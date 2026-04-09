Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Do únosů ukrajinských dětí Ruskem a jejich následné indoktrinace jsou přímo zapojené i ruské státní energetické společnosti Gazprom a Rosněfť. Vyplývá to z nové zprávy výzkumníků z Yaleovy univerzity. Energetičtí giganti prostřednictvím svých dceřiných firem přímo řídí některé tábory, kde jsou ukrajinské děti „převychovávány“ s cílem zničit jejich ukrajinskou identitu. Naprostá většina zařízení a firem, kterých se tato zjištění týkají, přitom nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím.
Plynařský podnik Gazprom, ropná společnost Rosněfť a jejich dceřiné firmy se v letech 2022 až 2025 podílely na odvlečení a/nebo převýchově nejméně 2158 ukrajinských dětí, uvádí ve své zprávě Laboratoř pro humanitární výzkum (HRL) při americké Yaleově univerzitě.
Případy, které výzkumníci identifikovali, se týkají dětí z Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. Experti do výčtu zahrnuli jen ty, které se jim podařilo stoprocentně potvrdit, jejich skutečný počet tak může být výrazně vyšší.
První důkaz o účasti Gazpromu a Rosněfti
Podle zprávy HRL pomáhaly dceřiné společnosti či odborové organizace Gazpromu a Rosněfti zařizovat deportaci dětí a jejich umísťování do táborů, které tyto firmy či jejich odbory sponzorují nebo přímo provozují. V těchto táborech jsou pak děti vystaveny ruské propagandě a militarizaci s cílem je „převychovat“ a zničit jejich ukrajinskou identitu.
„Gazprom a Rosněfť jsou klíčovými součástmi kampaně prezidenta (Vladimira) Putina v oblasti deportace a indoktrinace (ukrajinských) dětí, která nabývá průmyslových rozměrů,“ řekl stanici Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) Nathaniel Raymond, výkonný ředitel HRL.
Moskva přitom deportace ukrajinských dětí prezentuje jako humanitární pomoc nebo je zdůvodňuje nefungujícími službami v jí okupovaných ukrajinských regionech, dodává stanice.
Zpráva je prvním důkazem, že se Gazprom a Rosněfť této systematické kampaně účastní, píší výzkumníci.
Tábory v Rusku i na Krymu
„Víme, že děti z Ukrajiny byly odvezeny do nejméně šesti táborů (…) buď sponzorovaných Gazpromem a Rosněftí (…), nebo (…) přímo vlastněných dceřinými společnostmi Gazpromu,“ citovala RFE/RL vedoucí výzkumu Paige Farrenkopfovou.
Čtyři z těchto šesti zařízení se nacházejí přímo v Rusku. Tábor Prometheus ve Sverdlovské oblasti na Urale a tábory Signal a Kubanskaja niva v Krasnodarském kraji u Černého a Azovského moře vlastní dceřiné společnosti Gazpromu.
Tábor Sputnik v sousední Rostovské oblasti má soukromého majitele. Ukrajinské děti se tam dostávají na základě spolupráce dceřiných společností Gazpromu s prorežimní politickou stranou Všelidová fronta.
Zbylá dvě zařízení se nacházejí na okupovaném ukrajinském Krymu. Jde jednak o tábor Art-Quest, jehož zakladatel je zástupcem ředitele krymského komplexu Artěk, kam Rusko unesené ukrajinské děti také ve velkém posílá.
Druhým je Dětský ozdravný tábor A. V. Kazakeviče, který oficiálně vlastní zahraniční společnost registrovaná na Kypru a kam přesun odvlečených ukrajinských dětí organizovala podle HRL společnost Rosněfť.
Gazpromu a Rosněfti pomáhá uvolnění amerických sankcí
Zpráva HRL dále zdůrazňuje, že z 44 subjektů, kterých se zjištění týkají – táborů, dceřiných společností Gazpromu a Rosněfti, odborových organizací a vysoce postavených manažerů –, osmdesát procent nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím. Pod evropskými a americkými sankcemi je jen šest dotčených subjektů, u dalších tří není sankční status jasný.
Oběma ruským energetickým gigantům navíc pomáhá nedávné zrušení sankcí na ruskou ropu dopravovanou po moři. Opatření, které platí zatím do 11. dubna, USA zavedly kvůli stoupajícím cenám ropy, která zdražuje kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu, jenž v reakci zablokoval Hormuzský průliv.
Většina z peněz, které Moskva díky uvolnění sankcí získá, přitom jde právě Gazpromu, jehož dceřiná firma Gazprom Něfť se zabývá zpracováním ropy, a Rosněfti, uvádí HRL.
Na problém upozorňuje i analýza Stanfordovy univerzity. „Z prodeje ropy a ropných produktů povolených tímto opatřením budou profitovat Rosněfť a Gazprom, které se podle HRL podílejí na válečných zločinech spojených s nucenými přesuny ukrajinských dětí,“ píše se v dokumentu.
„Americká zahraniční politika (…) vkládá dolary přímo do kapes dvou ruských společností zapojených do nuceného přesunu a převýchovy ukrajinských dětí,“ uzavřela pro stanici RFE/RL autorka analýzy Ruth Gibsonová.