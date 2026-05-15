Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek


před 18 mminutami|Zdroj: Reuters

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.

Helsinská městská záchranná služba nejprve varovala 1,8 milionu obyvatel regionu Uusimaa v jižním Finsku, jehož součástí je i hlavní město, aby v průběhu situace zůstali doma. Ministryně vnitra Mari Rantanenová poté uvedla, že je pro lidi bezpečné chodit do práce a do školy.

Ozbrojené síly v reakci na situaci vyslaly letouny a další záchranné složky. „Naše úřady prokázaly svou připravenost a schopnost reagovat. Neexistuje žádná přímá vojenská hrozba vůči Finsku,“ napsal pak prezident Alexander Stubb na X.

Incidenty s drony se v posledních měsících odehrály v Pobaltí. Zbloudily tam stroje nasazené v rusko-ukrajinské válce.

Estonsko žádá po incidentech v Pobaltí lepší kontrolu ukrajinských dronů
Úlomky dronu, který se zřítil v estonské obci Kastre

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
08:55Aktualizovánopřed 15 mminutami

V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
09:22Aktualizovánopřed 33 mminutami

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska čtyři tisíce vojáků ze základen v USA, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení pěti tisíc vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Polský vládní mluvčí Adam Szlapka ale uvedl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava neví nic o tom, že by se na tomto principu něco změnilo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk míní, že nevyslání nových vojáků nedolehne na Polsko, ale na Německo.
07:55Aktualizovánopřed 52 mminutami

Trump po setkání se Si Ťin-pchingem vyjádřil naději ve zlepšení vztahů

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
03:33Aktualizovánopřed 53 mminutami

V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to oznámila kubánská vláda. Jednání na Kubě na vysoké úrovni později agenturám Reuters a AP potvrdil také nejmenovaný představitel CIA. Prezident USA Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev hlásí přes dvacet obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí přes dvacet mrtvých včetně dvou dětí a více než padesát zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Úřad premiéra oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude James Murray.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
