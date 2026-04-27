Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana, dodal policista.
Terčem spiknutí byl podle litevských médií zakladatel ruskými úřady zakázaného baškirského hnutí Baškort Ruslan Gabassov, žijící v litevském exilu, a Litevec Valdas Bartkevičius, shromažďující pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi.
V centru mezinárodního případu je síť ruských špionů, která plánovala dvě vraždy, napsal server Delfi a dodal, že za vraždu spáchanou za teroristickým účelem hrozí v pobaltské zemi doživotí.
Z třinácti podezřelých je devět v Litvě, z toho sedm je ve vazbě, uvedl prokurátor Martynas Jovaiša podle webu veřejnoprávní stanice LRT. U dalších dvou podezřelých Litva usiluje o jejich vydání z ciziny; jeden je v Řecku, kde se čeká na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně nařízeného vyhoštění.
Vyšetřování začalo loni v březnu, kdy Gabbasov podle LRT objevil ve svém autě sledovací zařízení. Při vyšetřování se kriminalistům podařilo odhalit předpokládané pachatele a jejich společníky. „Zjistili jsme, že život této osoby je v reálném ohrožení, že je plánována a připravována její vražda,“ řekl Briginas.
Souběžně se podle policisty podařilo zjistit, že se podezřelí chystají zavraždit také litevského občana. Mezi podezřelými je jeden Litevec a také osoby z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka.