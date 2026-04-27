Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana, dodal policista.

Terčem spiknutí byl podle litevských médií zakladatel ruskými úřady zakázaného baškirského hnutí Baškort Ruslan Gabassov, žijící v litevském exilu, a Litevec Valdas Bartkevičius, shromažďující pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi.

V centru mezinárodního případu je síť ruských špionů, která plánovala dvě vraždy, napsal server Delfi a dodal, že za vraždu spáchanou za teroristickým účelem hrozí v pobaltské zemi doživotí.

Z třinácti podezřelých je devět v Litvě, z toho sedm je ve vazbě, uvedl prokurátor Martynas Jovaiša podle webu veřejnoprávní stanice LRT. U dalších dvou podezřelých Litva usiluje o jejich vydání z ciziny; jeden je v Řecku, kde se čeká na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně nařízeného vyhoštění.

Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku
Ilustrační snímek

Vyšetřování začalo loni v březnu, kdy Gabbasov podle LRT objevil ve svém autě sledovací zařízení. Při vyšetřování se kriminalistům podařilo odhalit předpokládané pachatele a jejich společníky. „Zjistili jsme, že život této osoby je v reálném ohrožení, že je plánována a připravována její vražda,“ řekl Briginas.

Souběžně se podle policisty podařilo zjistit, že se podezřelí chystají zavraždit také litevského občana. Mezi podezřelými je jeden Litevec a také osoby z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka.

Výběr redakce

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

12:35Aktualizovánopřed 32 mminutami
Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

15:10Aktualizovánopřed 33 mminutami
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 5 hhodinami
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 8 hhodinami
V Česku přibývá případů horečky dengue

V Česku přibývá případů horečky dengue

před 9 hhodinami
Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

před 10 hhodinami
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Čína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

VideoČína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Polský influencer při charitativním streamu vybral 1,4 miliardy korun

Za rekordní označují polská média počin influencera Piotra Garkowského, známého jako Latwogang, který během nepřetržitého devítidenního streamu na YouTube vybral přes čtvrt miliardy zlotých (více než 1,4 miliardy korun) na podporu dětí nemocných rakovinou. Akce, jejímž cílem původně bylo vybrat půl milionu zlotých (zhruba 2,9 milionu korun) pro nadaci Cancer Fighters (Bojovníci s rakovinou), začala 17. dubna a rychle získala neočekávaný ohlas, píše internetový web deníku Rzeczpospolita.
před 1 hhodinou

Ruské údery v Oděse zranily několik lidí

Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámili ráno záchranáři a úřady. Šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu dříve hovořil o třinácti obětech. Mezi zraněnými jsou dvě děti. Ruskem dosazená správa Záporožské jaderné elektrárny podle agentury Reuters informovala, že ukrajinský dronový útok zabil jednoho zaměstnance.
09:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu

Slovensko minulý týden podalo dříve ohlášenou žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku, uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva spravedlnosti. Žalobu v uvedené záležitosti dříve podalo k soudu EU také Maďarsko.
před 2 hhodinami

Globální vojenské výdaje vloni vzrostly o tři procenta

Celosvětové vojenské výdaje se v loňském roce zvýšily o 2,9 procenta na 2,89 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), a to navzdory poklesu ve Spojených státech, který byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování vojenské pomoci Ukrajině. Ve své pondělní zprávě o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).
09:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

Blokování internetu a VPN služeb přimělo některé Rusy zajímat se o možnosti emigrace ze země. Tamní společnost začíná být podle politologa Ilji Graščenkova unavená z pocitu množících se omezení. Poslední velkou vlnu emigrace zažila země v roce 2022, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Rusista René Andrejs uvedl, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také jejich neochota učit se jazyky a integrovat se v hostitelských zemích.
před 5 hhodinami

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Při střetu komunit kvůli studni bylo na východě Čadu zabito nejméně 42 lidí

Při střetu mezi komunitami na východě afrického Čadu bylo v sobotu zabito nejméně 42 osob. V neděli to napsala agentura AFP s odvoláním na zástupce vlády, podle nějž se lidé pohádali kvůli studni. Střety mezi zemědělci a pastevci si v zemi v letech 2021 až 2024 podle nevládní organizace ICG vyžádaly více než tisíc mrtvých a dva tisíce zraněných.
před 16 hhodinami
Načítání...