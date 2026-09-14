Řepka nezvládá horko. Při 32 stupních má problém, popsali brněnští vědci


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, CEITEC, Plant Stress

Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku totiž častěji praskají. Vědcům z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v Brně se podařilo mechanismus lépe objasnit a tím otevřít možnosti, jak se pokusit tento problém řešit.

Řepka patří k nejdůležitějším zemědělským plodinám v Česku. Během horkých let, kterých přibývá, se jí ale moc nedaří – u řepky se totiž embryo začne vyvíjet rychleji, zatímco jeho ochranný obal tomuto tempu nestačí.

Semeno se skládá z několika částí, jejichž vývoj musí být dobře sladěný. Uvnitř se vyvíjí embryo – zárodek budoucí rostliny – a chrání ho osemení, tedy vnější obal semene. To, jak tuto souhru podle nové studie narušují dlouhodobě vysoké teploty, vědci otestovali v praxi. Řepku pěstovali při 21 stupních a také v podmínkách, kdy teplota během části dne dosahovala 32 stupňů.

Embrya vystavená vyšší teplotě byla ve vývoji přibližně o čtyři dny napřed a ve stejném stáří více než dvakrát větší. Celé semeno ale nerostlo stejným tempem. Přibližně u poloviny semen vystavených vysoké teplotě totiž došlo k protržení osemení.

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Řepka

Embrya řepky rostou příliš rychle

Podle autorů studie, která vyšla v odborném žurnálu Plant Stress, je pevnost osemení důležitá i pro další osud semene – chrání totiž embryo před vnějšími vlivy a patogeny. Pokud semeno začne klíčit už na rostlině, spotřebovává své zásoby a tento proces pak nejde vrátit zpět. Taková semena nejsou vhodná pro dlouhodobé skladování ani další výsev.

K tomuto vysvětlení s embryem ale vědci nedošli přímo. Předčasné klíčení semen bývá spojováno především se ztrátou takzvané dormance – tedy přirozeného klidového stavu semene – a také s hormonální nerovnováhou. Tým se proto nejprve zaměřil tímto směrem, výsledky ale původní předpoklady nepotvrdily. Pozornost následně obrátil k rychleji rostoucím embryím a zjistil, že při vysokých teplotách jsou vrstvy osemení tenčí a obal jako celek poddajnější.

„Dlouho nám chyběl jeden dílek skládačky. Hledali jsme biologické vysvětlení, ale nakonec jsme si uvědomili, že se na semeno musíme podívat také jako na fyzický systém. Pak do sebe začaly výsledky zapadat,“ zakončují autoři.

Odkaz na studii
Xixao

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