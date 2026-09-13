V Severní Dakotě vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe

V americkém státě Severní Dakota vědci objevili první známou souvislou sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe, jednoho z největších suchozemských predátorů, kteří kdy žili. Čtyři tříprsté otisky jsou staré zhruba 66,5 milionu let. O objevu informoval list The Guardian.
Stopy objevil tým expertů loni v oblasti souvrství Hell Creek na jihozápadě státu. Stopní dráhu dlouhou přibližně sedm metrů tvoří dva levé a dva pravé otisky. Tři ze čtyř stop chtějí vědci ještě letos přepravit vrtulníkem do muzea v Denveru, kde budou dále zkoumány a uchovány.
Pomocí detailního trojrozměrného skenování vědci odhadli, že tyranosaurus se při zanechání stop pohyboval rychlostí přibližně 5,5 až 7,2 kilometru za hodinu, tedy zhruba tempem svižné lidské chůze.
„Kosti nám o těchto zvířatech řeknou obrovské množství informací, ale stopy zachycují konkrétní okamžik jejich chování,“ vysvětlil hlavní kurátor paleontologie obratlovců denverského muzea Tyler Lyson. „Díky stopní dráze můžeme skutečně sledovat zvíře při jeho pohybu krajinou. U tyranosaura je to mimořádně vzácné,“ dodal.
Tyrannosaurus rex žil přibližně před 66 až 68 miliony lety a patřil mezi poslední neptačí dinosaury. Dosahoval výšky kolem čtyř metrů a vyhynul spolu s dalšími neptačími dinosaury při hromadném vymírání na konci křídy.