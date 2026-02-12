Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
Deník Financial Times dříve informoval, že ruské úřady odstranily WhatsApp z on-line adresáře provozovaného státním úřadem pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzorem.
WhatsApp, jejímž vlastníkem je americká společnost Meta Platforms, má v Rusku na sto milionů uživatelů. Mluvčí WhatsAppu prohlásil, že blokování je snahou Ruska přimět uživatele k používání „státní sledovací aplikace“.
Zásah proti zahraniční aplikaci je vyvrcholením šestiměsíčního tlaku na tuto platformu. Odráží širší snahu ruských úřadů v době války proti Ukrajině vytvořit a mít pod kontrolou komunikační infrastrukturu, v níž se technologické firmy v zahraničním vlastnictví podřídí místním zákonům, anebo zmizí, napsala agentura Reuters.
Moskva loni začala omezovat některé hovory na WhatsAppu i v jiné komunikační aplikaci Telegram. Zároveň obvinila zahraniční platformy, že odmítají sdílet informace s ruskými úřady v případech podvodů a terorismu. V prosinci rovněž zablokovala aplikaci FaceTime pro videohovory od americké firmy Apple.