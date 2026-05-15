Výběr redakce

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

před 1 hhodinou
Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

VideoNervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

před 2 hhodinami
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

před 9 hhodinami
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

před 12 hhodinami
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

VideoÚstava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

před 12 hhodinami
Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA zrušily záměr dočasně nasadit v Polsku tisíce vojáků, píše Reuters

Spojené státy zrušily záměr dočasně nasadit čtyři tisíce vojáků v Polsku, píše agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele.
před 24 mminutami

Trump se v Pekingu opět sešel se Si Ťin-pchingem, na programu mají pracovní oběd

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Po společném pracovním obědě Trump oficiální návštěvu Číny ukončí a odletí zpět do Washingtonu.
03:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to oznámila kubánská vláda. Jednání na Kubě na vysoké úrovni později agenturám Reuters a AP potvrdil také nejmenovaný představitel CIA. Prezident USA Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev hlásí přes dvacet obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí přes dvacet mrtvých včetně dvou dětí a více než padesát zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Úřad premiéra oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude James Murray.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Lotyšská premiérka Siliňová rezignovala

Lotyšská premiérka Evika Siliňová ve čtvrtek oznámila, že podala demisi, což znamená odstoupení celé vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse ze strany Progresivní, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtečním rozhovoru pro americkou stanici Fox News prohlásil, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnějšími ozbrojenými silami v Evropě, přičemž poukázal na bojové zkušenosti této země a těžké ztráty, které ruské jednotky během války utrpěly. Ukrajinské ozbrojené síly se podle něj vyvinuly v nejschopnější bojovou sílu v Evropě, a to navzdory tomu, že Rusko má větší počet obyvatel a vojenské zdroje.
před 13 hhodinami
Načítání...