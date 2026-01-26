Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí


Většinu života strávil dinosaurus Tyrannosaurus rex v těle, které bylo rozměry spíše adolescentní. Zatímco lidé mají dospělé tělo asi čtyři pětiny života, u tohoto predátora to podle nové studie byla asi jen pětina života.

Není pochyb o tom, že Tyrannosaurus rex byl obrovský. Tento obávaný dinosaurus mohl být dokonce největším suchozemským predátorem v dějinách Země. Otázkou ale zůstávalo, jak rychle takzvaný T. rex dosáhl své maximální velikosti. Podle nové studie, která zkoumala mikrostrukturu kostní tkáně v dolních končetinách sedmnácti fosilních exemplářů, tyranosaurus potřeboval k dosažení své maximální hmotnosti kolem osmi tun zhruba čtyřicet let, což je asi o patnáct let více, než se dříve předpokládalo.

„Průběh růstu byl pozvolnější, než jsme očekávali,“ uvedla paleohistoložka Holly Woodwardová z Centra zdravotních věd Oklahomské státní univerzity. „Namísto rychlého dosažení dospělé velikosti strávil T. rex velkou část života ve stadiu mláděte nebo nedospělého jedince,“ dodala.

Hlava tyranosaura

Vědci se zaměřili na každoroční růstové prstence v kostech nohou tyranosaurů, podobné letokruhům stromů. Zkoumali přitom jak mláďata, tak dospělé jedince.

„Zjistili jsme také, že rozestupy mezi růstovými prstenci se u jednotlivých jedinců lišily. T. rex měl flexibilní růstový vzorec. V některých letech rostl jen málo, v jiných naopak hodně,“ vysvětlila Woodwardová. „Pravděpodobně to záviselo na dostupnosti zdrojů, tedy potravy, nebo na podmínkách prostředí. Jinými slovy: pokud nebyly podmínky příznivé, nevynakládal energii na růst, zatímco v dobrých letech mohl výrazně přibrat. Tato pružnost mu umožnila přežít i v obtížných obdobích a zároveň vyrůst do velikosti, která mu dávala konkurenční výhodu nad ostatními masožravci. Nakonec T. rex soupeřil o potravu už jen s jinými tyranosaury,“ dodala.

Král predátorů

T. rex dorůstal délky přes dvanáct metrů, měl mohutnou hlavu a mimořádně silný skus, pohyboval se po dvou silných nohou a vyznačoval se drobnými předními končetinami se dvěma prsty.

Předchozí výzkumy odhadovaly délku života nejmohutnějšího masožravého dinosaura na přibližně třicet let. Nová studie však podle paleontologa a spoluautora práce Jacka Hornera z Chapmanovy univerzity v Kalifornii naznačuje, že se dožíval spíše pětačtyřiceti až padesáti let. Tyranosaurus lovil různé býložravé dinosaury včetně kachnozobých druhů, jako byli edmontosauři, rohatých dinosaurů typu triceratops a v jižní části svého působiště, které se nacházelo zhruba v místech současné Severní Ameriky, také obřího dlouhokrkého alamosaura.

