Íránský raketový útok zranil na jihu Izraele desítky lidí Zobrazit

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Útok íránskou balistickou raketou zranil v sobotu nejméně 39 lidí v jihoizraelském městě Dimona, v němž se nachází jaderné výzkumné centrum. Píše o tom agentura AFP.

Server Times of Israel (ToI) s odvoláním na zdravotnickou záchrannou službu upřesnil, že po dopadu rakety bylo do nemocnice převezeno dohromady 47 lidí.

Íránská státní televize uvedla, že údery na Dimonu jsou reakcí na ranní útok nepřítele na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu. Podíl na této akci přitom Jeruzalém během dne odmítl

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí
Satelitní snímek jaderného zařízení v Natanzu v Íránu (1. března 2026)

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

před 7 mminutami
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 14 mminutami
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

15:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

17:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

12:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 3 hhodinami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

09:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

12:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

Útok íránskou balistickou raketou zranil v sobotu nejméně 39 lidí v jihoizraelském městě Dimona, v němž se nachází jaderné výzkumné centrum. Píše o tom agentura AFP.
před 7 mminutami

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.
před 14 mminutami

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
před 3 hhodinami

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
09:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Jeruzalém však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
12:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
05:52Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
04:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což dle něj Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
00:06Aktualizovánopřed 9 hhodinami
