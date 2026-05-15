Čtyři pětiny íránského arzenálu jsou zničeny, psát něco jiného je zrada, řekl Trump


15. 5. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent tohoto arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One během cesty z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times (NYT) řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.

NYT v článku z tohoto týdne píše, že veřejná prohlášení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel různého typu.

Trump již na začátku března tvrdil, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo. Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA
Íránská vojenská výzbroj

List s odkazem na zmíněné analýzy tvrdí, že íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně 70 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a disponují asi 70 procenty předválečných zásob střel. Co se týče podzemních skladišť střel a zařízení pro jejich odpalování, přibližně 90 procent z nich je částečně nebo plně funkčních. Podél strategického Hormuzského průlivu má Teherán operační přístup ke 30 z tamních 33 stanovišť pro odpalování střel různého typu.

Deník The Washington Post v článku z minulého týdne uvedl, že Írán má stále k dispozici asi 75 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a okolo 70 procent předválečných zásob střel. Íránský režim podle listu nejen opravil poškozené střely, ale dokonce dokončil nové, které byly před začátkem téměř kompletní.

NYT: Írán a spojenci zasáhli osmnáct základen s vojáky USA v sedmi zemích
Íránské rakety na archivním snímku z 12. listopadu 2025. Ilustrační foto

Trump v úterý na síti Truth Social označil zprávy amerických médií informujících o nadále dostatečných vojenských schopnostech Íránu za lživé a za zradu a napomáhání nepříteli.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, které zažehly regionální válku. Přestože od 8. dubna platí příměří, napětí v Hormuzském průlivu, který je důležitou cestou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, nadále přetrvává.

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu, zřejmě Timmyho

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vypuštěn do Severního moře.
Česko a dalších 35 zemí podpořilo v Kišiněvě tribunál pro ruské zločiny

Celkem 36 zemí včetně České republiky se zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala Rada Evropy v prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Český prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.
