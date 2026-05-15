Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24

Místo ve škole a k tomu obecní byt. Obce se snaží získat kvalifikované učitele, nabízejí jim proto obecní byty. Praha 13 už služební bydlení pro pedagogy plně obsadila a chystá další. Středočeské Černošice plánují dům s deseti byty pro zaměstnance základní školy. Radnice tak reagují na problémy škol se sháněním kvalifikovaných učitelů. ČT to potvrdily oslovené obce a základní školy. Zejména v okolí velkých měst vysoké ceny nájmů a dojíždění učitele od práce mimo centrum města často odrazují. Zvýhodněné bydlení se tak stává jedním z nástrojů, jak nové pedagogy přilákat a stávající udržet.

„Zatím byl občas problém získávat dobré učitele, do budoucna by mohl být větší problém získat vůbec nějaké,“ upozorňuje starosta středočeských Černošic Filip Kořínek. Právě Černošice připravují projekt domu s deseti menšími byty určenými především pro zaměstnance základní školy. Stavbu ale zatím zdržují námitky a odvolání sousedů. „Už mohl být postavený a škole pomáhat a sloužit, ale projekt čelí námitkám, odvoláním a žalobám ze strany sousedů,“ uvedl starosta.

Součástí projektu mají být nejen klasické byty 1+kk nebo 2+kk, ale i sdílené bydlení pro mladé pedagogy. „Budou tam čtyři samostatné ložnice s vlastním sociálním zařízením, společnou kuchyní a obývacím pokojem – tak trochu ve stylu seriálu Přátelé,“ popisuje Kořínek. Podle něj je problém hlavně v tom, že učitelé často nechtějí do menších měst dojíždět. „V Černošicích je těžké a drahé si najít nájemní bydlení, a dojíždět sem denně z Prahy je málokdo ochotný, když v Praze samotné je po učitelích poptávka také silná,“ dodal.

Zájem je velký

Podobnou cestou jde i Praha 13. Městská část má na svých základních školách celkem šestnáct služebních bytů a dalších jednadvacet ubytovacích jednotek. Všechny jsou podle radnice plně obsazené. „O byty evidujeme vysoký zájem a všechny jsou v současné době plně obsazené, což potvrzuje, že tato strategie je správnou cestou. Školy Prahy 13 tak získaly několik nových pedagogů a také si udržely ty, kteří chtěli odejít kvůli zdlouhavému dojíždění,“ konstatuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.

Praha 13 navíc připravuje rekonstrukci dalších tří bytů. Zatímco běžný nájem v této části Prahy vychází zhruba na 350 až 450 korun za metr čtvereční měsíčně, služební byty pro pedagogy stojí necelých sto korun za metr.

Dostupné bydlení rozhoduje o přijetí práce

Právě dostupnost bydlení podle škol často rozhoduje o tom, zda učitel nabídku práce přijme. „Domnívám se, že dostupnost bydlení hraje zásadní roli při rozhodování učitelů, na kterou ZŠ nastoupí,“ říká Ivan Hostaša, ředitel jihomoravské ZŠ Šlapanice.

„Sehnat kvalifikovaného pedagoga je velký problém prakticky ve všech aprobacích. Možnost nabídnout učitelům bydlení nám dává větší šanci získat mimopražské uchazeče,“ uvedla ředitelka ZŠ Generála Janouška na Praze 9 Jaroslava Budilová.

Nejde o komerční projekty

Obce přitom často zdůrazňují, že nejde o komerční projekty. Černošice například počítají s tím, že byty budou sloužit jen dočasně, většinou na jeden až tři roky. „Chceme, aby docházelo k obměnám a uvolňování ubytovací kapacity, a přínos k náboru zaměstnanců tak neskončil prvním rokem, ale trval dlouhodobě. Cílem města zcela jistě nebude na projektu vydělávat,“ uvedl Kořínek.

Radnice si od podobných projektů slibují hlavně větší konkurenceschopnost na trhu práce. „Pomáhá školám získat i udržet kvalitní učitele,“ dodala Steinerová z Prahy 13.

Zástupci resortů představovali návrh akceleračních zón. Jednání narušili kritici

Na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku přišlo v pátek několik stovek lidí. Kritici návrhu úvodní představování dokumentu několikrát přerušili, nelíbil se jim průběh akce, zejména pak čekání na dotazy. Projednání ale zatím pokračuje bez výraznějších excesů, trvá zatím zhruba pět hodin. Kromě odpůrců se účastní i několik podporovatelů větrné energetiky s transparenty.
13:59Aktualizovánopřed 3 mminutami

Systém DiPSy hlásil výpadky. Ukazuje výsledky přijímacích zkoušek

Elektronický systém DiPSy, ve kterém se zobrazují od půlnoci výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, měl od rána výpadky. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové šlo o krátkodobé omezení. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni.
08:19Aktualizovánopřed 39 mminutami

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů

Poslanecká sněmovna v pátek i přes kritiku opozice schválila novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda podle návrhu bude moci mimo jiné navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Novelu ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Opozice navíc avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na Ústavní soud. Zákonodárci v pátek schválili rovněž dvě sociální předlohy.
03:03Aktualizovánopřed 45 mminutami

Přesnost a respekt. Odborníci debatovali o roli médií po masových tragédiích

Respektovat soukromí obětí i pozůstalých, nepublikovat obrazové detaily, nevyvíjet tlak na rozhovory, varovat před citlivým obsahem, vyvarovat se vytváření senzace. Taková jsou doporučení odborníků, kteří diskutovali v Senátu o úloze médií během a po masových vraždách. Při takových mimořádných situacích, jakou byla i střelba na filozofické fakultě v Praze na konci roku 2023, mohou podle nich sdělovací prostředky škodit i pomáhat. Policie v této souvislosti hovoří o rychlosti a přesných sděleních a apeluje na novináře a veřejnost, aby nešířili dezinformace.
před 1 hhodinou

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl lebku pohřbít v řece.
12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
09:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.
09:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami
