Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU, oznámili podle agentury Reuters litevští činitelé. Stejná skupina spojená s GRU se podle nich pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.

V souvislosti s pokusem o útok v Litvě bylo obviněno šest lidí ze Španělska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Běloruska, uvedli vyšetřovatelé.

„Zločiny byly koordinované a vykonavatelé dostávali rozkazy od skupiny lidí v Rusku, kteří jsou spojení s GRU,“ řekl zástupce šéfa litevské kriminální policie Saulius Briginas.

V Německu obžalovali dva Ukrajince ze špionáže pro Rusko a z přípravy sabotáže
Generální státní zastupitelství v Karlsruhe

Litva a další pobaltské země patří k pevným spojencům Ukrajiny, která se skoro čtyři roky brání ruské agresi. Tyto země, které bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké pro Evropu představuje Rusko.

Litva loni v březnu ruskou GRU obvinila ze žhářského útoku na obchod IKEA ve Vilniusu z května 2024 a označila ho za terorismus. Provedli ho podle ní dva ukrajinští občané.

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb
Velvyslanec Sergej Nečajev při oslavách 9. května se svatojiřskou stuhou, která byla původně symbolem oslav Dne vítězství v postsovětských zemích, ale později se stala symbolem podporovatelů ruské agrese proti Ukrajině

Některé evropské země včetně Česka se zejména předloni stávaly dějištěm žhářských útoků a podobných incidentů. Úřady varovaly, že může jít o provokaci ze strany Ruska, které se snaží vyvolat paniku u veřejnosti a přimět tyto země, aby omezily nebo zastavily svoji pomoc Ukrajině.

Cizinec si za žhářský útok na dopravní podnik odpyká osm let vězení
Žhář

Analytik připomněl sabotáž na polské železnici

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška připomíná, že Rusové provádějí tyto aktivity i jinde. V roce 2024 u nás proběhl pokus o podpálení autobusů v garáži pražského dopravního podniku. Během loňského listopadu proběhla sabotáž na polské železnici, která poškodila trať mezi Varšavou a Lublinem. Ve stejném roce došlo k velkému požáru tržnice ve Varšavě, vyjmenovává Lebduška některé činnosti připisované Rusku.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

„Minimálně z toho přichází nějaké poučení. Dochází ke zvýšení ostrahy různých podobných objektů, které by mohly být cílem podobných útoků,“ vysvětluje analytik.

3 minuty
Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Sněmovna vyzvala Pavla, aby jmenoval členy vlády bezodkladně a bez hodnocení

ŽivěSněmovna vyzvala Pavla, aby jmenoval členy vlády bezodkladně a bez hodnocení

04:21AktualizovánoPrávě teď
Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

před 4 mminutami
Lidé si připomínají památku Jana Palacha

Lidé si připomínají památku Jana Palacha

11:06Aktualizovánopřed 25 mminutami
Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

před 29 mminutami
Jaký bude rok 2026? Velká předpověď naznačuje vysoké teploty

Jaký bude rok 2026? Velká předpověď naznačuje vysoké teploty

před 35 mminutami
„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

před 44 mminutami
Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

09:37Aktualizovánopřed 51 mminutami
Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

Rozsáhlý požár, který v pátek brzy ráno vypukl v zanedbané části luxusní soulské čtvrti Gangnam, se podařilo jihokorejským hasičům dostat pod kontrolu a o osm hodin později zcela uhasit. Ačkoli nebyli hlášeny žádné oběti, záchranáři evakuovali na dvě stě padesát lidí z okolních oblastí. Na místě zasahovalo tři sta hasičů a stovka vozidel. Příčiny požáru se budou prošetřovat.
před 4 mminutami

Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

Americké úřady zveřejnily v noci na pátek SEČ přepisy telefonátů s policií a záchrannou službou související se zastřelením 37leté Renee Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Informuje o tom deník The New York Times (NYT), podle něhož dokumenty ukazují šok svědků i to, jak v krizi, kterou nezpůsobila, postupovala minnesotská policie.
před 29 mminutami

„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

Íránské bezpečnostní síly střílely protestující bez rozdílu do hlavy a lidé teď musejí hledat své děti v kontejnerech mezi stovkami znetvořených těl. Tak popisují masakry svědci, kterým se podařilo i přes blackout spojit se zahraničními médii. Podle pozůstalých chtějí úřady za odvoz těl spoustu peněz. Osud možná až dvaceti tisíc zatčených demonstrantů zůstává nejasný.
před 44 mminutami

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádné tiskové konferenci to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl dle Macinky propuštěn v pátek okolo 04:00 SEČ a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do jihoamerické země posílá letadlo.
09:37Aktualizovánopřed 51 mminutami

Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

Za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU, oznámili podle agentury Reuters litevští činitelé. Stejná skupina spojená s GRU se podle nich pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
před 1 hhodinou

Prezident Pavel přijel vlakem do Kyjeva

Český prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se měl v pátek setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země.
08:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen k pětiletému vězení

Jihokorejský soud odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače, který se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek byl zveřejněn v přímém přenosu, informují agentury. Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.
před 3 hhodinami

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters

Šlo to velmi dobře a bylo to skvělé, řekla dle Reuters po čtvrteční schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě venezuelská opoziční lídryně a nositelka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová. Trumpovi při setkání předala medaili, která se k tomuto ocenění váže. Agentura Reuters později uvedla, že americký prezident její čin ocenil a má v úmyslu si medaili ponechat.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...