Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times

Prohlášení americké administrativy o vojensky pokořeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují americké zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New York Times (NYT) vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel. Kolem Hormuzského průlivu má mít částečný přístup ke 30 z tamních 33 raketových odpališť. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií informujících o dostatečném vojenském vyzbrojení a akceschopnosti Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.

Íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně sedmdesát procent předválečného počtu přesouvatelných zařízení pro odpalování střel a disponují přibližně sedmdesáti procenty předválečných zásob střel, uvádí list. Jedná se prý jak o balistické střely, kterými lze útočit na další státy v regionu, tak o střely s plochou dráhou letu, jimiž je možno zasáhnout cíle na zemi i na moři.

Podle satelitních snímků a jiných sledovacích zařízení vojenských tajných služeb měl Írán obnovit svůj přístup přibližně k devadesáti procentům všech podzemních úložišť střel a zařízení pro jejich odpalování. Tato zařízení mají být v současnosti částečně nebo plně funkční.

Podle analýz tajných služeb je to důsledek jak přecenění rozsahu škod, které americká armáda provedla na íránských raketových odpalištích, tak podceněním íránské schopnosti odolávat americkým útokům.

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí
Záchranáři na místě zásahu v Dimoně (21. března 2026)

S ohledem na americké omezené zásoby bomb pro ničení zpevněných podzemních cílů se přistoupilo k použití méně účinné munice. Ta místo zničení celého zařízení včetně uskladněných střel pouze poškodila vstupy k zařízením uskladněným v podzemí, které byly po výbuchu obvykle zavaleny. Teherán byl už podle dřívějších zpráv médií schopen takto zasypané vstupy postupně znovu odkrývat.

Různí představitelé americké administrativy opakovaně tvrdili, že íránské vojenské schopnosti byly v průběhu války výrazně omezeny, a to ještě předtím, než Teherán posílil svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem.

Trump již na začátku března přišel s tvrzením, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo. I americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.

Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná
Mural bojující proti USA na budově v Teheránu

V úterý Trump na síti Truth Social napsal, že Írán už nemá žádné letectvo ani námořnictvo, všech jeho 159 lodí bylo zničeno a teď „spočívají na dnu moře“. Média, která uvádějí, že vojenská akceschopnost Íránu není tak výrazně omezená, podle něj lžou a Teheránu dávají falešnou naději.

Ztenčující se zásoby americké munice

Deník NYT nicméně upozornil také na ztenčující se zásoby americké munice. Spojené státy ve válce proti Íránu použily více než tisíc střel Tomahawk, tedy zhruba desetinásobek ročního nákupu, nebo přibližně 1100 vysoce přesných střel dlouhého doletu typu JASSM-ER, které byly původně určeny pro případný konflikt s Čínou. USA vypálily také více než 1300 střel systému protivzdušné obrany Patriot. Výrobce Lockheed Martin jich přitom v současnosti produkuje asi 650 ročně.

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech
Američtí mariňáci, ilustrační foto

K otázce dostačující munice se musel v úterý při slyšení v Kongresu vyjádřit i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. „Máme dostatek munice pro úkoly, které nám byly pro tuto chvíli svěřeny,“ uvedl.

Válku v regionu započaly 28. února americko-izraelské údery na Írán. Teherán v reakci mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Přestože od 8. dubna platí příměří, Írán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů, což vedlo k vojenským akcím z obou stran.

V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů. Předseda senátu ale již uvedl, že dela Rosa je v bezpečí a pořádku.
14:42AktualizovánoPrávě teď

Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.
před 4 mminutami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů a dalších objektů v metropoli a zadržela devět lidí.
10:09Aktualizovánopřed 11 mminutami

Tématem bylo posílení bezpečnosti Aliance, řekl Pavel po jednání Bukurešťské devítky

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí a provokací, zároveň to ale byla i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Summitu v Bukurešti se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
14:04Aktualizovánopřed 27 mminutami

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Do jihoargentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal více informací o tom, zda se právě z této oblasti mohl dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Informovala o tom v úterý místní média. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující, pravděpodobně nizozemský manželský pár, který na virus minulý měsíc zemřel a který předtím cestoval po několika zemích Jižní Ameriky.
před 1 hhodinou

Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
před 1 hhodinou

Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
13:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
