Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů

Místo ve škole a k tomu obecní byt. Obce se snaží získat kvalifikované učitele, nabízejí jim proto obecní byty. Praha 13 už služební bydlení pro pedagogy plně obsadila a chystá další. Středočeské Černošice plánují dům s deseti byty pro zaměstnance základní školy. Radnice tak reagují na problémy škol se sháněním kvalifikovaných učitelů. ČT to potvrdily oslovené obce a základní školy. Zejména v okolí velkých měst vysoké ceny nájmů a dojíždění učitele od práce mimo centrum města často odrazují. Zvýhodněné bydlení se tak stává jedním z nástrojů, jak nové pedagogy přilákat a stávající udržet.
„Zatím byl občas problém získávat dobré učitele, do budoucna by mohl být větší problém získat vůbec nějaké,“ upozorňuje starosta středočeských Černošic Filip Kořínek. Právě Černošice připravují projekt domu s deseti menšími byty určenými především pro zaměstnance základní školy. Stavbu ale zatím zdržují námitky a odvolání sousedů. „Už mohl být postavený a škole pomáhat a sloužit, ale projekt čelí námitkám, odvoláním a žalobám ze strany sousedů,“ uvedl starosta.
Součástí projektu mají být nejen klasické byty 1+kk nebo 2+kk, ale i sdílené bydlení pro mladé pedagogy. „Budou tam čtyři samostatné ložnice s vlastním sociálním zařízením, společnou kuchyní a obývacím pokojem – tak trochu ve stylu seriálu Přátelé,“ popisuje Kořínek. Podle něj je problém hlavně v tom, že učitelé často nechtějí do menších měst dojíždět. „V Černošicích je těžké a drahé si najít nájemní bydlení, a dojíždět sem denně z Prahy je málokdo ochotný, když v Praze samotné je po učitelích poptávka také silná,“ dodal.
Zájem je velký
Podobnou cestou jde i Praha 13. Městská část má na svých základních školách celkem šestnáct služebních bytů a dalších jednadvacet ubytovacích jednotek. Všechny jsou podle radnice plně obsazené. „O byty evidujeme vysoký zájem a všechny jsou v současné době plně obsazené, což potvrzuje, že tato strategie je správnou cestou. Školy Prahy 13 tak získaly několik nových pedagogů a také si udržely ty, kteří chtěli odejít kvůli zdlouhavému dojíždění,“ konstatuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
Praha 13 navíc připravuje rekonstrukci dalších tří bytů. Zatímco běžný nájem v této části Prahy vychází zhruba na 350 až 450 korun za metr čtvereční měsíčně, služební byty pro pedagogy stojí necelých sto korun za metr.
Dostupné bydlení rozhoduje o přijetí práce
Právě dostupnost bydlení podle škol často rozhoduje o tom, zda učitel nabídku práce přijme. „Domnívám se, že dostupnost bydlení hraje zásadní roli při rozhodování učitelů, na kterou ZŠ nastoupí,“ říká Ivan Hostaša, ředitel jihomoravské ZŠ Šlapanice.
„Sehnat kvalifikovaného pedagoga je velký problém prakticky ve všech aprobacích. Možnost nabídnout učitelům bydlení nám dává větší šanci získat mimopražské uchazeče,“ uvedla ředitelka ZŠ Generála Janouška na Praze 9 Jaroslava Budilová.
Nejde o komerční projekty
Obce přitom často zdůrazňují, že nejde o komerční projekty. Černošice například počítají s tím, že byty budou sloužit jen dočasně, většinou na jeden až tři roky. „Chceme, aby docházelo k obměnám a uvolňování ubytovací kapacity, a přínos k náboru zaměstnanců tak neskončil prvním rokem, ale trval dlouhodobě. Cílem města zcela jistě nebude na projektu vydělávat,“ uvedl Kořínek.
Radnice si od podobných projektů slibují hlavně větší konkurenceschopnost na trhu práce. „Pomáhá školám získat i udržet kvalitní učitele,“ dodala Steinerová z Prahy 13.