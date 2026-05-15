Trump zakončí dvoudenní návštěvu Číny, poobědvá se Si Ťin-pchingem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátek pracovním obědem se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem zakončí oficiální návštěvu Číny. Oběd se Siem je na programu ve 12:15 místního času (6:15 SELČ). Podle webu The Wall Street Journal (WSJ) se prezidenti společně nechají vyfotografovat a před obědem si dají čaj. Poté Trump z Pekingu odletí zpět do Washingtonu.

Hlavní část summitu Trumpa se Siem se uskutečnila ve čtvrtek. Trump odpoledne navštívil Chrám nebes v Pekingu a poté v projevu na státní večeři pozval Siho na 24. září na návštěvu Bílého domu.

Oba prezidenti se shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu a hovořili o potřebě prohloubit ekonomickou spolupráci, včetně rozšíření přístupu amerických firem na čínský trh a čínských investic v amerických průmyslových odvětvích. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firem, jako jsou Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching
Trump a Si podle čínských médií ve čtvrtek hovořili také o Tchaj-wanu. Právě tento ostrov, který Čína považuje za svou součást a USA podporují jeho nezávislost, označil čínský prezident za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Údajně také uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.

Trump v pátek brzy ráno pekingského času (před půlnocí na pátek SELČ) vyjádřil naději ve zlepšení vztahů s Čínou. „Doufejme, že naše vztahy s Čínou budou pevnější a lepší než kdykoli dříve!“ napsal Trump v závěru obsáhlého příspěvku na své síti Truth Social.

Čína vnímá USA jako světového potížistu, píší o návštěvě Trumpa média
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to oznámila kubánská vláda. Jednání na Kubě na vysoké úrovni později agenturám Reuters a AP potvrdil také nejmenovaný představitel CIA. Prezident USA Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
včeraAktualizovánopřed 18 mminutami

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev hlásí přes dvacet obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí přes dvacet mrtvých včetně dvou dětí a více než padesát zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Úřad premiéra oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude James Murray.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Lotyšská premiérka Siliňová rezignovala

Lotyšská premiérka Evika Siliňová ve čtvrtek oznámila, že podala demisi, což znamená odstoupení celé vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse ze strany Progresivní, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtečním rozhovoru pro americkou stanici Fox News prohlásil, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnějšími ozbrojenými silami v Evropě, přičemž poukázal na bojové zkušenosti této země a těžké ztráty, které ruské jednotky během války utrpěly. Ukrajinské ozbrojené síly se podle něj vyvinuly v nejschopnější bojovou sílu v Evropě, a to navzdory tomu, že Rusko má větší počet obyvatel a vojenské zdroje.
před 10 hhodinami

Neznámí lidé obsadili loď v Ománském zálivu a míří s ní k Íránu

Loď, která kotvila v Ománském zálivu, ve čtvrtek obsadili nepovolaní lidé a plují s ní do íránských teritoriálních vod, uvedla na síti X britská vojenská námořní služba. Incident se stal přibližně sedmdesát kilometrů severovýchodně od emirátského přístavu Fudžajra. Typ lodi ani pod čí vlajkou pluje služba neuvedla. Také není jasné, kdo se lodi zmocnil.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
