Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.
Helsinská městská záchranná služba nejprve varovala 1,8 milionu obyvatel regionu Uusimaa v jižním Finsku, jehož součástí je i hlavní město, aby v průběhu situace zůstali doma. Ministryně vnitra Mari Rantanenová poté uvedla, že je pro lidi bezpečné chodit do práce a do školy.
Ozbrojené síly v reakci na situaci vyslaly letouny a další záchranné složky. „Naše úřady prokázaly svou připravenost a schopnost reagovat. Neexistuje žádná přímá vojenská hrozba vůči Finsku,“ napsal pak prezident Alexander Stubb na X.
Incidenty s drony se v posledních měsících odehrály v Pobaltí. Zbloudily tam stroje nasazené v rusko-ukrajinské válce.