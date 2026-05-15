V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
Na obor uvedený jako první priorita se dostalo 88 497 uchazečů, tedy 75,7 procenta z přijatých, uvedl Cermat. Na osmiletá gymnázia se letos, podobně jako loni, mohla z hlediska kapacity dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina.
Výsledky by měly být přehledně dostupné na webu Cermatu, který ale hlásí v pátek ráno problémy, takže se k údajům nemusí dát snadno dostat. Také elektronický systém DiPSy, kde se zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, postihly od rána výpadky.
Jednotnou přijímací zkoušku skládali žáci v dubnu. Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podle aktualizovaných dat Cermatu podalo zhruba 156 200 uchazečů, z toho 130 200 se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 159 172 uchazečů.
Loni se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo na střední školu asi 94 procent žáků z devátých tříd základních škol. K jednotné přijímací zkoušce se letos přihlásilo asi 96 400 uchazečů o čtyřleté obory a nástavby, meziročně o asi 1700 méně. Na šestiletá gymnázia se letos hlásí 6841 žáků, na ta osmiletá přes 19 tisíc uchazečů.