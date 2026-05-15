Živě
Brífink policie ke krádeži lebky svaté Zdislavy Zobrazit

Voda na měsících Jupiteru a Saturnu mrzne do podoby štrůdlu, popsali čeští vědci


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, Science, Earth and Planetary Science Letters
Nahrávám video
Zdroj: Planetary Science Letters/Patočka et. al.

Dvojice českých geofyziků ve spolupráci se zahraničními vědci provedla originální experiment. Pokusila se v něm vytvořit podmínky, které panují na měsících Europa a Enceladus. A zjistit tak, jak vypadá ledová krusta, která pokrývá oceány v místech, kde by mohl být život a jež chce lidstvo zkoumat. Závěry pokusu jsou varováním pro mise, které by na měsících Jupiteru a Saturnu měly v budoucnu přistát.

Měsíce Europa obíhající Jupiter a Enceladus kroužící kolem Saturnu jsou pro astronomy a další vědce jedny z nejlákavějších soust, která chtějí svými přístroji ochutnat. Pod jejich zamrzlými oceány jsou totiž pod povrchem zřejmě další moře, která by mohla ukrývat život. Ledové měsíce mají tyto ledové slupky až několik kilometrů silné a dostat se ke kapalné vodě je obecně velmi těžké. Na některých místech, hlavně tam, kde jsou sopky, by se ale kapalná voda mohla dostávat blíž k povrchu a skrývat se pod relativně tenkou bublinou ledu.

K Europě už jedna mise míří, velké kosmické agentury jich ale plánují mnohem víc – v ideálním případě by tam měly v budoucnu přistát sondy, které nahlédnou pod led, loknou si do svých citlivých senzorů tamní vodu a paprsky svých přístrojů osahají mořské dno.

NASA vyslala sondu k Jupiterovu měsíci
Raketa Falcon Heavy, která nese k Jupiterovu měsíci sondu Europa Clipper, na snímku před startem

České varování

Nový výzkum, na kterém pracovali čeští vědci Petr Brož z Akademie věd a Vojtěch Patočka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, ale varuje, že tyto mise by mohly ztroskotat. Led má totiž podle jejich studie strukturu podobnou štrůdlu, složenou z mnoha tenkých vrstviček, což by znamenalo riziko, že jimi sonda propadne.

„Opravdu ta struktura připomíná listové těsto v křupavém štrůdlu,“ uvedl pro ČT24 Patočka. „Může to připomínat i croissant nebo řecké listové těsto filo – právě to nás napadlo při pohledu na tento led jako první,“ doplňuje.

Ano, vědci tento „mimozemský“ led opravdu viděli. Své závěry neodhadují na základě teorií, ale provedli experiment. Využili zařízení, které se jmenuje vakuová komora. Umístili do ní akvárium s vodou a uvnitř komory snížili teplotu a tlak. Vytvořili tak podmínky podobné těm na zamrzlých měsících a sledovali, co se bude dít. A dělo se – voda v akváriu zamrzla do výše popsaných struktur připomínajících zákusek.

Jupiterův měsíc Europa nejspíš ukrývá oceán, v němž může být život. Webb poskytl nové indicie
Měsíc Europa

„Bez dostatečného tlaku, který by udržel vodu v kapalném stavu, začala nejprve vřít. Poté se začaly tvořit vrstvy ledové kůry, zatímco pára jimi proudila jako pára těstem na pečivo, deformovala kůru a rychle ji vytlačovala nahoru. Vrstva po vrstvě se hromadila a vytvářela křehkou strukturu připomínající vosí hnízdo z papíru, až váha nadložního ledu nakonec potlačila var. Od té chvíle voda zamrzala normálně,“ popisuje Patočka.

Tyto desky měly tloušťku kolem dvou milimetrů a celá struktura měla až dvacet centimetrů. Zatímco tlak a teplotu vědci v laboratoři napodobit mohou, u gravitace to neumí. Když ale geofyzici přepočítali údaje na gravitaci na měsících Jupiteru a Saturnu, dospěli k názoru, že na Europě by tato křehká vrstvená struktura ledu mohla mít mocnost asi dva metry, na Enceladu ale možná dokonce přes dvacet. U prvního zmíněného tělesa by to přistání komplikovalo, u druhého prakticky vylučovalo.

