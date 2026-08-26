Kroužek má dítě hlavně bavit. Rodiče by podle psycholožky měli upozadit své ambice

Výběr volnočasových aktivit pro děti by neměl být vedený ambicemi rodičů ani tlakem na výkon, podle školní psycholožky Markéty Švamberk Šauerové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je důležité zohlednit věk dítěte, jeho zájmy i to, kolik dalších povinností už má. Zvlášť opatrní by měli být rodiče při nástupu dítěte do první třídy. Vedle kroužků děti potřebují také odpočinek, volnou hru a čas, kdy se mohou jednoduše nudit.
Děti se podle Švamberk Šauerové mohou se společnými aktivitami seznamovat už od útlého věku. Vhodné je například cvičení rodičů s dětmi nebo plavání. „Aby si děti zvykly na to, že se setkávají s vrstevníky, jsou tam další dospělí, a postupně se může přejít do aktivit v mateřské škole,“ uvedla psycholožka.
Současně ale upozorňuje, že ani předškolní děti by neměly mít program přeplněný. Pobyt v mateřské škole je podle ní sám o sobě náročný. Děti se tam učí nové věci, navazují vztahy s vrstevníky a mohou být po návratu domů unavené. „Při volbě kroužků je opravdu důležité, aby rodiče uvažovali i o tom, že to dítě potřebuje odpočinek, volnou hru. A i když se to možná rodičům nelíbí, tak takové slovo jako nicnedělání do života dítěte prostě patří,“ řekla Švamberk Šauerová.
Nuda může být pro dítě užitečná
I volnou hru považuje psycholožka za důležitou. Rodiče se podle ní někdy v poradnách svěřují s tím, že se jejich dítě nudí a neustále se ptá, co má dělat. Dospělí by ale neměli mít potřebu dítěti veškerý volný čas organizovat. „Já bych doporučila rodičům, aby nic nevymýšleli. Zdravé dítě, když se bude chvíli nudit, aktivitu si najde. Ale když si zvykne, že mu ji my dospělí stále vymýšlíme, proč by se snažilo,“ uvedla.
Při samotném výběru kroužku mohou rodiče vycházet z dosavadních zkušeností dítěte i z toho, k čemu přirozeně tíhne. Roli podle Švamberk Šauerové hraje také příklad rodičů – když se rodina více věnuje sportu či uměleckým aktivitám. „Dobré je pozorovat dítě právě v té volné hře, jestli se někde vrtí u písničky, nebo si radši maluje. A určitě je dobré to s tím dítětem konzultovat,“ popsala.
Pomoci mohou také ukázkové lekce nebo dny otevřených dveří, při kterých si dítě může aktivitu předem vyzkoušet a rodiče zároveň zjistí, jak kroužek funguje.
Rodiče by měli upozadit vlastní ambice
Kroužek by podle psycholožky měl dítě především bavit a umožnit mu rozvíjet různé dovednosti. Zvlášť u sportu varuje před příliš brzkým tlakem na výkon a přetěžováním. „Tady je důležité, aby rodiče trochu upozadili své ambice,“ upozornila Švamberk Šauerová.
Volnočasové aktivity naopak podle ní mohou být dobrou cestou k všestrannému rozvoji dítěte. Vedle pohybových nebo uměleckých schopností přinášejí také nové sociální kontakty a zkušenosti.
Pokud si dítě kroužek samo vybere a po několika týdnech zjistí, že ho nebaví, psycholožka doporučuje předem nastavit pravidla. V běžné situaci by podle ní dítě mělo například dokončit zaplacené pololetí. „Na začátku se s dítětem domluvit, že tento kroužek si může vybrat, ale když se mu tam nebude líbit, tak ho dochodí, aby si dítě neslo určitý díl odpovědnosti za svůj výběr,“ uvedla.
Výjimkou jsou podle ní závažnější problémy, například pokud dítě v kroužku někoho šikanuje nebo zažívá šikanu. Takovou situaci je podle psycholožky nutné řešit individuálně.
Při nástupu do první třídy raději opatrně
Zvláštní pozornost by měli rodiče věnovat množství aktivit při velkých životních změnách dítěte, například při nástupu do první třídy, přechodu na druhý stupeň nebo na víceleté gymnázium. „Je to hodně náročná situace, změna role, nový kolektiv. Uvědomme si, že dítě má třeba i změnu režimu, jinak vstává, má další povinnosti navíc,“ popsala Švamberk Šauerová.
V takovém období proto doporučuje spíše ponechat dítěti jen jeho hlavní, osvědčené aktivity. Další lze přidat později, například v následujícím pololetí nebo školním roce, až si dítě na nový režim zvykne.
Výhodou mohou být kroužky přímo ve škole nebo školní družině. Odpadá totiž další cestování, které děti může výrazně unavovat. Podobně lze podle psycholožky postupovat už v mateřské škole. „Právě cestování je to, co ty děti mnohem víc unavuje,“ upozornila. Výhodou kroužků v prostředí, které dítě zná, podle ní může být také to, že se jich účastní jeho spolužáci nebo kamarádi, a tak může dál rozvíjet už vzniklé vztahy.
Když schází peníze
Rodiny, pro které jsou kroužky finančně obtížně dostupné, mohou podle psycholožky v první řadě hledat aktivity ve školních družinách nebo mateřských školách. Ty bývají finančně méně náročné než některé komerční nabídky.
Existují také možnosti finanční podpory. Rodiny mohou podle Švamberk Šauerové v některých případech využít sociální pomoc určenou mimo jiné na vzdělávání a volnočasové aktivity nebo podporu různých neziskových projektů. Příspěvky na pohybové aktivity nabízejí také některé zdravotní pojišťovny.
Psycholožka proto doporučuje, aby se rodiče kvůli nedostatku peněz kroužků předem nevzdávali a nejprve si zjistili dostupné možnosti podpory.