Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Podle ředitelky Gymnázia Nad Štolou Renaty Schejbalové je přirozené, že mladý člověk během přijímacích zkoušek – první životní zkoušky – cítí nervozitu. Zmínila, že někteří rodiče tlačí víc, než by museli. „Rodiče musí s přesvědčením říkat sami sobě to, co by rádi, aby od nich vnímaly jejich děti: ‚Uděláme, co můžeme, a přijmeme výsledek jako ve sportu‘,“ řekl dětský psycholog Jaroslav Šturma. Připomněl, že i když nevyjde vybraná škola, tak budou další možnosti. „Je důležité, aby rodiče dali svým dětem najevo, že ať dopadneme, jak dopadneme, tak jsme s tebou a máme tě rádi,“ dodal. Do prvního kola přijímacích zkoušek se v roce 2026 hlásí 156 tisíc uchazečů. Největší převis poptávky je u víceletých gymnázií a lyceí, u čtyřletých oborů jsou kapacity větší než počet uchazečů.

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
Sněmovna by mohla pokračovat ve schvalování sporné novely k rozpočtům

Sněmovna by v pátek mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedla by ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.
Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Sudetoněmecké krajanské sdružení nečekalo tolik pozitivních reakcí na svůj brněnský sjezd, řekl České televizi jeho mluvčí Bernd Posselt. S negativními ohlasy počítalo, množství těch pozitivních ho ale podle něj překvapilo. Lidem, kteří mají stále strach z prolomení Benešových dekretů, Posselt vzkazuje, že se bát nemusejí. V rozhovoru, který s ním vedla zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá, také řekl, že jediným mateřským jazykem Evropy je dialog.
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
