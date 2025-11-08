Egyptští experti žádají evropská muzea o navrácení starověkých artefaktů

V Egyptě odstartovala nová kampaň, která vyzývá evropská muzea k navrácení řady starověkých exponátů odcizených během období evropského kolonialismu, píše deník Arab News. Iniciativa přichází krátce po otevření nového Velkého egyptského muzea.
Výzvy také navazují na rozhodnutí nizozemského premiéra Dicka Schoofa, který se po nedělním summitu s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím zavázal vrátit Egyptu 3500 let starou kamennou hlavu z doby vlády faraona Thutmose III.
Socha byla podle vyšetřování nizozemské a španělské policie ukradena během protestů v období takzvaného arabského jara v letech 2011 až 2012. Nizozemská média uvádějí, že se objevila na veletrhu v Maastrichtu v roce 2022. „Na základě anonymního upozornění na nelegální původ předmětu se obchodník rozhodl sochu dobrovolně odevzdat,“ sdělily nizozemské úřady ve své zprávě.
Známý egyptský egyptolog Záhí Havás se už od roku 2010 snaží vyvíjet tlak na zahraniční vlády, aby jeho vlasti vrátily její kulturní dědictví. Mezi nejznámější požadované artefakty patří Rosettská deska, která je vystavena v Britském muzeu v Londýně, busta královny Nefertiti uložená v berlínském Novém muzeu a kamenný zvěrokruh z chrámu v Dendeře, který je v pařížském Louvru.
Reputaci západním muzeím poškodily krádeže a aktivisté
„V minulosti nám představitelé západních zemí říkali, že naše muzea nesplňují potřebné standardy. Dnes máme více než dvaadvacet muzeí s nejmodernějšími technologiemi, některá jsou dokonce pokročilejší než muzea v Americe či Evropě,“ řekl Havás podle listu The Times.
Monica Hannaová, děkanka Egyptské arabské akademie věd a technologií, založila kampaň Repatriate Rashid (Vraťte zpět Rašíd – arabský název města Rosetta), která usiluje o navrácení osmnácti artefaktů odvezených z Egypta při vývozu Rosettské desky v roce 1801.
„Nežádáme o navrácení všech egyptských památek v zahraničí. Chceme pouze ty, které mají pro naši zemi zásadní historický význam,“ vysvětluje Hannaová.
Podle ní už navíc západní muzea nejsou dostatečně bezpečná. „A co nedávná krádež v Louvru, odcizení dvou tisíc předmětů z Britského muzea v loňském roce nebo útoky ekologických aktivistů, kteří v Německu polévali egyptské artefakty olejem?“ ptala se Hannaová.
Egypt zakázal vývoz všech historických předmětů v roce 1983, přesto jsou nelegální vykopávky a obchod s artefakty na černém trhu stále běžné kvůli vysoké poptávce a cenám na mezinárodním trhu.