Z Enceladu tryskají do kosmu komplexní organické molekuly, ukazuje studie
Umělecká představa o erupcích ledu z povrchu Enceladu

Je-li povrch opravdu tvořený tímto materiálem, byla by to pro budoucí mise velká komplikace. „Nejsem na to odborník, ale na Europě by to asi překonat šlo pomocí nějakých speciálních nožiček, které by se do ledu zazrazily,“ přemítá Patočka s tím, že u dvacetimetrové vrstvy u Enceladu by to bylo řádově obtížnější. Určitě by to ale znamenalo, že se musí přehodnotit přistávací mechanismy, na nimiž se v současnosti uvažuje.

Podle Patočky byl experiment zajímavý hlavně tím, že využil obrovskou vakuovou komoru, ve které bylo velké množství vody. „Až doposud se využívaly mnohem menší komory, a hlavně se v nich pracovalo s výrazně menším množstvím vody – a pak se led choval odlišně,“ vysvětluje. Teprve větší kvantita kapaliny vytvořila realističtější podmínky, v nichž se voda chovala přirozeně.

Na co se těší geofyzik

Na oba autory experimentu teď čekají čtyři roky naděje a obav. Právě za tuto dobu by totiž měla k měsíci Europa dorazit mise Europa Clipper. Ta sice nemá na Jupiterově satelitu přistát (byť i to bylo nějakou dobu v plánu), ale je podle Patočky vybavená radarem, který by mohl při troše štěstí štrůdlovité struktury odhalit. „Samozřejmě, pokud tam existují. Ale už teď se těšíme, až se to dozvíme,“ dodává.

Patočka zdůrazňuje, že tento výzkum je ještě zajímavější, než se může zdát. Podmínky, za nichž vzniká štrůdlovitý led, se totiž na měsících vyskytují hlavně na několika místech. A to tam, kde sopky chrlí vodu z podpovrchových oceánů na povrch. Což jsou přesně ta místa, která vědce zajímají nejvíc – protože právě tam je nejvyšší pravděpodobnost pro existenci života.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

před 2 hhodinami
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

07:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

před 6 hhodinami
Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

VideoNervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

před 7 hhodinami
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

před 14 hhodinami
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

před 17 hhodinami
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
09:04Aktualizovánopřed 5 mminutami

Voda na měsících Jupiteru a Saturnu mrzne do podoby štrůdlu, popsali čeští vědci

Dvojice českých geofyziků ve spolupráci se zahraničními vědci provedla originální experiment. Pokusila se v něm vytvořit podmínky, které panují na měsících Europa a Enceladus. A zjistit tak, jak vypadá ledová krusta, která pokrývá oceány v místech, kde by mohl být život a jež chce lidstvo zkoumat. Závěry pokusu jsou varováním pro mise, které by na měsících Jupiteru a Saturnu měly v budoucnu přistát.
před 7 mminutami

Řada zvířat využívá město pravidelně, mimo pozornost lidí, ukázal výzkum

Soužití lidí a volně žijících zvířat ve městech se neodehrává náhodně, ale řídí se jasnými zákonitostmi. Ukázal to tříletý výzkum brněnských vědců, kteří sledovali pohyb zvířat v městském prostředí. Nově vzniklá databáze má pomoci například s prevencí škod způsobených přemnoženými divokými prasaty. V jihomoravské metropoli jich je aktuálně přes tři stovky.
před 2 hhodinami

Sysli mizí z Evropy. Škodí jim moderní zemědělství, chráněná území nestačí

Nový výzkum českých biologů z Akademie věd popsal, jak a proč mizí z Evropy sysli. Mají sice rádi obdělávanou půdu, moderní zemědělství spojené s těžkou technikou, monokulturami a zhutněním půdy jim ale neprospívá.
před 3 hhodinami

Nedostatek i nadbytek spánku jsou spojeny s předčasným stárnutím, ukazuje studie

Spánek zřejmě hraje klíčovou roli v procesu stárnutí, protože jak jeho nedostatek, tak naopak příliš dlouhé vyspávání mohou negativně ovlivňovat mozek, srdce, plíce i imunitní systém. Vyplývá to z výzkumu publikovaného ve vědeckém časopise Nature.
před 23 hhodinami

Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
včera v 12:27

Archeologové našli pomocí družic mnoho nekropolí v srdci Sahary

Satelity odhalily velké množství rozsáhlých pohřebišť neboli nekropolí, které patřily zatím nepopsané civilizaci, jež obývala Saharu ještě v době před vznikem faraonského Egypta.
včeraAktualizovánovčera v 11:17

Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
včera v 10:16
Načítání...