Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska


29. 4. 2026Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK

Nákladní člun, na nějž se v úterý 28. dubna podařilo naložit keporkaka, který koncem března uvázl na mělčině u německého pobřeží, pokračuje v plavbě. Odpoledne vplul do dánských výsostných vod. Podle plánu má proplout kolem dánských ostrovů a okolo Jutského poloostrova do Severního moře, kde záchranáři velrybu plánují vypustit. Za noc urazili přibližně 50 kilometrů a ráno proplouvali kolem ostrova Fehmarn. Cesta by měla trvat několik dní. Keporkak ve středu dostal GPS lokátor, který umožní jeho další sledování. Osud velryby, které podle města Timmendorfer Strand začali přezdívat Timmy, poutá už řadu týdnů pozornost německých i zahraničních médií a veřejnosti.

Výběr redakce

14:29Aktualizovánopřed 40 mminutami
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

11:43Aktualizovánopřed 56 mminutami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

09:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

před 1 hhodinou
Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
11:43Aktualizovánopřed 56 mminutami

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

Ukrajinská armáda uvedla, že v Černém moři asi 210 kilometrů jihovýchodně od ruského přístavního města Tuapse zasáhla drony sankcionovaný tanker pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů. Ukrajinská tajná služba SBU ve stejný den uvedla, že zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů.
12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta. Komise také ve středu vyzvala státy EU k rychlému zavedení aplikace pro ověřování věku.
09:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament (EP) schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise (EK) na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Návrh EP v případě nárůstu cen umožňuje uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu EK a předpokládá zastropování ceny za tunu CO2.
před 1 hhodinou

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.
10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Slovenský nejvyšší soud potvrdil útočníkovi na Fica 21 let vězení

Slovenský nejvyšší soud ve středu potvrdil trest jednadvacet let vězení pro útočníka, který předloni střelbou z pistole vážně zranil premiéra Roberta Fica (Smer). Soud zároveň potvrdil právní kvalifikaci tohoto skutku jako zločin teroristického útoku. Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný Juraj C. tak neuspěl s odvoláním proti loňskému rozsudku nižšího soudu.
11:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...