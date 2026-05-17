Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyrannosaurus


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, NPR, Scientific Reports

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.

„Jednou z mnoha věcí, které nás na tomto dinosaurovi opravdu nadchly, je jeho velikost,“ uvedl Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavní autor výzkumné studie.

Nově identifikovaný sauropod, býložravý dinosaurus s dlouhým krkem, měřil na délku asi 27,4 metru a vážil zhruba 30 tun. To je více než trojnásobek hmotnosti slavného prehistorického predátora Tyrannosaura rexe. Nalezený exemplář žil před sto až 120 miliony let a řadí se někam do „vyšší střední“ kategorie největších objevených dinosaurů, doplnil hlavní autor studie.

Ilustrační foto

Přestože byl tento dinosaurus obrovský, sauropodi z pozdějších období byli ještě větší. „Dává nám to představu o možných evolučních trendech, které se v této době začínaly objevovat,“ přiblížil výzkumník. Větší objevení sauropodi pocházeli z pozdější křídy, přičemž jeden z nich vážil až 70 tun.

Srovnání Nagatitan chaiyaphumensis s člověkem a ukázka jeho kostí, které vědci našli a popsali
Zdroj: Scientific Reports

Titánská nága

„Z období střední křídy nacházíme v Číně, Jižní Americe i v Africe dinosaury, kteří byli skutečnými superobry. Byli to ti vůbec největší z největších,“ uvedl Setchapaničsakun. Nový objev podle něj v podstatě „představuje jakýsi předvoj k trendu extrémního růstu“.

Nově objeveného dinosaura výzkumníci pojmenovali Nagatitan chaiyaphumensis podle mytických hadích bytostí z asijských legend. Nágy byly polobožské bytosti s tváří člověka, avšak s tělem a ocasem hada, na krku měly kápi podobnou kobře indické. Slovo titan odkazuje na velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Čchajpchúm, kde byl dinosaurus nalezen. Tamní obyvatel objevil fosilie poprvé před deseti roky a výzkumníci na místě kopali až do roku 2019, kdy jim však došlo financování. Jakmile Setchapaničsakunův tým získal nové prostředky, v roce 2024 vykopávky obnovil.

Nově objevený brouk

Kompletní kostru dinosaura vědci nemají, ale jeho velikost odhadují podle obratlů, žeber, pánve a délky končetin. Jedna kost z přední končetiny měřila skoro dva metry.

Jde o čtrnáctého pojmenovaného dinosaura objeveného v Thajsku. Paleontologové ho označují za „posledního titána“ této země. Na základě stáří horninových vrstev a poznatků o tom, jak se krajina v průběhu času měnila, neočekávají, že by v jihovýchodní Asii našli další takto velké dinosaury.

Před dvaceti lety varoval Al Gore svět před klimatickou krizí

Před dvaceti lety vstoupil do kin dokument, který zásadně proměnil veřejnou debatu o změně klimatu. Snímek An Inconvenient Truth („Nepříjemná pravda“) s bývalým americkým viceprezidentem Alem Gorem v hlavní roli se v roce 2006 stal globálním fenoménem. Pro miliony lidí šlo o první setkání s představou, že klimatická změna není vzdáleným problémem budoucnosti, ale procesem probíhajícím právě teď. O dvě dekády později se ale nabízí otázka: Jak dobře film obstál ve světle aktuálních poznatků?
včera v 10:00

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
15. 5. 2026

Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
15. 5. 2026
Voda na měsících Jupiteru a Saturnu mrzne do podoby štrůdlu, popsali čeští vědci

Dvojice českých geofyziků ve spolupráci se zahraničními vědci provedla originální experiment. Pokusila se v něm vytvořit podmínky, které panují na měsících Europa a Enceladus. A zjistit tak, jak vypadá ledová krusta, která pokrývá oceány v místech, kde by mohl být život a jež chce lidstvo zkoumat. Závěry pokusu jsou varováním pro mise, které by na měsících Jupiteru a Saturnu měly v budoucnu přistát.
15. 5. 2026

Řada zvířat využívá město pravidelně, mimo pozornost lidí, ukázal výzkum

Soužití lidí a volně žijících zvířat ve městech se neodehrává náhodně, ale řídí se jasnými zákonitostmi. Ukázal to tříletý výzkum brněnských vědců, kteří sledovali pohyb zvířat v městském prostředí. Nově vzniklá databáze má pomoci například s prevencí škod způsobených přemnoženými divokými prasaty. V jihomoravské metropoli jich je aktuálně přes tři stovky.
15. 5. 2026

Sysli mizí z Evropy. Škodí jim moderní zemědělství, chráněná území nestačí

Nový výzkum českých biologů z Akademie věd popsal, jak a proč mizí z Evropy sysli. Mají sice rádi obdělávanou půdu, moderní zemědělství spojené s těžkou technikou, monokulturami a zhutněním půdy jim ale neprospívá.
15. 5. 2026
