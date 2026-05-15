Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
Hrobky Amenhotepa Rabuie a jeho syna Samuta z 18. dynastie starověkého Egypta jsou významnou ukázkou pohřebního umění této doby, přestože zůstaly nedokončené.
Krypty mají půdorys ve tvaru písmene T, typický pro soukromé hrobky z období Nové říše. Pocházejí z doby vlády faraonů Thutmose III. a Thutmose IV.
Restaurátorský projekt je významný nejen proto, že umožnil fyzickou obnovu staveb, ale také jejich vědecké zkoumání a zpřístupnění veřejnosti.
Odhalením více než tři tisíce let starých maleb restaurátorské práce přispívají k hlubšímu poznání společenských zvyklostí a pohřebních představ faraonského Egypta. Zároveň podporují snahu o rozvoj turistiky v Luxoru.
Nekropole El Chocha se nachází na západním břehu Nilu v Luxoru, v oblasti bohaté na hrobky vysoce postavených úředníků starověkého Egypta.
Stěny krypt zdobí výjevy doplněné vysvětlujícími nápisy, které zachycují například zemědělství, sklizeň obilí, jeho ukládání do sýpek, pečení chleba nebo práci hrnčířů.
Hrobky otce a syna
Egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek v rámci projektu oficiálně znovu zpřístupnilo dvě zrestaurované hrobky – už zmíněných Amenhotepa Rabuie (TT416) a jeho syna Samuta (TT417), které byly od svého objevení v roce 2015 dosud uzavřené.
Obě hrobky uchovávají malby z období Nové říše, které jsou nyní znovu viditelné díky konzervačnímu procesu. Ten zahrnoval statické zajištění staveb, odstranění nahromaděných nečistot a pokročilé čisticí techniky zaměřené na obnovu původních barev a čitelnosti povrchů, uvedl tým odpovědný za práce pro agenturu Reuters.
Mezi nápisy nalezenými v hrobce Amenhotepa Rabuie (TT416) archeologové identifikovali úryvky biografického textu, typického pro pohřební prostory tohoto období. Majitel hrobky v něm představoval svou totožnost a funkce.
Podle známých analogií tento typ nápisu obsahoval jméno, tituly a společenské postavení zemřelého. V tomto případě souvisely jeho funkce s kultem boha Amona, působil jako strážce chrámové brány. Text se však zachoval jen částečně. Tyto nápisy každopádně umožňují rekonstruovat kariéru a postavení daného člověka.
Samutova hrobka z 18. dynastie vyniká estetickou kvalitou, barevností a propracovanými ikonografickými detaily.
V podélné chodbě, tedy v nejvnitřnější části hrobky, se nacházejí nápisy související s pohřebním průvodem a rituálem „otevírání úst“. Nachází se tam také nápis související se vzácným výjevem obětiny bohyni Renenutet, spojované s plodností a úrodou.
Na stěnách jsou patrné výjevy z hostin i symbolické prvky, například falešné dveře odkazující na propojení světa živých a posmrtného života. Související texty jsou zároveň součástí pohřebního programu, který měl zajistit znovuzrození zemřelého.
Restaurátorské práce jsou součástí egyptské strategie na podporu kulturní turistiky mimo nejnavštěvovanější místa, jako je Údolí králů, a zároveň mají pomoci zachovat křehké stavby i starověké nástěnné malby, uvedlo tamní ministerstvo cestovního ruchu a památek.
Článek napsala Carla Quirinová (RTP), poprvé byl publikovaný 14. května 2026 v 19:07 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.