Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Prohlášení americké administrativy o vojensky pokořeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují americké zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New York Times (NYT) vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel. Kolem Hormuzského průlivu má mít částečný přístup ke 30 z tamních 33 raketových odpališť. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií informujících o dostatečném vojenském vyzbrojení a akceschopnosti Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.
Íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně sedmdesát procent předválečného počtu přesouvatelných zařízení pro odpalování střel a disponují přibližně sedmdesáti procenty předválečných zásob střel, uvádí list. Jedná se prý jak o balistické střely, kterými lze útočit na další státy v regionu, tak o střely s plochou dráhou letu, jimiž je možno zasáhnout cíle na zemi i na moři.
Podle satelitních snímků a jiných sledovacích zařízení vojenských tajných služeb měl Írán obnovit svůj přístup přibližně k devadesáti procentům všech podzemních úložišť střel a zařízení pro jejich odpalování. Tato zařízení mají být v současnosti částečně nebo plně funkční.
Podle analýz tajných služeb je to důsledek jak přecenění rozsahu škod, které americká armáda provedla na íránských raketových odpalištích, tak podceněním íránské schopnosti odolávat americkým útokům.
S ohledem na americké omezené zásoby bomb pro ničení zpevněných podzemních cílů se přistoupilo k použití méně účinné munice. Ta místo zničení celého zařízení včetně uskladněných střel pouze poškodila vstupy k zařízením uskladněným v podzemí, které byly po výbuchu obvykle zavaleny. Teherán byl už podle dřívějších zpráv médií schopen takto zasypané vstupy postupně znovu odkrývat.
Různí představitelé americké administrativy opakovaně tvrdili, že íránské vojenské schopnosti byly v průběhu války výrazně omezeny, a to ještě předtím, než Teherán posílil svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem.
Trump již na začátku března přišel s tvrzením, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo. I americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.
V úterý Trump na síti Truth Social napsal, že Írán už nemá žádné letectvo ani námořnictvo, všech jeho 159 lodí bylo zničeno a teď „spočívají na dnu moře“. Média, která uvádějí, že vojenská akceschopnost Íránu není tak výrazně omezená, podle něj lžou a Teheránu dávají falešnou naději.
Ztenčující se zásoby americké munice
Deník NYT nicméně upozornil také na ztenčující se zásoby americké munice. Spojené státy ve válce proti Íránu použily více než tisíc střel Tomahawk, tedy zhruba desetinásobek ročního nákupu, nebo přibližně 1100 vysoce přesných střel dlouhého doletu typu JASSM-ER, které byly původně určeny pro případný konflikt s Čínou. USA vypálily také více než 1300 střel systému protivzdušné obrany Patriot. Výrobce Lockheed Martin jich přitom v současnosti produkuje asi 650 ročně.
K otázce dostačující munice se musel v úterý při slyšení v Kongresu vyjádřit i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. „Máme dostatek munice pro úkoly, které nám byly pro tuto chvíli svěřeny,“ uvedl.
Válku v regionu započaly 28. února americko-izraelské údery na Írán. Teherán v reakci mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Přestože od 8. dubna platí příměří, Írán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů, což vedlo k vojenským akcím z obou stran.