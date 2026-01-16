Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

Za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU, oznámili podle agentury Reuters litevští činitelé. Stejná skupina spojená s GRU se podle nich pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
V souvislosti s pokusem o útok v Litvě bylo obviněno šest lidí ze Španělska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Běloruska, uvedli vyšetřovatelé.
„Zločiny byly koordinované a vykonavatelé dostávali rozkazy od skupiny lidí v Rusku, kteří jsou spojení s GRU,“ řekl zástupce šéfa litevské kriminální policie Saulius Briginas.
Litva a další pobaltské země patří k pevným spojencům Ukrajiny, která se skoro čtyři roky brání ruské agresi. Tyto země, které bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké pro Evropu představuje Rusko.
Litva loni v březnu ruskou GRU obvinila ze žhářského útoku na obchod IKEA ve Vilniusu z května 2024 a označila ho za terorismus. Provedli ho podle ní dva ukrajinští občané.
Některé evropské země včetně Česka se zejména předloni stávaly dějištěm žhářských útoků a podobných incidentů. Úřady varovaly, že může jít o provokaci ze strany Ruska, které se snaží vyvolat paniku u veřejnosti a přimět tyto země, aby omezily nebo zastavily svoji pomoc Ukrajině.
Analytik připomněl sabotáž na polské železnici
Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška připomíná, že Rusové provádějí tyto aktivity i jinde. V roce 2024 u nás proběhl pokus o podpálení autobusů v garáži pražského dopravního podniku. Během loňského listopadu proběhla sabotáž na polské železnici, která poškodila trať mezi Varšavou a Lublinem. Ve stejném roce došlo k velkému požáru tržnice ve Varšavě, vyjmenovává Lebduška některé činnosti připisované Rusku.
„Minimálně z toho přichází nějaké poučení. Dochází ke zvýšení ostrahy různých podobných objektů, které by mohly být cílem podobných útoků,“ vysvětluje analytik.