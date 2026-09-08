Teplotní rekordy v Česku padly na třech čtvrtinách stanic. Podívejte se

Česko v úterý zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň třicet let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji.
„Vlivem proudění velmi teplého vzduchu od jihu/jihozápadu na naše území a slunečné oblohy, byly dosaženy dnes (v úterý) odpoledne teplotní rekordy,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Maximální teploty se pohybovaly v rozmezí od 27 stupňů do 33,5 stupně. Nejchladněji bylo na severu v Libereckém kraji a nejtepleji na jižní Moravě.
Nový rekord v úterý padl například i na stanicích České Budějovice – Rožnov a Strakonice – Nové Strakonice, kde bylo shodně 33,2 stupně Celsia. V jihomoravské Strážnici má nový rekord hodnotu 32,9 stupně, v Průhonicích u Prahy 32,8 stupně, stejně jako v Třeboni-Lužnici. „Nejčastěji byly překonány rekordy z roku 2024,“ podotkli meteorologové.
Ve středu budou v Česku velké teplotní rozdíly. Zatímco na západě mohou maxima vystoupat jen na 18 stupňů Celsia, na východě se opět mohou dostat přes tropickou třicítku.
V Čechách bude podle předpovědi ČHMÚ zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně budou od západu přeháňky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnosti bude ale i tam odpoledne přibývat.