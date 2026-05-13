Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.
„Naším záměrem je posílit americké vojenské kapacity v Polsku a na východním křídle (NATO). Američané vědí, že jsme na to připraveni. Vědí také, že v této věci panuje v Polsku politická shoda, což je rovněž důležité, a že američtí vojáci jsou v naší zemi vřele vítáni,“ uvedl náměstek.
Polské úřady podle něj jednají s místními samosprávami, které už předložily vlastní návrhy. Zájem o umístění amerických vojáků podle Zalewského vychází přímo z regionů, protože by z něj netěžila jen země jako celek, ale i konkrétní města a obce.
„Nemluvíme jen o přítomnosti vojáků, ale také jejich rodin – o bydlení, školách a veškeré podpůrné infrastruktuře. Ve skutečnosti mluvíme o vybudování malého města,“ řekl. Dodal, že takové investice jsou pro hostitelské komunity z dlouhodobého hlediska výhodné.
Pokud se Spojené státy rozhodnou svou přítomnost rozšířit, mezi zvažovanými lokalitami jsou i stávající základny, včetně vojenského zařízení v Powidzi.
Jednání získala nový impuls poté, co Washington oznámil částečné stažení amerických vojáků z Německa. Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že by část těchto sil mohla být přesunuta právě do Polska.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 12. května 2026 v 15:30 (SELČ).
