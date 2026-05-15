Systém DiPSy hlásí výpadky. Má ukazovat výsledky přijímacích zkoušek

Elektronický systém DiPSy, kde se od pátku zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl mluvčí státní organizace Cermat Jakub Nachtigal. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo podle Cermatu více zájemců než vloni.
Na webu DiPSy se chvílemi objevuje informace, že aplikace je momentálně nedostupná. „Systém má krátkodobé výpadky,“ uvedl Nachtigal s tím, že se musí chvíli počkat.
Elektronický systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy měl problémy při svém spouštění v roce 2024. Cermat ho měl původně otevřít od 1. února, kvůli potížím s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti začal systém fungovat o den později. Opakovaně také čelil takzvaným DDoS kybernetickým útokům, při kterých se útočníci pokusili zahltit server velkým množstvím přístupů a tím narušit fungování stránek. Loni už DiPSy fungoval až na výjimky dobře.
Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podle aktualizovaných dat Cermatu podalo zhruba 156 200 uchazečů, z toho 130 200 se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 159 172 uchazečů.
Loni se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo na střední školu asi 94 procent žáků z devátých tříd základních škol. K jednotné přijímací zkoušce se letos přihlásilo asi 96 400 uchazečů o čtyřleté obory a nástavby, meziročně o asi 1700 méně. Na šestiletá gymnázia se letos hlásí 6841 žáků, na ta osmiletá 19 101 uchazečů.
