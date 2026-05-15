Čtyři pětiny íránského arzenálu jsou zničeny, psát něco jiného je zrada, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent tohoto arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One během cesty z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times (NYT) řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
NYT v článku z tohoto týdne píše, že veřejná prohlášení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel různého typu.
Trump již na začátku března tvrdil, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo. Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.
List s odkazem na zmíněné analýzy tvrdí, že íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně 70 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a disponují asi 70 procenty předválečných zásob střel. Co se týče podzemních skladišť střel a zařízení pro jejich odpalování, přibližně 90 procent z nich je částečně nebo plně funkčních. Podél strategického Hormuzského průlivu má Teherán operační přístup ke 30 z tamních 33 stanovišť pro odpalování střel různého typu.
Deník The Washington Post v článku z minulého týdne uvedl, že Írán má stále k dispozici asi 75 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a okolo 70 procent předválečných zásob střel. Íránský režim podle listu nejen opravil poškozené střely, ale dokonce dokončil nové, které byly před začátkem téměř kompletní.
Trump v úterý na síti Truth Social označil zprávy amerických médií informujících o nadále dostatečných vojenských schopnostech Íránu za lživé a za zradu a napomáhání nepříteli.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, které zažehly regionální válku. Přestože od 8. dubna platí příměří, napětí v Hormuzském průlivu, který je důležitou cestou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, nadále přetrvává.