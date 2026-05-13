Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany


před 5 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.

„Naším záměrem je posílit americké vojenské kapacity v Polsku a na východním křídle (NATO). Američané vědí, že jsme na to připraveni. Vědí také, že v této věci panuje v Polsku politická shoda, což je rovněž důležité, a že američtí vojáci jsou v naší zemi vřele vítáni,“ uvedl náměstek.

Polské úřady podle něj jednají s místními samosprávami, které už předložily vlastní návrhy. Zájem o umístění amerických vojáků podle Zalewského vychází přímo z regionů, protože by z něj netěžila jen země jako celek, ale i konkrétní města a obce.

„Nemluvíme jen o přítomnosti vojáků, ale také jejich rodin – o bydlení, školách a veškeré podpůrné infrastruktuře. Ve skutečnosti mluvíme o vybudování malého města,“ řekl. Dodal, že takové investice jsou pro hostitelské komunity z dlouhodobého hlediska výhodné.

Tématem bylo posílení bezpečnosti Aliance, řekl Pavel po jednání Bukurešťské devítky
Petr Pavel

Pokud se Spojené státy rozhodnou svou přítomnost rozšířit, mezi zvažovanými lokalitami jsou i stávající základny, včetně vojenského zařízení v Powidzi.

Jednání získala nový impuls poté, co Washington oznámil částečné stažení amerických vojáků z Německa. Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že by část těchto sil mohla být přesunuta právě do Polska.

Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu
Donald Trump

Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 12. května 2026 v 15:30 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

před 15 mminutami
Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

před 1 hhodinou
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 7 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 20 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů. Předseda senátu ale již uvedl, že dela Rosa je v bezpečí a pořádku.
14:42AktualizovánoPrávě teď

Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.
před 5 mminutami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů a dalších objektů v metropoli a zadržela devět lidí.
10:09Aktualizovánopřed 11 mminutami

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Prohlášení americké administrativy o vojensky pokořeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují americké zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New York Times (NYT) vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel. Kolem Hormuzského průlivu má mít částečný přístup ke 30 z tamních 33 raketových odpališť. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií informujících o dostatečném vojenském vyzbrojení a akceschopnosti Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.
před 15 mminutami

Tématem bylo posílení bezpečnosti Aliance, řekl Pavel po jednání Bukurešťské devítky

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí a provokací, zároveň to ale byla i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Summitu v Bukurešti se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
14:04Aktualizovánopřed 27 mminutami

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Do jihoargentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal více informací o tom, zda se právě z této oblasti mohl dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Informovala o tom v úterý místní média. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující, pravděpodobně nizozemský manželský pár, který na virus minulý měsíc zemřel a který předtím cestoval po několika zemích Jižní Ameriky.
před 1 hhodinou

Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
před 1 hhodinou

Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
13:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...