Přebírání propagandy mainstreamovými médii je pro Rusko úspěchem, uvedla estonská tajná služba


Estonská vnitřní bezpečnostní služba (KAPO) uvedla, že zpravodajství mainstreamových médií o ruských „levných kampaních na sociálních sítích“, jejichž cílem je rozdělovat společnost, je v Moskvě vnímáno jako „úspěch“.

Ve zveřejněné výroční zprávě za roky 2025–2026, kterou agentura publikovala v pondělí, se uvádí, že Rusko, označované jako „protivník“, „usiluje o narušení společenské soudržnosti a spojenectví a o podrývání důvěry ve stát“.

Uvádí, že v Estonsku byly loni takové pokusy podnikány „opakovaně“ a že „podobné útoky budou pravděpodobně pokračovat“.

Výroční zpráva uvádí, že Rusko stále častěji využívá sociální sítě k šíření svých narativů a propagandy, protože sankce uvalené na zemi po zahájení plnohodnotné války proti Ukrajině omezily jeho „nepřátelské aktivity“, včetně šíření propagandy.

Jakmile jsou tyto narativy a propaganda zveřejněny on-line, jsou „zesilovány umělou inteligencí a algoritmicky řízenými informačními toky“.

„Úsilí se soustředí na přesvědčování jednotlivců, aby nepřátelské narativy prezentovali jako vlastní, protože propaganda je účinnější, když ji šíří místní hlasy,“ píše KAPO.

„Loni jsme opakovaně zaznamenali snahy narušit vnitřní stabilitu Estonska prostřednictvím jednoduchých a levných kampaní na sociálních sítích – od bombových výhrůžek až po útoky proti místní komunitě v Narvě. V obou případech se šířily přes síť Telegram.“

Pokud se tyto kampaně dostanou ze sociálních sítí do médií, je to považováno za vítězství. „Rusko považuje za úspěch, když takové kampaně zesílí mainstreamová média, protože to zvyšuje důvěryhodnost i dosah nepřátelských sdělení,“ uvádí agentura.

Narativy a umělá inteligence

KAPO uvádí, že hlavním narativem, který chce Rusko prosazovat a zesilovat, je tvrzení, že Rusové jsou oběti a Západ je fašistický.

„Tyto narativy slouží k ospravedlnění pokračující války proti Ukrajině a k diskreditaci evropských zemí i realistických výkladů historie,“ uvádí výroční zpráva. K tomu využívá umělou inteligenci několika způsoby.

„Umělá inteligence se využívá k automatickému překladu a zesilování propagandistických narativů. Cílem je prostřednictvím trénování jazykových modelů zaplavit internet obsahem v souladu s postoji Kremlu a zajistit, aby rostoucí počet uživatelů chatbotů dostával odpovědi odpovídající těmto narativům,“ píše se ve zprávě.

Vzhledem k tomu, že se nyní Rusko snaží ovládnout internet, ruský informační prostor a směrovat své občany k aplikacím vyvinutým státem, je pravděpodobnější, že se k nim budou dostávat „stále více cenzurované zprávy, zkreslené informace a zmanipulované narativy“.

„Patří mezi ně tvrzení o údajném pronásledování Rusů v Estonsku, teze, že západní zbrojení směřuje k útoku na Rusko, a zkreslené interpretace ruských vojenských operací na ukrajinské frontě,“ uvedla agentura.

Státní televize je stále důležitá pro starší diváky, kteří nepoužívají sociální sítě. „Navzdory klesající sledovanosti si ruská státní televize udržuje vliv, protože starší ruskojazyčné publikum nadále formuje postoje ve svých komunitách,“ dodává KAPO.

ERR News, 13/04/2026 09:34 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz.
Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože není tak proukrajinský, píší Politico a Euronews. Také ukrajinská média upozorňují na Magyarův nejednoznačný postoj.
Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
