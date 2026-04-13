Přebírání propagandy mainstreamovými médii je pro Rusko úspěchem, uvedla estonská tajná služba

Estonská vnitřní bezpečnostní služba (KAPO) uvedla, že zpravodajství mainstreamových médií o ruských „levných kampaních na sociálních sítích“, jejichž cílem je rozdělovat společnost, je v Moskvě vnímáno jako „úspěch“.
Ve zveřejněné výroční zprávě za roky 2025–2026, kterou agentura publikovala v pondělí, se uvádí, že Rusko, označované jako „protivník“, „usiluje o narušení společenské soudržnosti a spojenectví a o podrývání důvěry ve stát“.
Uvádí, že v Estonsku byly loni takové pokusy podnikány „opakovaně“ a že „podobné útoky budou pravděpodobně pokračovat“.
Výroční zpráva uvádí, že Rusko stále častěji využívá sociální sítě k šíření svých narativů a propagandy, protože sankce uvalené na zemi po zahájení plnohodnotné války proti Ukrajině omezily jeho „nepřátelské aktivity“, včetně šíření propagandy.
Jakmile jsou tyto narativy a propaganda zveřejněny on-line, jsou „zesilovány umělou inteligencí a algoritmicky řízenými informačními toky“.
„Úsilí se soustředí na přesvědčování jednotlivců, aby nepřátelské narativy prezentovali jako vlastní, protože propaganda je účinnější, když ji šíří místní hlasy,“ píše KAPO.
„Loni jsme opakovaně zaznamenali snahy narušit vnitřní stabilitu Estonska prostřednictvím jednoduchých a levných kampaní na sociálních sítích – od bombových výhrůžek až po útoky proti místní komunitě v Narvě. V obou případech se šířily přes síť Telegram.“
Pokud se tyto kampaně dostanou ze sociálních sítí do médií, je to považováno za vítězství. „Rusko považuje za úspěch, když takové kampaně zesílí mainstreamová média, protože to zvyšuje důvěryhodnost i dosah nepřátelských sdělení,“ uvádí agentura.
Narativy a umělá inteligence
KAPO uvádí, že hlavním narativem, který chce Rusko prosazovat a zesilovat, je tvrzení, že Rusové jsou oběti a Západ je fašistický.
„Tyto narativy slouží k ospravedlnění pokračující války proti Ukrajině a k diskreditaci evropských zemí i realistických výkladů historie,“ uvádí výroční zpráva. K tomu využívá umělou inteligenci několika způsoby.
„Umělá inteligence se využívá k automatickému překladu a zesilování propagandistických narativů. Cílem je prostřednictvím trénování jazykových modelů zaplavit internet obsahem v souladu s postoji Kremlu a zajistit, aby rostoucí počet uživatelů chatbotů dostával odpovědi odpovídající těmto narativům,“ píše se ve zprávě.
Vzhledem k tomu, že se nyní Rusko snaží ovládnout internet, ruský informační prostor a směrovat své občany k aplikacím vyvinutým státem, je pravděpodobnější, že se k nim budou dostávat „stále více cenzurované zprávy, zkreslené informace a zmanipulované narativy“.
„Patří mezi ně tvrzení o údajném pronásledování Rusů v Estonsku, teze, že západní zbrojení směřuje k útoku na Rusko, a zkreslené interpretace ruských vojenských operací na ukrajinské frontě,“ uvedla agentura.
Státní televize je stále důležitá pro starší diváky, kteří nepoužívají sociální sítě. „Navzdory klesající sledovanosti si ruská státní televize udržuje vliv, protože starší ruskojazyčné publikum nadále formuje postoje ve svých komunitách,“ dodává KAPO.
ERR News, 13/04/2026 09:34 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.