NYT: Írán a spojenci zasáhli osmnáct základen s vojáky USA v sedmi zemích

Írán a jeho spojenci zasáhli během války se Spojenými státy a Izraelem nejméně osmnáct základen s americkými vojáky v sedmi zemích v regionu. Uvedl to deník The New York Times (NYT). Ten mimo jiné prověřoval tvrzení íránských státních médií o úspěších odvety proti USA. Íránu se podle snímků ze satelitů podařilo zasáhnout hangáry, sklady či radary, dřívější informace uváděly také zničená logistická letadla. Škody jsou v rozsahu miliard dolarů (desítek až stovek miliard korun).
Deník NYT chtěl původně ověřit tvrzení íránských státních médiích o dopadu íránské odvety na americké základny v regionu. Během války, která začala 28. února, účty na sociálních sítích těchto médiích zveřejňovaly satelitní snímky škod na amerických základnách. Deníku se nakonec podařilo ověřit desítky snímků. „A zjistili jsme, že žádný z nich nebyl podvrh,“ uvádí list.
Na základě těchto informací deník spočítal, že Írán a jeho spojenci zasáhli nejméně osmnáct základen v sedmi různých zemí. „Zjistili jsme, že vedle velkých základen v regionu byly zasaženy i areály, kde Spojené státy mají malou či dočasnou (vojenskou) přítomnost,“ poukázal deník.
Způsobené škody se tak zřejmě vyšplhaly na miliardy dolarů – jen náhrada za jeden zničený radarový systém v Jordánsku stojí zhruba půl miliardy dolarů. Vedle toho tyto údery zabily sedm amerických vojáků – šest v Kuvajtu a jednoho v Saúdské Arábii. „Většina expertů, se kterými jsme mluvili, uvedla, že údery na tyto vojenské objekty nepodkopaly ofenzivní schopnosti Spojených států proti Íránu,“ napsal deník.
Íránská odveta také zabila ve Spojených arabských emirátech, Kuvajtu, Bahrajnu a Saúdské Arábii na dvě desítky lidí, především civilisty. Rakety a drony zasáhly energetická či civilní zařízení. Írán vedl odvetu také proti Izraeli, kde zemřely další dvě desítky lidí, vyplývá z informací agentury Reuters. Podle íránských úřadů v zemi americké a izraelské údery zabily přes tři tisíce lidí včetně vysoce postavených představitelů režimu.