Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie


před 12 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.

Hrobky Amenhotepa Rabuie a jeho syna Samuta z 18. dynastie starověkého Egypta jsou významnou ukázkou pohřebního umění této doby, přestože zůstaly nedokončené.

Krypty mají půdorys ve tvaru písmene T, typický pro soukromé hrobky z období Nové říše. Pocházejí z doby vlády faraonů Thutmose III. a Thutmose IV.

Restaurátorský projekt je významný nejen proto, že umožnil fyzickou obnovu staveb, ale také jejich vědecké zkoumání a zpřístupnění veřejnosti.

Staroegyptské malby na nově zrestaurované stěně Samutovy hrobky v nekropoli El Chocha v Luxoru (14. května 2026)
Zdroj: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

Odhalením více než tři tisíce let starých maleb restaurátorské práce přispívají k hlubšímu poznání společenských zvyklostí a pohřebních představ faraonského Egypta. Zároveň podporují snahu o rozvoj turistiky v Luxoru.

Nekropole El Chocha se nachází na západním břehu Nilu v Luxoru, v oblasti bohaté na hrobky vysoce postavených úředníků starověkého Egypta.

Stěny krypt zdobí výjevy doplněné vysvětlujícími nápisy, které zachycují například zemědělství, sklizeň obilí, jeho ukládání do sýpek, pečení chleba nebo práci hrnčířů.

Egyptští experti žádají evropská muzea o navrácení starověkých artefaktů
Dítě se dívá na zlatou rakev staroegyptského faraona Tutanchamona

Hrobky otce a syna

Egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek v rámci projektu oficiálně znovu zpřístupnilo dvě zrestaurované hrobky – už zmíněných Amenhotepa Rabuie (TT416) a jeho syna Samuta (TT417), které byly od svého objevení v roce 2015 dosud uzavřené.

Obě hrobky uchovávají malby z období Nové říše, které jsou nyní znovu viditelné díky konzervačnímu procesu. Ten zahrnoval statické zajištění staveb, odstranění nahromaděných nečistot a pokročilé čisticí techniky zaměřené na obnovu původních barev a čitelnosti povrchů, uvedl tým odpovědný za práce pro agenturu Reuters.

Mezi nápisy nalezenými v hrobce Amenhotepa Rabuie (TT416) archeologové identifikovali úryvky biografického textu, typického pro pohřební prostory tohoto období. Majitel hrobky v něm představoval svou totožnost a funkce.

Staroegyptské malby na zrestaurované stěně hrobky Amenhotepa Rabuie v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru (14. května 2026)
Zdroj: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

Podle známých analogií tento typ nápisu obsahoval jméno, tituly a společenské postavení zemřelého. V tomto případě souvisely jeho funkce s kultem boha Amona, působil jako strážce chrámové brány. Text se však zachoval jen částečně. Tyto nápisy každopádně umožňují rekonstruovat kariéru a postavení daného člověka.

Samutova hrobka z 18. dynastie vyniká estetickou kvalitou, barevností a propracovanými ikonografickými detaily.

V podélné chodbě, tedy v nejvnitřnější části hrobky, se nacházejí nápisy související s pohřebním průvodem a rituálem „otevírání úst“. Nachází se tam také nápis související se vzácným výjevem obětiny bohyni Renenutet, spojované s plodností a úrodou.

Na stěnách jsou patrné výjevy z hostin i symbolické prvky, například falešné dveře odkazující na propojení světa živých a posmrtného života. Související texty jsou zároveň součástí pohřebního programu, který měl zajistit znovuzrození zemřelého.

Turistka v Údolí králů u města Luxor (4. října 2025)
Zdroj: - / AFP

Restaurátorské práce jsou součástí egyptské strategie na podporu kulturní turistiky mimo nejnavštěvovanější místa, jako je Údolí králů, a zároveň mají pomoci zachovat křehké stavby i starověké nástěnné malby, uvedlo tamní ministerstvo cestovního ruchu a památek.

Archeologové našli pomocí družic mnoho nekropolí v srdci Sahary
Kruhové pohřebiště na Sahaře

Článek napsala Carla Quirinová (RTP), poprvé byl publikovaný 14. května 2026 v 19:07 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu, zřejmě Timmyho

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vypuštěn do Severního moře.
Česko a dalších 35 zemí podpořilo v Kišiněvě tribunál pro ruské zločiny

Celkem 36 zemí včetně České republiky se zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala Rada Evropy v prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Český prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.
V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
