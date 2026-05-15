Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ruské úřady tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň.
Všichni mrtví jsou podle služby pro mimořádné situace z kyjevské Darnycké čtvrti, kde se kvůli ruskému vzdušnému útoku zřítil výškový obytný dům. „Psychologické pomoci se dostalo 398 lidem,“ uvedla dále Státní služba pro mimořádné situace. Zpravodajka ČT Darja Stomatová v pátek po půl osmé SELČ sdělila, že pátrací akce už zřejmě nebudou pokračovat, jelikož na místě pracuje těžká technika.
Rusko v noci na čtvrtek podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami střel různého typu, přičemž většinu z nich sestřelila protivzdušná obrana. Na více než dvou desítkách míst v zemi ale ukrajinské úřady zaznamenaly zásahy.
Stomatová útok označila za „masivní“. „My jsme na Ukrajině i v Kyjevě zažili velkou spoustu úderů, ale ta noc byla specifická v tom, že to bylo hned několik vln útoků,“ sdělila s tím, že na pátek byl kvůli tragickým následkům vyhlášen den smutku.
Dům v Kyjevě podle předběžných poznatků zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož byla zbraň vyrobena letos, což svědčí o tom Moskva obchází sankce a dováží potřebné součástky a vybavení pro výrobu raket. Zelenskyj proto vyzval zahraniční partnery ke zpřísnění sankcí vůči Rusku.
Proč úderu nezabránila protivzdušná obrana? „Ruská armáda použila taktiku, kterou požívala několikrát, kdy nejprve začala posílat bezpilotní letouny, počítala s tím, že se ukrajinská protivzdušná obrana vysílí a následné rakety, které budou dopadat na ukrajinské území, zasáhnou cíle, které plánují,“ vysvětlila Stomatová.
Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Andrij Sybiha. Zmíněné údery podle agentury AFP odsoudili mimo jiné představitelé Francie, Británie, Německa, Estonska, Lotyšska, Finska, Nizozemska, Moldavska nebo Slovenska.
Ministerstvo obrany v Moskvě ve čtvrtek podle ruské státní tiskové agentury TASS uvedlo, že ruská armáda v uplynulém dni podnikla „masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu“ na podniky ukrajinského obranného průmyslu, vojenská letiště a na objekty palivové a dopravní infrastruktury využívané „v zájmu ukrajinské armády“.
Útoky hlásí i Rusko
Údery hlásí i Kreml. Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov tvrdí, že při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň zahynuli tři lidé. Dalších dvanáct osob, včetně dětí, utrpělo zranění. Podle Malkova v Rjazani útok poškodil dva vícepodlažní obytné domy a trosky bezpilotního letounu dopadly také na pozemek blíže neupřesněného průmyslového podniku. Telegramový kanál Mash napsal, že dron narazil do výškové budovy v Rjazani, přičemž se zablokoval východ a obyvatelé se nemohli dostat ven.
Rjazaň leží asi dvě stě kilometrů jihovýchodně od Moskvy a nachází se tam ropná rafinerie. Kromě dvou výškových budov byla poškozena i rafinerie ve městě, začalo v ní po útoku hořet, napsal portál Astra, podle kterého jde o jeden z největších rafinerských závodů v Rusku. Rjazaňská rafinerie se v minulosti opakovaně stala terčem ukrajinských útoků.
Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem. O škodách nebo obětech se resort obrany v Moskvě ve svém hlášení nezmiňuje.
Rusko už pátým rokem vede plnohodnotnou válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. Kyjev k útokům na ruská energetická zařízení uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
