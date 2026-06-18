Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva souhlasila s tím, že Číně umožní otevřít v zemi diplomatické zastoupení na nižší úrovni – úřad chargé d’affaires, uvedl ve středu předseda zahraničního výboru litevského parlamentu Remigijus Motuzas.
„K určitému posunu už došlo, možná jde o menší vstřícný krok vůči Číně. Víme, že čínské velvyslanectví Litvu opustilo. Čína tehdy navrhovala zřízení zastoupení na úrovni chargé d’affaires, my jsme to ale odmítli. [...] Teď asi neprozradím nic zásadního, když řeknu, že Litva navrhla, že v této fázi se zřízením takového úřadu souhlasí,“ řekl Motuzas stanici Žiniu Radijas.
Diplomatický spor mezi Pekingem a Vilniusem začal na podzim 2021, kdy Litva umožnila Tchaj-wanu otevřít ve Vilniusu Tchajwanský zastupitelský úřad. Peking to vnímal jako podporu mezinárodního postavení Tchaj-wanu a snížil úroveň diplomatického zastoupení na úroveň chargé d’affaires. Podle toho také přejmenoval své velvyslanectví v Litvě.
V reakci na tuto změnu statusu Litva odmítla vydávat nové akreditace čínským diplomatům, kteří chtěli v zemi působit pod tímto označením. Od loňského května tak v Litvě nezůstal žádný čínský diplomat.
Podle Motuzase se nyní podařilo dosáhnout dohody o poskytování konzulární pomoci. Politik uvedl, že tento krok uvítali zástupci litevského byznysu.
„Dříve jsme tyto služby čínským občanům sami neposkytovali, protože jsme protestovali proti tomu, že nás Číňané tímto způsobem potrestali. Nyní bylo dosaženo dohody s některými členskými státy EU a čínské ministerstvo zahraničí schválilo, že čínští občané nebo naši občané žijící ve smíšených rodinách, kteří cestují do Litvy, mohou získat víza v Pekingu a dalších čínských městech,“ vysvětlil Motuzas.
„Byznys je za to velmi rád, protože někteří čínští specialisté zajišťují servis pro určité firmy nebo zařízení a podobně,“ dodal. Další krok ke zlepšení vztahů je podle poslance nyní na Pekingu. „Litva předložila návrh, učinila určité ústupky a nyní čeká na odpověď Číny,“ dodal Motuzas.
Článek od BNS (LRT_EN), poprvé byl publikován 18. června 2026 v 11:31 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.