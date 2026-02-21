Bezpečnostní riziko, říká ruská FSB o Telegramu. Záminka k zákazu, míní síť


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom v sobotu informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v zemi.

FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.

Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.

Rusko zavádí povinný „digitální gulag“
Ruská aplikace Max

Ruské úřady provozovatele platformy také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří prý službu zneužívají k trestné činnosti.

Rusko už omezilo WhatsApp a FaceTime

Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od firmy Apple. Úřady vyzvaly Rusy, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.

Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci
Ruská komunikační platforma MAX a loga Telegramu a WhatsAppu

Kritici nicméně upozorňují, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.

Tiskový mluvčí ruského vládce Vladimira Putina Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX – pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.

Výběr redakce

Bezpečnostní riziko, říká ruská FSB o Telegramu. Záminka k zákazu, míní síť

Bezpečnostní riziko, říká ruská FSB o Telegramu. Záminka k zákazu, míní síť

před 3 mminutami
Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy

11:54Aktualizovánopřed 38 mminutami
Ukrajina útočila v hloubi ruského území. Zřejmě zasáhla výrobnu nosičů jaderných zbraní

Ukrajina útočila v hloubi ruského území. Zřejmě zasáhla výrobnu nosičů jaderných zbraní

09:39Aktualizovánopřed 43 mminutami
Česko loni dalo ukrajinským uprchlíkům humanitární dávky za 8,8 miliardy, příjemců ubylo

Česko loni dalo ukrajinským uprchlíkům humanitární dávky za 8,8 miliardy, příjemců ubylo

před 2 hhodinami
V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

11:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Firmy čelí vlně nejistoty po zrušení Trumpových cel

Firmy čelí vlně nejistoty po zrušení Trumpových cel

před 3 hhodinami
Jazyková poradna nově řeší i chyby umělé inteligence

Jazyková poradna nově řeší i chyby umělé inteligence

před 4 hhodinami
Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bezpečnostní riziko, říká ruská FSB o Telegramu. Záminka k zákazu, míní síť

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom v sobotu informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v zemi.
před 3 mminutami

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Plyne to ze sobotního Ficova prohlášení na jeho facebookovém účtu. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny od konce ledna po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
11:54Aktualizovánopřed 38 mminutami

Ukrajina útočila v hloubi ruského území. Zřejmě zasáhla výrobnu nosičů jaderných zbraní

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně jedenáct raněných po údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl v sobotu ráno na telegramu regionální ministr zdravotnictví Sergej Bagin. Podle agentury TASS se ukrajinské drony pokusily útočit také na podniky v Almeťjevsku v Tatarstánu.
09:39Aktualizovánopřed 43 mminutami

Firmy čelí vlně nejistoty po zrušení Trumpových cel

Firmy čelí další vlně nejistoty poté, co americký nejvyšší soud v pátek zrušil plošná cla, která dříve zavedl prezident Donald Trump. Mnoho podniků kvůli clům zvýšilo ceny, aby kompenzovalo vyšší náklady. Teď se uvidí, jakou úlevu jim a spotřebitelům rozhodnutí soudu skutečně přinese, píše agentura AP.
před 3 hhodinami

Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. V pátek večer to podle agentury AFP oznámil poslanec, který je autorem zákona o amnestii schváleného ve čtvrtek. Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové jedná pod tlakem Spojených států amerických. Přijetí zákona přislíbila po sesazení a zajetí někdejšího prezidenta Nicoláse Madura, připomněla AFP.
před 5 hhodinami

VideoTěžká porážka pro Trumpa, říká Votápek k rozhodnutí soudu ohledně cel

Prezident USA Donald Trump oznámil, že zavádí nová globální desetiprocentní cla nad rámec současných poplatků. Uvedl to v reakci na páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu, který označil předchozí Trumpova cla za nezákonná. Trump se ale domnívá, že soud cla nezrušil, jen změnil způsob jejich vyhlášení. Expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou tuto situaci označil za „institucionální spor mezi institucí prezidenta a Kongresem“. „Nejde o existenci cel jako takových, jde o to, jakým způsobem mají být uváděna do praxe, jestli na to stačí nějaký exekutivní příkaz prezidenta, nebo jestli to musí projít Kongresem,“ upřesnil. Podle experta Pirátů na zahraniční politiku Vladimíra Votápka jde o „největší Trumpovu porážku ve vnitřní politice v jeho druhém období“ a „jasný signál, že i ve Spojených státech je vláda práva“.
před 5 hhodinami

Izraelská armáda zabila šest lidí na východě Libanonu a dva další na jihu

Při izraelských útocích v údolí Bikáa na východě Libanonu zemřelo v pátek šest lidí a dvě desítky dalších osob utrpěly zranění, informuje agentura Reuters a libanonská agentura NNA. Izraelská armáda také letecky útočila na palestinský uprchlický tábor Ajn Hilva na jihu Libanonu, kde podle agentury AFP zabila dva lidi. Deník Ha'arec napsal, že izraelský dron v táboře zabil tři lidi. Izraelská armáda útok v táboře Ajn Hilva potvrdila s tím, že cílila na středisko palestinského teroristického hnutí Hamás, které tam prý připravovalo útoky na izraelské cíle.
03:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Trump po verdiktu soudu podepsal nové desetiprocentní clo

Nejvyšší soud USA se v pátek postavil proti rozsáhlým clům, která prezident Donald Trump zavedl na základě zákona určeného pro použití v případě národní nouze. Podle soudu se totiž tento zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje, a postup tak popsal jako nezákonný. Pravomoc cla zavádět má podle Ústavy USA Kongres. Trump rozhodnutí soudu a soudce samotné ostře zkritizoval. V noci na sobotu SEČ podepsal nařízení o zavedení nového desetiprocentního globálního cla, vstoupit v platnost má v úterý.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...