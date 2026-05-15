Trump zakončí dvoudenní návštěvu Číny, poobědvá se Si Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump v pátek pracovním obědem se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem zakončí oficiální návštěvu Číny. Oběd se Siem je na programu ve 12:15 místního času (6:15 SELČ). Podle webu The Wall Street Journal (WSJ) se prezidenti společně nechají vyfotografovat a před obědem si dají čaj. Poté Trump z Pekingu odletí zpět do Washingtonu.
Hlavní část summitu Trumpa se Siem se uskutečnila ve čtvrtek. Trump odpoledne navštívil Chrám nebes v Pekingu a poté v projevu na státní večeři pozval Siho na 24. září na návštěvu Bílého domu.
Oba prezidenti se shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu a hovořili o potřebě prohloubit ekonomickou spolupráci, včetně rozšíření přístupu amerických firem na čínský trh a čínských investic v amerických průmyslových odvětvích. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firem, jako jsou Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.
Trump a Si podle čínských médií ve čtvrtek hovořili také o Tchaj-wanu. Právě tento ostrov, který Čína považuje za svou součást a USA podporují jeho nezávislost, označil čínský prezident za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Údajně také uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
Trump v pátek brzy ráno pekingského času (před půlnocí na pátek SELČ) vyjádřil naději ve zlepšení vztahů s Čínou. „Doufejme, že naše vztahy s Čínou budou pevnější a lepší než kdykoli dříve!“ napsal Trump v závěru obsáhlého příspěvku na své síti Truth Social.