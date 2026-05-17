Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyrannosaurus

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.
„Jednou z mnoha věcí, které nás na tomto dinosaurovi opravdu nadchly, je jeho velikost,“ uvedl Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavní autor výzkumné studie.
Nově identifikovaný sauropod, býložravý dinosaurus s dlouhým krkem, měřil na délku asi 27,4 metru a vážil zhruba 30 tun. To je více než trojnásobek hmotnosti slavného prehistorického predátora Tyrannosaura rexe. Nalezený exemplář žil před sto až 120 miliony let a řadí se někam do „vyšší střední“ kategorie největších objevených dinosaurů, doplnil hlavní autor studie.
Přestože byl tento dinosaurus obrovský, sauropodi z pozdějších období byli ještě větší. „Dává nám to představu o možných evolučních trendech, které se v této době začínaly objevovat,“ přiblížil výzkumník. Větší objevení sauropodi pocházeli z pozdější křídy, přičemž jeden z nich vážil až 70 tun.
Titánská nága
„Z období střední křídy nacházíme v Číně, Jižní Americe i v Africe dinosaury, kteří byli skutečnými superobry. Byli to ti vůbec největší z největších,“ uvedl Setchapaničsakun. Nový objev podle něj v podstatě „představuje jakýsi předvoj k trendu extrémního růstu“.
Nově objeveného dinosaura výzkumníci pojmenovali Nagatitan chaiyaphumensis podle mytických hadích bytostí z asijských legend. Nágy byly polobožské bytosti s tváří člověka, avšak s tělem a ocasem hada, na krku měly kápi podobnou kobře indické. Slovo titan odkazuje na velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Čchajpchúm, kde byl dinosaurus nalezen. Tamní obyvatel objevil fosilie poprvé před deseti roky a výzkumníci na místě kopali až do roku 2019, kdy jim však došlo financování. Jakmile Setchapaničsakunův tým získal nové prostředky, v roce 2024 vykopávky obnovil.
Kompletní kostru dinosaura vědci nemají, ale jeho velikost odhadují podle obratlů, žeber, pánve a délky končetin. Jedna kost z přední končetiny měřila skoro dva metry.
Jde o čtrnáctého pojmenovaného dinosaura objeveného v Thajsku. Paleontologové ho označují za „posledního titána“ této země. Na základě stáří horninových vrstev a poznatků o tom, jak se krajina v průběhu času měnila, neočekávají, že by v jihovýchodní Asii našli další takto velké dinosaury.