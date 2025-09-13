Fotbalisty v brněnské části Jundrov trápí divoká zvěř. V uplynulém týdnu jim prasata hned dvakrát poničila hřiště, škody dosahují statisíců korun. Na škůdce teď mají políčeno tamní myslivci. Sportovci z Jundrova každopádně přišli o domácí prostředí, na tréninky i zápasy musí jezdit k soupeřům. Delší dobu už divočáci trápí také zahrádkáře v přilehlé zahradní kolonii, nejčastěji se setkávají s rozrytými záhony nebo zničenými ploty.
Divočáci rozryli v Brně fotbalový trávník, škody jdou do statisíců korun
