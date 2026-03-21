Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

Útok íránskou balistickou raketou zranil v sobotu nejméně 39 lidí v jihoizraelském městě Dimona, v němž se nachází jaderné výzkumné centrum. Píše o tom agentura AFP.
Server Times of Israel (ToI) s odvoláním na zdravotnickou záchrannou službu upřesnil, že po dopadu rakety bylo do nemocnice převezeno dohromady 47 lidí.
Íránská státní televize uvedla, že údery na Dimonu jsou reakcí na ranní útok nepřítele na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu. Podíl na této akci přitom Jeruzalém během dne odmítl
