhovory poskytuje, Reportérům ČT ho nakonec dát odmítla. Poté, co se o případ začali zajímat, přestal webový server platformy nečt24 Maříkovou označovat coby náměstkyni ministra zdravotnictví.
Zůnův náměstek Vích šíří narativy ruských státních médií
SPD je součástí vládní koalice, vlastní ministry ale hnutí nemá – oficiálně na ministerské posty hnutí nominovalo odborníky. Jedním je ministr obrany Jaromír Zůna. Jeho náměstkem se ale stal člen SPD Radovan Vích. Ten podle Boháče kopíruje narativy, které můžeme vidět v ruských státních médiích.
„Můžeme od něj (od Vícha, pozn. red.) slyšet například to, že Ukrajina není reálný stát, a to, co se teď děje, je jakési znovu obnovování původního Ruska a ne útok na nezávislou zemi,“ přibližuje Boháč.
Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že takové výroky naprosto relativizují ruskou vinu, což Moskva dle něj šíří s velkou oblibou. Víchovy názory přebírá například propagandistický web Moskevský komsomolec nebo pravda.ru.
Vích rozhovor s Reportéry ČT odmítl, jeho nadřízený ministr Zůna si prý žádných problematických výroků nevšiml. „Má svoji funkci, svoji působnost a tu plní,“ prohlásil šéf resortu.
Proti názorům podporujícím Rusko se přitom Zůna po nástupu do funkce vymezil. Krátce poté se na něj z řad vedení a členů SPD sesypala kritika. A hnutí přispěchalo s videi, která s ministrem natočil místopředseda SPD Radim Fiala – Zůna v nich například odmítl pozvání na Ukrajinu.
Rušení komunikačních a bezpečnostních nástrojů státu
Vláda zároveň dělá řadu změn v komunikační a bezpečnostní oblasti. Zrušila například odbor strategické komunikace, který měl danou tématiku na starosti.
Mizí ale také další komunikační a bezpečnostní nástroje státu – ministerstvo vnitra zrušilo krizový informační tým, který koordinoval komunikaci státu při krizových situacích. Resort zahraničí rozpustil odbor pro sankce, kybernetický prostor a odolnost. Méně peněz oproti plánům minulé vlády dostane také Bezpečnostní informační služba (BIS).
Pozornost vzbudil i plán na návrh zákona, který by po ruském vzoru postihl neziskové organizace. Podle koalice má zprůhlednit finanční toky. Kritici říkají, že dosud zveřejněná verze připomíná ruský zákon.
„(Ruský vůdce) Vladimir Putin tenkrát argumentoval tím, že vlastně nejde o nic jiného než o nějaké označení, kdy to organizacím nebrání v tom, aby svobodně vyjadřovaly svoje názory. Nicméně postupně se zákon vyvíjel k utužování režimu,“ připomněl Svoboda.
Vazby poradkyně premiéra Vachatové na Rusko
Z uniklých dokumentů zveřejněných serverem Seznam Zprávy vyplývá, že na přípravě české verze zákona se podílí vládní poradkyně pro svobodu slova Natálie Vachatová. Ta má přitom na Rusko těsné rodinné vazby.
„Bratr Natálie Vachatové (...) se před lety přestěhoval do Ruska, kde má velmi výnosný byznys. Vymáhá pohledávky, spolupracuje s ruskými státními bankami. V jeho portfoliu je právě i komunikace s představiteli ruské vlády. Tento člověk je navíc český občan, a že by o něm ruské tajné služby nevěděly, je samozřejmě nesmysl,“ řekl analytik Máca.
Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že podle bezpečnostních informačních služeb Vachatová rizikem není.
Podle Svobody z Institutu mezinárodních studií však Vachatová bezpečnostním rizikem je, a to už právě tím, že její bratr má byznys v Rusku. „Je tedy přímo ohrožen tím, že kdykoliv ona se nějakým způsobem znelíbí, tak oni mohou udeřit právě na něj. Rozhodně to zakládá určitou možnost vydíratelnosti,“ podotkl.
Vachatové se na uzavřeném jednání věnovala parlamentní komise pro kontrolu BIS, svolat ji nechal poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). Po jednání uvedl, že není nutné věc předat výboru pro bezpečnost. Pro Reportéry ČT se Vachatová vyjádřit nechtěla.
Máca připomněl, že Vachatová tvrdila, že Putin podcenil Majdan a že na Ukrajině viděla jakési nacistické autobusy. „Tvrdila také, že za sestřelením letu MH17 nestojí Rusko, snažila se, aby například ČT vysílala tiskové konference ruského ministerstva obrany. Ale zajímavá je i spolupráce s ruskou státní válečnou propagandou, kdy si ruský propagandistický Sputnik pochvalovala,“ doplnil Máca.
Nejnověji Vachatová zkritizovala oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi, který zachycuje válečnou indoktrinaci dětí v ruských školách.
Náměstek ministra spravedlnosti chce změnu systému
Reportéři ČT se zaměřili také na Zdeňka Koudelku (Trikolora) – dlouholetého politika a právníka, jehož jméno je spojováno například s amnestií tehdejšího prezidenta Václava Klause. Byl v Sociální demokracii (dříve ČSSD), nyní je členem hnutí Trikolora – ve volbách ale Koudelka neuspěl a nakonec se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Je také členem spolku Svatopluk, známým proruskými postoji a plánem na změnu režimu. „Já jsem zastánce změny našeho systému na poloprezidentský,“ prohlašuje Koudelka.
Spolek Svatopluk měl být před volbami jednotící prvek antisystémových sil v Česku, jako společné měly to, že jsou velice blízko k ruské politice, uvedl Boháč. Koudelka například tvrdí, že Moskva se jen brání rozšiřování NATO.
Také Koudelka dává pravidelně rozhovory webové mutaci kremelské propagandistické platformy neČT24, a to i v roli náměstka. Koudelka však uvedl, že neví, s jakým člověkem rozhovor vede. „Já si užívám svobodu slova, nekádruji, kdo se mnou hovoří, a jsem rád, že můžu psát kamkoliv a cokoliv,“ prohlásil.
„To, že náměstek spolupracuje s propagandou režimu, který pošlapal právní stát a kde justice slouží k tomu, aby likvidovala oponenty režimu, je úplně absurdní,“ uvedl Máca.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se k věci vyjadřovat nechtěl. „Pokud ty servery nejsou zakázané, ať si píše pan náměstek ve svém volném čase, kam chce,“ prohlásil Tejc.
Paďourek upozorňuje, že pokud se stane, že propagandistickým médiím dá rozhovor i například vysoce postavený představitel Česka, svým způsobem legitimizuje dezinformační akce, které jsou s tím spojeny. „Z tohoto hlediska si myslím, že to je věc, která je naprosto neomluvitelná,“ poznamenal.
Babiš na dotaz Reportéru ČT, co říká na náměstky, kteří dávají rozhovory pro ruský propagandistický web, nereagoval.
