Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci


před 44 mminutami|Zdroj: Humanitarian Research Lab at Yale School of Public Health, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Stanford University

Do únosů ukrajinských dětí Ruskem a jejich následné indoktrinace jsou přímo zapojené i ruské státní energetické společnosti Gazprom a Rosněfť. Vyplývá to z nové zprávy výzkumníků z Yaleovy univerzity. Energetičtí giganti prostřednictvím svých dceřiných firem přímo řídí některé tábory, kde jsou ukrajinské děti „převychovávány“ s cílem zničit jejich ukrajinskou identitu. Naprostá většina zařízení a firem, kterých se tato zjištění týkají, přitom nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím.

Plynařský podnik Gazprom, ropná společnost Rosněfť a jejich dceřiné firmy se v letech 2022 až 2025 podílely na odvlečení a/nebo převýchově nejméně 2158 ukrajinských dětí, uvádí ve své zprávě Laboratoř pro humanitární výzkum (HRL) při americké Yaleově univerzitě.

Případy, které výzkumníci identifikovali, se týkají dětí z Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. Experti do výčtu zahrnuli jen ty, které se jim podařilo stoprocentně potvrdit, jejich skutečný počet tak může být výrazně vyšší.

Experti odhalili síť zařízení, kam Rusko unáší ukrajinské děti
Mládežnická vojenská organizace slaví den dětí v okupovaném Doněcku (1. červen 2025)

První důkaz o účasti Gazpromu a Rosněfti

Podle zprávy HRL pomáhaly dceřiné společnosti či odborové organizace Gazpromu a Rosněfti zařizovat deportaci dětí a jejich umísťování do táborů, které tyto firmy či jejich odbory sponzorují nebo přímo provozují. V těchto táborech jsou pak děti vystaveny ruské propagandě a militarizaci s cílem je „převychovat“ a zničit jejich ukrajinskou identitu.

„Gazprom a Rosněfť jsou klíčovými součástmi kampaně prezidenta (Vladimira) Putina v oblasti deportace a indoktrinace (ukrajinských) dětí, která nabývá průmyslových rozměrů,“ řekl stanici Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) Nathaniel Raymond, výkonný ředitel HRL.

Moskva přitom deportace ukrajinských dětí prezentuje jako humanitární pomoc nebo je zdůvodňuje nefungujícími službami v jí okupovaných ukrajinských regionech, dodává stanice.

Zpráva je prvním důkazem, že se Gazprom a Rosněfť této systematické kampaně účastní, píší výzkumníci.

Tábory v Rusku i na Krymu

„Víme, že děti z Ukrajiny byly odvezeny do nejméně šesti táborů (…) buď sponzorovaných Gazpromem a Rosněftí (…), nebo (…) přímo vlastněných dceřinými společnostmi Gazpromu,“ citovala RFE/RL vedoucí výzkumu Paige Farrenkopfovou.

Čtyři z těchto šesti zařízení se nacházejí přímo v Rusku. Tábor Prometheus ve Sverdlovské oblasti na Urale a tábory Signal a Kubanskaja niva v Krasnodarském kraji u Černého a Azovského moře vlastní dceřiné společnosti Gazpromu.

Tábor Sputnik v sousední Rostovské oblasti má soukromého majitele. Ukrajinské děti se tam dostávají na základě spolupráce dceřiných společností Gazpromu s prorežimní politickou stranou Všelidová fronta.

Zbylá dvě zařízení se nacházejí na okupovaném ukrajinském Krymu. Jde jednak o tábor Art-Quest, jehož zakladatel je zástupcem ředitele krymského komplexu Artěk, kam Rusko unesené ukrajinské děti také ve velkém posílá.

Druhým je Dětský ozdravný tábor A. V. Kazakeviče, který oficiálně vlastní zahraniční společnost registrovaná na Kypru a kam přesun odvlečených ukrajinských dětí organizovala podle HRL společnost Rosněfť.

Rusové se pokoušeli ukrajinské děti převychovat, říká deportovaná dívka
Rozhovor s Valerijí Sydorovovou

Gazpromu a Rosněfti pomáhá uvolnění amerických sankcí

Zpráva HRL dále zdůrazňuje, že z 44 subjektů, kterých se zjištění týkají – táborů, dceřiných společností Gazpromu a Rosněfti, odborových organizací a vysoce postavených manažerů –, osmdesát procent nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím. Pod evropskými a americkými sankcemi je jen šest dotčených subjektů, u dalších tří není sankční status jasný.

Oběma ruským energetickým gigantům navíc pomáhá nedávné zrušení sankcí na ruskou ropu dopravovanou po moři. Opatření, které platí zatím do 11. dubna, USA zavedly kvůli stoupajícím cenám ropy, která zdražuje kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu, jenž v reakci zablokoval Hormuzský průliv.

Většina z peněz, které Moskva díky uvolnění sankcí získá, přitom jde právě Gazpromu, jehož dceřiná firma Gazprom Něfť se zabývá zpracováním ropy, a Rosněfti, uvádí HRL.

Na problém upozorňuje i analýza Stanfordovy univerzity. „Z prodeje ropy a ropných produktů povolených tímto opatřením budou profitovat Rosněfť a Gazprom, které se podle HRL podílejí na válečných zločinech spojených s nucenými přesuny ukrajinských dětí,“ píše se v dokumentu.

„Americká zahraniční politika (…) vkládá dolary přímo do kapes dvou ruských společností zapojených do nuceného přesunu a převýchovy ukrajinských dětí,“ uzavřela pro stanici RFE/RL autorka analýzy Ruth Gibsonová.

Rusko cvičí ukrajinské děti pro válku proti jejich zemi i NATO
Chlapec se samopalem během doprovodné akce k přísaze nových členů ruské mládežnické militaristické organizace Junarmija v Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu (říjen 2018)

Hizballáh vyslal rakety na Izrael

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že v noci na čtvrtek odpálilo rakety na sever Izraele. Má jít prý o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur jde o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem. Izrael, který ve středu podnikl na území Libanonu nejtvrdší útoky od začátku současné války s Hizballáhem, se k tomu bezprostředně nevyjádřil.
před 1 hhodinou

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem zdůraznil, že valná většina evropských členů Aliance byla Spojeným státům nápomocna během války proti Íránu. Připustil nicméně, že některé země NATO v této zkoušce neuspěly. Šéf aliance to řekl po schůzce v Bílém domě stanici CNN. Na setkání mu Trump prý opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Trump své stížnosti na adresu Aliance po setkání zopakoval na sociální síti.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle AFP potvrdila, že podnikla svůj „největší koordinovaný úder“ proti teroristickému hnutí Hizballáh od začátku bojů, tedy od 2. března. Bez předchozích varování bylo několikrát ostřelováno zejména centrum Bejrútu, a to včetně obytných čtvrtí. Hizballáh zprvu své útoky pozastavil, v reakci na ostřelování však společně s Íránem zvažuje údery na Izrael.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán zastavil ve středu odpoledne ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou. Íránské námořnictvo podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. Ve středu v noci nicméně nejmenovaná íránská agentura uvedla, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, lodě jen musí koordinovat svou plavbu s íránskými revolučními gardami.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila třináct procent a propadla se pod 95 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon. Příměří je podle českého ministerstva zahraničí důležitý krok k deeskalaci konfliktu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků. Teherán v reakci na izraelské útoky v Libanonu nevyloučil možné údery na Izrael. Ministr obrany USA Pete Hegseth na brífinku chválil americké úspěchy ve válce s Íránem.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
