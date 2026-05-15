U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu, může to být Timmy


Zdroj: ČTK

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vypuštěn do Severního moře.

Dánská televize TV2 s odvoláním na místního ochranáře Mortena Abildströma napsala , že uhynulé zvíře je pravděpodobně keporkak. Mršina je dlouhá deset až patnáct metrů. Podle dánských médií není nyní v plánu mrtvé zvíře vyprošťovat. Německý bulvární deník Bild ale napsal, že se ještě v pátek úřady pokusí při odlivu odebrat vzorek DNA z uhynulé velryby. Pomoci by k identifikaci mohla také fotografie ploutve.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.

S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Vypustila jej 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho
Nakládání keporkaka před cestou do Severního moře (28. dubna 2026)

Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci dlouhodobě kritizovali. Několik dní po vypuštění uvedli, že je Timmy pravděpodobně mrtvý, protože byl příliš slabý na to, aby přežil.

Podle Bildu ani soukromá iniciativa, která velrybu vyprostila a odvezla Skagerraku, nyní neví, zda je mrtvá velryba vyplavená u Anholtu skutečně Timmy. Sledovací zařízení, které keporkakovi údajně připevnili záchranáři na tělo, nefungovalo správně.

Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly, nicméně aktivity soukromé iniciativy tolerovaly. Záchrannou akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela ale řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení.

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska
Záchrana keporkaka uvázlého u německého pobřeží

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Aktuálně z rubriky Svět

Česko a dalších 35 zemí podpořilo v Kišiněvě tribunál pro ruské zločiny

Celkem 36 zemí včetně České republiky se zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala Rada Evropy v prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Český prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.
V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska čtyři tisíce vojáků ze základen v USA, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení pěti tisíc vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Polský vládní mluvčí Adam Szlapka ale uvedl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava neví nic o tom, že by se na tomto principu něco změnilo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk míní, že nevyslání nových vojáků nedolehne na Polsko, ale na Německo.
V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to oznámila kubánská vláda. Jednání na Kubě na vysoké úrovni později agenturám Reuters a AP potvrdil také nejmenovaný představitel CIA. Prezident USA Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
