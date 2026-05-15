Zvířata ve městě žijí hlavně v noci, ukázal brněnský výzkum


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, MENDELU
Soužití lidí a volně žijících zvířat ve městech se neodehrává náhodně, ale řídí se jasnými zákonitostmi. Ukázal to tříletý výzkum brněnských vědců, kteří sledovali pohyb zvířat v městském prostředí. Nově vzniklá databáze má pomoci například s prevencí škod způsobených přemnoženými divokými prasaty. V jihomoravské metropoli jich je aktuálně přes tři stovky.

Vědec Jakub Drimaj má brněnské lesy prochozené křížem krážem. Tři roky v nich ve dne i v noci sledoval pohyb zvířat. Divoká prasata především v okolí Palackého vrchu.

Za světla tam jsou na zemi patrné stopy. O pár metrů dál je zase rozrytý kus lesa, podle výzkumníka jde o takzvané buchtování. „To je potravní chování. Prase načechrává hrabanku a hledá potravu,“ vysvětlil Drimaj, který působí v Ústavu ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Podle pozorování vědců se na jaře v Brně pohybuje zhruba tři sta divokých prasat. Nejaktivnější jsou po setmění. Divočáky je možné po desáté hodině večer sledovat pomocí termovize. „Monitoring by měl být klíčovou prevencí. Města by měla investovat do takovéhoto systému nebo mít promyšlený způsob sledování tak, aby byla schopna problémy řešit ještě předtím, než vzniknou a než na ně začnou občané upozorňovat,“ poznamenal Drimaj.

Divočáci sbírají odvahu, troufnou si skoro až do centra města. Přibývá i nehod se zvěří
Ve dne klid, v noci pohyb

Mezi nejčastější druhy pozorované vědci v blízkosti lidských sídel patří kromě divokých prasat také zajíci, srnci, lišky nebo kuny. Rozdíl mezi denní a noční aktivitou zvířat je podle badatelů jedním ze zásadních zjištění celého výzkumu. „Ve dne město působí klidně. V noci se ale promění v dynamický prostor, kde se zvířata pravidelně přesouvají mezi lokalitami. To je klíč k pochopení jejich chování,“ uvedl Ondřej Mikulka z Ústavu ochrany lesů a myslivosti v tiskové zprávě.

Právě noční monitoring pomocí termovize a fotopastí podle něj ukázal, že řada druhů využívá město pravidelně, jen mimo lidskou pozornost.

Divoká prasata ničí zahrady i parky

Škody způsobené divočáky trápí obyvatele Brna na mnoha místech. Zvířata přerývají zahrady, ničí hřiště i parky. „Co se týče divokých prasat, problém bývá největší na konci zimy, na začátku jara, kdy v tom prostředí není žádná vegetace. Ten problém nastává v období, kdy volně žijící zvěř nemá co konzumovat,“ vysvětlil Drimaj.

Jestli se počet divokých prasat zvyšuje, nelze podle něj jednoznačně říct. „Jsou lokality, kde se vyskytne několik samic, které mají selata. Takže první rok ta divoká prasata lidé ani nezaznamenají. Další rok, pokud se do populace nezasáhne, je její početnost dvojnásobná,“ podotkl.

Podle něj nestačí jen vědět, kde se zvířata vyskytují. „Musíme rozumět i rizikům a tomu, jak situaci vnímá veřejnost. Teprve pak je možné nastavit funkční management,“ zdůraznil Drimaj. Nová doporučení by podle vědců mohla městským částem pomoci s tím, jak škody do budoucna omezit.

Pracovníci lesů se v posledních týdnech pokusili o odchyt prasat do dřevěných klecí, zatím ale neúspěšně. O dalších praktických krocích budou zástupci města teď jednat s Mendelovou univerzitou. „Budeme se snažit spolupracovat s mysliveckým sdružením a zároveň s odborem životního prostředí jednat o tom, jak správně nastavit podmínky tak, aby se zvířata mohla takto volně pohybovat po městě,“ řekl radní pro životní prostředí města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Divočáci rozryli v Brně fotbalový trávník, škody jdou do statisíců korun
Rozryté fotbalové hřiště v brněnské části Jundrov

Vědci sledovali i zdravotní stav zvířat

Součástí projektu bylo také zjišťování zdravotního stavu zvířat. Vědci analyzovali desítky vzorků od různých druhů. U přibližně třiceti zvířat zjistili alespoň jeden patogen, nejčastěji parazitickou nebo bakteriální infekci. „Přítomnost patogenů je v přírodě běžná. Neznamená to automaticky riziko pro člověka. Klíčové je tato rizika znát a řídit,“ uklidnil řešitel projektu Omar Šerý z Ústavu biochemie Masarykovy univerzity.

Tříletý výzkum realizovaly Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita a společnost SocioFactor. Jeho unikátnost spočívala v propojení biologické, veterinárně-zdravotní a sociologické části bádání. Biologická část mapovala výskyt a chování zvířat ve městech, druhá se zaměřila na zdravotní aspekty a rizika a sociologická sekce zkoumala, jak veřejnost přítomnost zvířat ve městě vnímá.

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
před 29 mminutami

V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
08:37Aktualizovánopřed 41 mminutami

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
před 15 hhodinami

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Chytré technologie pomáhají seniorům být déle samostatní, lidskou péči ale zcela nenahradí

Moderní technologie mohou zlepšit kvalitu života seniorů, prodloužit jejich soběstačnost a snížit potřebu péče v domovech. Asistivní technologie se speciálními čidly hlídajícími seniora čtyřiadvacet hodin denně teď v praxi zkouší řada krajů i obcí. Někde je chtějí zavádět i do obecních bytů určených pro seniory. Odborníci upozorňují i na rizika, například falešný pocit bezpečí či otázky soukromí. Zdůrazňují, že rozhodovat má vždy lidský pečovatel.
před 19 hhodinami

KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
před 20 hhodinami
