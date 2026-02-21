Bezpečnostní riziko, říká ruská FSB o Telegramu. Záminka k zákazu, míní síť

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom v sobotu informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v zemi.
FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.
Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.
Ruské úřady provozovatele platformy také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří prý službu zneužívají k trestné činnosti.
Rusko už omezilo WhatsApp a FaceTime
Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od firmy Apple. Úřady vyzvaly Rusy, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.
Kritici nicméně upozorňují, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.
Tiskový mluvčí ruského vládce Vladimira Putina Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX – pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.